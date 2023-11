Ćipe o bolnom sjećanju na brata: ‘Kao pse su ih mučki poubijali’

Deseci tisuća domoljuba hodaju u subotu Vukovarom u koloni sjećanja, odajući počast žrtvi grada heroja u kojemu je u Domovinskom ratu život izgubilo 2717 branitelja i civila, dok se još uvijek traga za sudbinom njih 374.

Zastupnik Domovinskog pokreta, branitelj i logoraš Stipo Mlinarić Ćipe rekao je što za njega znači ovaj dan.





Ćipe: Sjećam se ranjenog brata, kao pse su ih poubijali

“Ponos, ovo dokazuje da Vukovar zaslužuje mjesto koje mu pripada u povijesti, da je bila najveća bitka, kada bi umrla ova Kolona sjećanja, ovih 2717 ljudi još jednom bi umrlo”, rekao je Ćipe te otkrio da ga svake godine preplave bolne uspomene.

“Naviru mi sjećanja, posebno sinoć u krugu bolnice gdje je bila molitva u 19 sati, sjećam se svog pokojnog brata koji je taj dan još sjedio s ostalim ranjenicima u bolnici, čekali su da ih se evakuira, a oni su ih odveli na Ovčaru i kao pse ih mučki poubijali. Na današnji dan moj ‘turbo vod’ kojem sam pripadao još se borio u Borovu naselju, kada su me novinari znali pitati, što ste najviše napravili, govorio sam – te zadnje dane. Nismo se raspali, bili smo hrpa momaka od 18-25 godina, ulazili smo u svaki podrum i organizirali civile da ih predamo, da smo ih ostavili, to bi bili mrtvi ljudi. Groblje tenkova je napravio ‘turbo vod’, to nažalost nije promijenilo ishod bitke, no spasiti jedan ljudski živo je vrijednije, spasili smo oko 5000 ljudi u kombinat Borovo. muškarci su završili u logoru. Nismo se borili za kuće i ceste, nego za ljude, nismo gledali nacionalnost, u podrumima je bilo ljudi srpske nacionalnosti, jednako smo se odnosili prema svima. Spasili smo na tisuće civila, na to sam ponosan”, rekao je Ćipe za N1.