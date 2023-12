Ćipe ima nove informacije o Filipovićevom skandalu: ‘To ići prema onome tko zapravo sve konce vuče’

Nova velika afera za Plenkovićevu vladu je na pomolu. Prema pisanju tjednika “Nacional” ovog je puta “umočen” Jurica Lovrinčević, savjetnik ministra gospodarstva Davora Filipovića koji je, tvrdi zagrebački tjednik, novcem od državnih tvrtki pokušavao osigurati promidžbu za samog ministra Filipovića. Lovrinčević je, pokazuju to transkripti, preko istraživačkog novinara Marina Vlahovića dogovarao pokroviteljstva na Mreža TV, a za uzvrat bi Vlahović i njegov kolega Marko Ljubić u emisijama “U ime naroda” i “Kreatori istine” promicali Filipovićeve i Lovrinčevićeve interese.

U Saboru je danas radi ove nezgodne teme gorjelo, a oporba nije štedjela nikoga. Ovaj su skandal neki čak prozvali i novom Fimi Medijom koja vodi i do samog Plenkovića. Stipo Mlinarić Ćipe je podsjetio kako je Domovinski pokret prije šest mjeseci u jeku afere “plin za cent” govorio da, osim šefa HEP-a Frane Barbarića mora otići i ministar gospodarstva Filipović. Sada se vidi, ističe, s kojim se ljudima okružio, tko mu je glavni savjetnik i što ti ljudi rade uz direktnu potporu ministra gospodarstva. Sada je vrijeme, poručuje Ćipe, da premijer konačno smjeni Filipovića.

“Očekujemo da Plenković smijeni jubilarnog, 30. ministra, a koliko imamo informacija, DORH je već počeo raditi po tom izvješću i to neće stati samo na ministru nego mislimo da će to ići prema onome tko zapravo sve konce vuče, a to je Andrija Plenković”, poručio je Mlinarić.

Slučaj je komentirao i šef SDP-a Peđa Grbin koji je rekao da se u Hrvatskoj događa “još jedna strahovita pljačka razmjera usporedivih samo s aferom Fimi Media”. Smatra da je “HDZ-ova mašinerija preko još jednog u nizu poslušnika, ovaj put direktno povezanog s ministrom gospodarstva Davorom Filipovićem i predsjednikom Vlade odlučila zagrabiti u naše džepove i ukrasti novac hrvatskih građana”.

Sandra Benčić (Možemo!) istaknula je da se javni novac koristi na različite načine, pa se i ucjenjuje određene medije da novac kojim se uplati za oglašavanje stavljaju njihove privatne džepove.

“Apsolutno je ključno pitanje kome je sve taj novac išao, sigurno nije išao samo glavnom protagonistu Lovrinčeviću, savjetniku ministra Filipovića. Treba naglasiti je da je ovo novi slučaj Fimi Media koji pokazuje da Plenković nastavlja politiku svojih prethodnika da javni novac koristi da bi plaćao medijsku sliku o sebi i pritom nešto i izvukao za sebe”, poručila je.