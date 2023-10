Ćipe bijesan zbog jedne stvari, zaiskrilo s Miloševićem: ‘Ne radite to braniteljima, ne izjednačavajte krivnju’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Iako se glavna rasprava u Saboru očekuje tek poslijepodne, kada je oko 17 sati na rasporedu rasprava o inicijativi oporbe da se ministru vanjskih poslova Gordanu Grliću Radmanu izglasa nepovjerenje, ni jutro nije bilo ništa manje dinamično.

Po običaju, padale su teške riječi i optužbe, a veliko prepucavanje odvilo se na relaciji Mlinarić Ćipe – Boris Milošević i to zbog hrvatsko-srpskih odnosa.

Naime, zastupnik Domovinskog pokreta požalio se na odluku da se Hrvatsku vojsku šalje u Varivode na obilježavanje stradanja srpskih civila.





Ćipe: Tko je dopustio da HV ide u Varivode?

“Tko je dozvolio da HV ide u Varivode i odaje počast nekom tamo civilu koji je ubijen mjesec i pol dana nakon Oluje? Plenkoviću, ja ovo hoću i većina ljudi koji su se borili za ovu državu, da vojnike ne ponižavate. Slanjem vojske u Varivode šaljete poruku da je predsjednik Tuđman to osmislio, a HV izvršila zločin. Šaljete momke čiji su očevi oslobađali to područje, ponižavate da idu tamo sa Šimpragom u Varivode. Zašto? Gnušam se svakog zločinca, kako god se zvao, s gnušanjem odbacujem, ali u Varivodama i Gruborima Tuđman, vojska, general Bobetko nisu ništa isplanirali, nije HV izvršila zločin, za razliku od petokrake, koja je devedesetih uz pomoć Miloševića i srpske elite, planirala Škabrnju i Vukovar. Tu je razlika, nije nitko pušten da prođe iz Vukovara, odvedeni su na Ovčaru, Velepromet, svi drugi u logore. Tu je razlika između nas i njih. Nemojte izjednačavati krivnju, to radi Pupovac. Uništili ste proslavu Oluje, u 12 u Kninu nema više nikoga, to ste napravili zbog koalicijskog partnera. To se vidi s Varivodama i Gruborima, šaljete potpredsjednika Vlade, zašto ako to Hrvatska nije napravila, ako je to napravio neki pojedinac? Nemojte izjednačavati krivnju ako nije jednaka, nemojte to raditi od branitelja i njihove djece, sudjelovati u programu SDSS-a, da probaju prikazati agresiju kao da su se pobili ekstremisti s jedne i druge strane”, rekao je Mlinarić.

Podsjetimo, u Varivodama kod Kistanja je krajem rujna održana komemoracija za devetero civila srpske nacionalnosti, koji su ubijeni 1995 godine. Za zločin nije odgovarao nitko, a Hrvatska je pravomoćnom presudom proglašena odgovornom jer nije zaštitila svoje građane. Svih devetero mještana Varivoda bili su starije životne dobi, ubijeni su iz neposredne blizine, na svojem kućnom pragu, u vrijeme kada u selima nije bilo ratnih djelovanja.

Milošević ogorčen zbog riječi Mlinarića: Nisam planirao reagirati, ali ovo je žalosno

Boris Milošević (SDSS) ipak je u svom slobodnom govoru i to pred sam kraj reagirao na izlaganje zastupnika Domovinskog pokreta.

Prvo se osvrnuo na kaznu koju je UEFA donijela za isticanje ustaške zastave, a po kojoj je HNS kažnjen s 10 tisuća eura.









Rekao je da, nažalost, nije primijetio medijsku kampanju kojoj bi cilj trebao biti okončanje govora mržnje na stadionima koji je u Hrvatskoj, tvrdi, uglavnom usmjeren prema Srbima, a na što ne reagiraju suci, komentatori, a ni MUP.

“Prije par godina reprezentacija Engleske je igrala s Bugarskom, bilo je nacističkih pozdrava bugarskih navijača, a sudio je Hrvat koji je utakmicu prekidao dva puta. U Hrvatskoj je jedino prije desetak godine bila prekinuta utakmica zbog transparenta na ćirilici koji nije bio govor mržnje, samo je bio na ćirilici. A želim reći i nešto što nisam planirao, žalosno je da se neki kolege olako razbacuju etiketiranjem ljudi i crtanjem meta, posebno je žalosno što se protive dostojanstvenom izražavanju pijeteta nevinim civilnim žrtvama”, zaključio je.

Uključio se Bulj: A da kolega osudi veličanje četništva?

To je izazvalo reakciju Mostovog saborskog zastupnika Mire Bulja.

“A kada će kolega osuditi veličanje četništva i Srpske Krajine? Imamo primjere iz srpskih Novosti koje se financiraju iz proračuna”.

Milošević mu je odgovorio, no nije uključio mikrofon pa je bilo uistinu teško čuti što je izgovorio. Dalo se razabrati kako je rekao da Novosti nikada nisu veličale nikakvo četništvo.

Kujundžić: Vjerujem da Milošević onda daje i podršku Kosovu

“Milošević nikada nije osudio četništvo, Novosti napadaju hrvatsku policiju jer je napisala prijavu zbog veličanja velikosrpstva”, uporan je bio Bulj. Na kraju se još javio Mostovac Ante Kujundžić kako bi spustio Miloševiću.

“Vjerujem da kolega jednako osuđuje ponašanje rumunjskih navijača na nedavnoj utakmici Rumunjska – Kosovo i da daje punu podršku Kosovu”.