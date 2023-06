‘Čini se da je sve prebrzo riješeno da bi bilo istinito’: Analitičarka smatra kako ‘nešto smrdi’, drama u Rusiji još nije gotova

Autor: Dnevno.hr

U svojoj najnovijoj analizi dramatičnih događaja koji su se u Rusiji odvili tijekom protekle subote, moskovska dopisnica Sky Newsa Diana Magnay, navodi kako će Jevgenij Prigožin biti ‘moćna’ vojna osoba u Bjelorusiji u vrijeme kada se “ljudi pitaju traži li Kremlj ljude koji bi naslijedili” Aleksandra Lukašenka.

“Još uvijek ima mnogo pitanja koja se trebaju postaviti o tome što se dogodilo u posljednja 24 sata, ali ne mislim da je Ukrajini baš ugodno da je Prigožin sada moćan čovjek u Bjelorusiji ako mu Lukašenko to dopusti – ili , recimo to tako, ako mu Putin to dopusti.

Mislim da ovo nije posljednje od Prigožina – on je sada na vrlo važnom mjestu za Rusiju”, ustvrdila je. Ali Vladimir Putin doista “izgleda iznimno slabo” dajući Wagneru “slobodnu propusnicu” nakon što je izašao pred javnost i optužio ga za izdaju, dodala je Magnay i ustvrdila:





“Čini se da je sve prebrzo riješeno da bi bilo istinito”

‘Proglasiti nekoga izdajicom, pa mu oprostiti, ne pokazuje veliku snagu’

Poznata novinarka navela je kako nužno ne vjeruje da je Lukašenko dugogodišnji Prigožinov prijatelj kako to sugerira Kremlj. Daljnja analiza bavi mogućnošću što ako je sve ovo bilo namješteno od strane Putina te koji bi konačni cilj u tom slučaju mogao biti.

“Proglasiti nekoga izdajicom, obećati mu najstrožu kaznu, a zatim mu oprostiti nekoliko sati kasnije i spakirati ga u susjednu zemlju, ne pokazuje veliku snagu. Uz to, pogledajmo ishod, uz napomenu da još uvijek ima jako puno nepoznanica. Prigožin kreće u Bjelorusiju, u kojem svojstvu i s kojim ovlastima ne znamo”, navodi Magnay.

Analitičarka podsjeća i da se u posljednje vrijeme šire glasine o lošem zdravlju Aleksandra Lukašenka, te da je Putin pogotovo nakon izbora 2020. godine u toj zemlji pojačao svoj utjecaj bez da je morao početi invaziju, kao u slučaju Ukrajine. A s druge strane, Lukašenka njegovi vlastiti ljudi ne vole.

‘On nije tip koji mirno sjedi’

“Prigožin je dugo bio projekt Kremlja. Možda još uvijek jest. Za Ukrajinu, za bjeloruski narod i za Zapad, Bjelorusija u kojoj Prigožin ima vlast je strašnije mjesto čak i nego što je sada. Protuargument tome je, naravno, da ako je sve ovo samo pažljivo izrežiran državnički uradak, onda Kremlj ne izgleda dobro”, ističe te se pita zašto bi se Putin onda zamarao s izvanrednim obraćanjem u kojem je Prigožina proglasio izdajicom.

Ne odbacuje niti legitimnu mogućnost kako je Prigožin tijekom subote shvatio kako ipak neće imati podršku u vojsci kakvu je mislio da će imati.









“Moguće je da sjedi tiho, u egzilu u Bjelorusiji, i nastavlja svoje aktivnosti drugdje diljem svijeta u ime Kremlja. Ali on nije tip koji mirno sjedi, iako je jučer bio nevjerojatno tih. Nešto još smrdi”, stoji u analizi moskovske dopisnice.