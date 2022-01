‘ČINI MI SE DA SE MATEJ NEKOLIKO PUTA OSVRNUO!’ Bivši inspektor vjeruje da je živ: Nameću se intrigantna pitanja, ‘otkud sad netko tko pliva?’

Autor: N.K

Bivši inspektor za očevide, Branko Lazarević gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao potragu za nestalim 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišem kojem ni nakon 11 dana nema nikakvog traga.

Podsjetimo, Matej je je boravio u Beogradu gdje je s prijateljima trebao dočekati Novu godinu. Nažalost, on se ostavivši svoju jaknu udaljio iz kluba Gotik gdje se održavala proslava. Nakon toga, mladiću se gubi svaki trag. Njegovi prijatelji prijavljuju nestanak tek drugi dan, a nakon što su se pojavile snimke nadzornih kamera na kojima se vidi kako mahnito trči ulicama Beograda, slučaj se pretvorio u pravu misteriju.

Lazarević je kao bivši inspektor poručio kako je taktika beogradske policije da ne odaje informacije vrlo dobra.

“Nije bilo velikih propusta”

“Postoji nešto što se u kriminalistici zove ‘tajna mjesta događaja’, dok se slučaj ne riješi, mnoge te detalje što se događalo na mjestu događaja treba znati samo policija. Postoji uže i šire mjesto događaja, uže je tamo gdje se nešto dogodilo za što znamo da se dogodilo, a šire je sve okolo gdje se mogu očekivati neki tragovi”, objasnio je i dodao kako ne vidi da je srpska policija napravila velike propuste, ali da bi se moglo nazvati propustom, ako se pokaže da je istina to da je beogradska policija mladićima rekla da Mateja traže po bolnicama.

Policiji je, kako kaže Lazarević, znatno lakše provjeriti bolnice nego nekome tko je iz Splita i tko se ne snalazi po gradu.

“Izgleda kao da bježi od nekoga”

Potom je rekao što njega kao istražitelja kopka u ovom slučaju.

“Ja se sada pitam kako se on i zašto odvojio od njih. Gdje je on otišao? Meni se čini da se on nekoliko kilometara odvojio. Je li sam otišao? Je li ga netko prisilio da uđe automobil pa ga negdje odvezao pa je mladić negdje na semaforu iskočio? Ovo mi izgleda kao da bježi od nekog, čini mi se da se i nekoliko puta osvrnuo. On je zaustavio taksi da ga poveze, možda se izgubio. Ako ga je netko negdje odvezao možda se ne zna vratiti, možda je taksi zaustavio da ga vrati na početno mjesto. E sad navodno je taksi bio pun, nije ga mogao primiti, bilo je sporno je li to uopće Matej, ali vozač taksija je vjerojatno potvrdio”, kaže Lazarević.

Sporna snimka plivača u Savi

U javnosti se spornom pokazala snimka na kojoj se vidi kako netko pliva u Savi. Riječ je o snimci u koju mnogi sumnjaju jer nema nikakvog načina da se potvrdi je li to doista Matej i radi li se uopće o čovjeku u rijeci.









“Ako mi nešto ne znamo i postavljamo si pitanje, uopće tko je taj plivač, je li to Matej i tko je snimio. Daj Bože da policija to zna i da će sklopit taj mozaik nekako. Otkud sad netko tko pliva, je li to uopće on? Mnogo toga mi ne znamo, a kako ne znamo kreću špekulacije”.

Pokušao je i približiti hrvatskoj javnosti kako izgleda rad jednog istražnog tima. Lazarević otkriva kako se odmah u startu sastavlja plan rada i da se onda po tome radi. “U tom planu rada predvide se mnoge varijante što se moglo događati i onda nekoliko ekipa radi istovremeno, svatko po svom zadatku i dnevno se ima najmanje dva sastanka i onda metodom eliminacije odbacujemo ono što nam ne treba”.

Gdje je mobitel?

Mnogi se pitaju gdje je Matejev mobitel i može li se što učiniti da se otkrije njegova posljednja lokacija. Ovaj umirovljeni inspektor vjeruje kako postoji način da se to napravi te da srpska i hrvatska policija koriste različite programe.

Osim toga, Matejev otac predložio je da se u slučaj uključi i hrvatska policija, a Lazarević se nada da će srpska policija uvažiti prijedlog.









“Moja praksa je bila da što god netko predloži, pogotovo ako predloži obitelj, ja sam maksimalno uvažavao. Čak i ako predlože vidovnjaka, nisam se ni tome protivio. Pa čak se nisam protivio tome što vidovnjak predloži. Ja pretpostavljam da će beogradska policija pristati uvažiti tu sugestiju oca”, kazao je.

“Vjerujem da je živ”

Prirodno, ako se Matej ne pronađe skoro, istraga će polako gubiti na intenzitetu. Nažalost, postoje slučajevi koji ostaju vječna tajna.

“No ja pretpostavljam da će to biti trajni zadatak beogradske policije. Ja ne volim izgovoriti riječ smrt ni da se utopio, ja to izbjegavam, ali ako se i utopio, pretpostavljam da će se pojaviti, postoje procesi u organizmu koji se odvijaju i tjeraju tijelo na površinu. Ja i dalje vjerujem da je on živ, sudionik sam mnogih akcija i svi imamo nekakve varijante, nas je deset tu i svi nešto planiramo, međutim kada se riješi problem onda rješenje izgleda čudno i nijedan od nas nije o tome razmišljao što se uistinu dogodilo”.