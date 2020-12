CIMERMAN PISAO PLENKOVIĆU: ‘Buduće Bezuke ćeš naći na portalima Željke Markić!’ Vjernici traže zaštitu pravobraniteljice

Fitness trener Šimun Cimerman koji je organizirao performans vježbanja u crkvi kao znak protesta protiv novih mjera oglasio se na Facebooku nakon što je protiv njega pokrenuta peticija od strane vjernika koji traže “snažnu reakciju pučke pravobraniteljice i DORH-a” zbog, kako kažu, “Cimermanovog javnog poticanja na nasilje i na mržnju prema katolicima”.

Na peticiju je reagirao sam Šimun Cimerman te se u svojoj objavi obratio premijeru Andreju Plenkoviću. Ističe da njegov protest nije bio usmjeren ni prema crkvi ni prema vjernicima, nego prema mjerama vlade.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

Dragi predsjedniče Vlade RH Andrej Plenkoviću,

Šaljem vam nekoliko otvorenih rečenica u povodu mojeg protestnog vježbanja u crkvi, a koji je trebao ukazati na diskriminatorne mjere koje ste donijeli Vi i Vaša Vlada. Ovaj protest je bio usmjeren upravo prema mjerama Vlade, a gdje ste nekim entitetima društva, a kao što su konkretno vjerske ustanove, dopustili okupljanje do 25 osoba (pa je taj protest izveden upravo unutar vjerskog objekta), dok ste čitavi segment društva vezane uz sport i zdravlje, a koji se odvija u zatvorenim prostorima – zabranili.

Nažalost, ovaj protest, a koji nije bio usmjeren ni prema crkvi ni prema vjernicima (a u čemu se i sama crkva složila i gdje smo poslali i javnu ispriku svima koji su se ovime eventualno našli povrijeđenima jer nisu u potpunosti razumijeli ovaj protest) poslužio je ultra radikalnoj desnici za vlastiti PR i javni linč na mene koji se rijetko pamti u RH.

Poštovani predsjedniče Vlade, rekli ste nedavno da je onaj nesretni događaj na Markovom trgu teroristički čin (a čime nam je sada BTW onemogućeno da protestiramo ispred zgrade Vlade), a do kojeg je dovela radikalizacija društva i gdje istu trebate detektirati. Stoga, dragi Premijeru, da vam olakšam potragu za radikaliziranim dijelom društva, a to su, iako to i sami znate pošto i vaš radikalizirani napadač dolazi iz tog bazena – jest hrvatska ultra-desnica, a koja i monopolizira i radikalizira i manipulira vjernike . Ako tražite buduće Bezuke, dovoljno vam je “prosurfati” po portalima Željke Markić (narod.hr), Vice Batarela i slične.

Ja sam MUP-u već prijavio prijetnje smrću i to upravo prema osobama koje nedvojbeno dolaze iz navedenog miljea, no njihova hajka se nastavlja, pa vam u nastavku šaljem i peticiju koja kruži te se nadam da nećete potpisati istu već se primiti posla i učiniti ovu vrlo nesigurnu zemlju barem malo sigurnijim mjestom za život.

I molim vas, ako je moguće, da se više ne kurčite sa odgovorom “mi smo dobili izbore i mandat”, a na svako postavljeno pitanje koje vam ide. Da, jeste, dobili ste mandat i sada je krajnje vrijeme da počnete i raditi ono zbog čega ste i taj mandat i dobili. Jer, ovak se linč i hajka dešava, Premijeru, u vašoj državi i vašim građanima. Ne 41′. Ne 45′. Ne 91′. Već 2020te.

Hvala vam na pažnji i želim vam i prvenstveno veča muda i više pameti da naše društvo počnete mijenjati na bolje

Vaš građanin Šimun Cimerman

PS.sukladno protestu koji je usmjeren ka omogućavanju ovoj naciji bavljenja sportom, potpisat ću se u kratkom sportskom CVu:

– bivški hrvatski vaterpolo reprezenzativac

– osvajač mnogih odličja sa vaterpolo klubom Mladost

– sudionik najtežih pustolovnih utrka na svijetu” Eco Challenge u Maroku, Patagoniji, Vijetnamu i – osnivač prvog hrvatskog pustolovnog tima

– organizator preko 130 pustolovnih, trail i treking utrka od 2000-2020

– osnivač treking & trail pokreta u Hrvatskoj, a koji sada ima preko 30.000 članova

PETICIJA

Andrej,

Šimunu Cimermanu koji je isplanirao upad i izrugivanje Svete Mati Slobode te pozvao i druge osobe da učine isto nastavlja sa svojim rugalačkim pohodom na katolike.

Cimermanova “isprika” vjernicima bio je huškački i mrzilački razgovor za portal Index pod naslovom: “Katolički fanatici organizirali hajku na dva sportaša zbog vježbe u crkvi“.

Gruba povreda Svete Mati Slobode i pozivanje drugih na isto, zapravo je kulminacija Cimermanova višegodišnjeg širenja mržnje prema katolicima na društvenim mrežama. Ovo je samo prvi dio jedne od mrzilačkih objava prema katolicima:

“Lažu nas u oči i plaše još od pelena: da je ispod kreveta Bau-Bau, da će te odvesti Cigan i Babaroga, da Sveti Nikola donosi darove u cipelu (jeb***), a Isusek nosi darove ispod bora (jeb*** ono) te zec i Isusek za Uskrs zajedno u vrtu i stavljaju jaja i poklone (jeb***!), da ne govorim o prijetnjama Bogom…”

Iz policije poručuju kako će procesuirati počinitelje povrede svetišta Svete Mati Slobode. Zatim je na redu Državno odvjetništvo. Zato:

Tražimo snažnu reakciju pučke pravobraniteljice i DORH-a zbog Cimermanovog javnog poticanja na nasilje i na mržnju prema katolicima. Potpišite i podijelite! Ne mogu vam dovoljno istaknuti koliko je vaš potpis važan.

Budući da napadi na vjernike razotkrivaju dvostruke kriterije hrvatske medijske scene ispravni i pravovremeni postupci odgovornih institucija poslat će jasnu poruku svima koji se žele odazvati Cimermanovu pozivu na upade u crkve.

Svako dobro,

Ana Marija i cijeli CitizenGO tim

P.S. Ako ste već potpisali, molim vas podijelite ovu peticiju sa svojim prijateljima.

