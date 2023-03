ČIM JE BUKNULA AFERA, ‘IZBRISALI’ ČOVJEKA! Ovako to rade u vukovarskom HDZ-u: Jedna pravila vrijede za šefa, druga za ‘male ljude’

Autor: Dnevno.hr/D.R.

Koncem veljače u Vukovaru je pukla velika afera o kojoj je brujao cijeli grad, a koja je ubrzo došla i do nacionalnih medija. “Zbog podmirenja osobnog duga otuđio kamen“, prenosili su mediji nesvakidašnju vijest o tome da je više stotina kubnih metara kamena deponiranog za potrebe obnove željezničke pruge završilo u Vinkovcima.

Policija je u priopćenju navela da je za krađu osumnjičen 33-godišnjak koji je radi podmirenja osobnog duga Vinkovčaninu organizirao utovar i prijevoz kamena iz Vukovara u Vinkovce. S obzirom da je policija navela kako je osumnjičeni “odgovorna osoba trgovačkog društva za komunalno gospodarstvo” nije trebalo dugo da se mozaik posloži, a njegovo ime izađe u javnost.

Riječ o Marku Mlakiću, tehničkom direktoru vukovarske gradske tvrke “Komunalac”, a da slučaj dobije na dodatnoj drami otkrilo se i da je Mlakić krajem siječnja – dakle ni mjesec dana prije počinjenja djela koje mu se stavlja na teret – napustio tvrtku.





I HDZ se zainteresirao

“Prijevoz kamena”, smatra policija, organizirao je samo nekoliko dana prije nego će otići s radnog mjesta.

Osim u medijima, priča je “eksplodirala” i u vukovarskom HDZ-u koji je, doznajemo, preventivno reagirao prije nego slučaj Mlakić dobije svoj sudski epilog. Naime, osumnjičeni direktor dugogodišnji je član stranke, a između ostalog obnašao je dužnost tajnika Gradskog odbora Mladeži HDZ-a. Čim je afera pukla Mlakić je napustio HDZ, doznali smo iz izvora bliskog stranci.

U vukovarskom ogranku stranke pokušali smo dobiti i službenu potvrdu, a zanimalo nas je i kako je došlo do ekspresnog isključenja. Kontaktirali smo Nikolu Mažara, predsjednika GO HDZ-a Vukovar, ujedno i gradskog vijećnika (i saborskog zastupnika), te Gorana Bendru, tajnika GO HDZ-a. Nisu bili previše raspoloženi za priču.

Od nas su zatražili da pošaljemo službeni upit, što smo i učinili, no ni nakon zaprimljenog upita nisu se previše potrudili odgovoriti na pitanja o okolnostima Mlakićevog napuštanja stranke. Pokušali smo stupiti i u kontakt sa samim Mlakićem koji je u međuvremenu promijenio broj mobitela, a na “fiksni” se nitko nije javljao.

Nema presumpcije nevinosti

Vukovar je mali grad i sve se brzo pročuje, pa čak i ako je riječ o unutarstranačkim pitanjima. A u ovom slučaju akteri priče, kako doznajemo, upravo su bile osobe koje smo kontaktirali. Naime, prema neslužbenim informacijama Mlakić nije otišao svojevoljno, uostalom očekivano je da je u trenutku podizanja prijave imao je važnija posla nego rješavati svoj stranački status.

Za to su se, doznajemo, pobrinuli Mažar i Bendra: inicijator ideje o brisanju bio je Mažar, dok je Bendra obavio “tehnički dio posla” – kontaktirao je Mlakića kako bi ovaj sam pokrenuo ispis iz stranke. Zanimljivo, reakcija HDZ-a bila je prilično žurna pa proizlazi da u ovom slučaju, za razliku od mnogih drugih u HDZ-u, nije vrijedilo načelo “presumpcije nevinosti”.









Druga stvar koja “bode oči” jest ta da se sam Mažar kao šef vukovarskog HDZ-a ne tako davno našao u sličnoj situaciji. Krajem 2020. godine policija je podnijela kaznenu prijavu protiv Mažara, u njegovom slučaju istražitelji su sumnjali da je kao državni tajnik Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (SDUOSZ) “realizirao” natječaje temeljem lažnih referenci.

Radilo se o poslovima ukupne vrijednosti 10,9 milijuna kuna, koje je na natječajima SDUOSZ-tijekom 2018. i 2019. dobila građevinska tvrtka “Bodat” iz Vinkovaca, a za koje se “ozbiljno sumnjalo” da su realizirani temeljem lažnih referenci.

Je li “slučaj Mažar” usporediv s Mlakićevim?

Naime, na natječajima SDUOSZ-a za radove obnove, popravka ili sanacije stambenih zgrada, osim najniže cijene, mora se zadovoljiti i kriterij kvalitete stručnjaka, pri čemu se maksimalno 70 bodova dobiva cijenu, a 30 bodova na kvalitetu stručnjaka.









Sporne su potvrde za troje stručnjaka “Bodata”, od kojih su se dvije koristile na natječajima. Prema prijavi, stari poslovi koji se navode kao reference nisu izvedeni, a osim toga inženjeri u vrijeme obavljanja starih poslova nisu bili ni zaposleni u toj tvrtki. Da stvar bude gora, pokazalo se da su tada bili – maloljetni.

Mažara smo, dakako, pitali za ovaj slučaj i je li usprediv s Mlakićevim.

“Vezano uz Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, navedena državna institucija i tadašnji državni tajnik Nikola Mažar o svim činjenicama koje ste naveli u pitanju, izvijestili su javnost putem medija”, glasio je odgovor GO HDZ-a.