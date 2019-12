Ciklona i velika kiša i jugo diljem Jadrana!Hvar odsječen od kopna

Autor: Dnevno

Kako su meteorolozi najavili snažno nevrijeme jutros je pogodilo Jadran.

Diljem obale puše snažno jugo, a ogromni su valovi u dijelovima Dalmacije i Istre potopili rive.

Riva je potopljena u Vodicama, pod vodom su i ceste uz obalu, a potopljena je i riva u Vrsaru u Istri.

Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, čak 59 litara kiše po kvadratnom metru palo je u Zamosorju, u Veloj Njivi. Drugdje u Dalmaciji palo je 5 do 30 litara kiše po kvadratnom metru, no glavnina oborina očekuje se sljedećih sati. Glavno metereološko obilježje dana je vjetar. Jutros je puhalo jako jugo s olujnim udarima, koje na splitskom području puše do 90 km/h. Jugo je na okretanju na oštro, a uskoro se očekuje i daljnje okretanje vjetra na lebić, koji bi mogao imati udare preko 100 km/h, što će dodatno povećati valovitost mora. Već sada postoje brojni problemi u pomorskom prometu pa su u prekidu sljedeće linije:

katamaranske linije: Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Vis-Split, Jelsa-Bol-Split, Rab-Lun (Tovarnele)-Rijeka, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Zadar–Molat–Brgulje–Zapuntel–Ist;

brodska linija: Komiža-Biševo, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Zadar-Preko;

trajektne linije: Prizna–Žigljen, Split-Stari Grad, Sumartin-Makarska, Ubli-Vela Luka-Split, Drvenik-Sućuraj, Prapratno-Sobra, Biograd-Tkon, Vis-Split, Trogir/Soline-Drvenik Veli-Drvenik Mali, Šibenik–Kaprije–Žirje.

Tako je otok Hvar u potpunosti odsječen od kopna. Linije prema Supetru i Šolti trenutno voze. Prema Visu je jutros isplovio trajekt, no njegovo isplovljavanje upitno je za drugi dio dana. Zbog niskog tlaka zraka došlo je do pojave ciklonalne plime. Tako se i jutros more izlilo na rivu u gradu Hvaru, a pojava će diljem Dalmacije biti intenzivnija sredinom dana.