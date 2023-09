Cijene lete u nebo, a u Vladi se prave blesavi

Autor: Ratko Bošković/7dnevno

Potrošačke su cijene u Hrvatskoj u kolovozu ove godine bile 7,8 posto više nego u kolovozu prošle godine, što znači da je nakon osam mjeseci pada stopa hrvatske godišnje inflacije prvi put porasla, pokazala je prva procjena Državnog zavoda za statistiku (DZS). Cijene su u kolovozu porasle i u odnosu na srpanj, i to za 0,6 posto. Otkud sad to?

Hrvatska inflacija koju mjeri službena statistika maksimalnu stopu od osamostaljenja zemlje dosegnula je u studenome prošle godine i od tada se iz mjeseca u mjesec snižavala pa su i državne institucije i ekonomski prognostičari, a i građani očekivali da će se u dogledno vrijeme spustiti na “normalnih” i poželjnih dva-tri posto. Ali, dogodio se neočekivani zaokret. Zašto, što je uzrok tomu, tko je za to kriv i kako se to može popraviti?

Upropaštavnje štednje

Osobito je neugodan podatak da su u proteklih godinu dana najviše, za čak 10,1 posto, porasle cijene hrane, pića i duhana, što snažno osjećaju građani s nižim dohocima, svi koji na prehranu troše najveći dio svojih prihoda pa im je realna inflacija puno veća od statističke. No čak i prosječnih 7,8 posto ekonomski je za društvo strahovito štetno jer upropaštava štednju, nevidljivo oporezuje dohotke i dobit, prenosi vrijednost sa štediša na dužnike, potiče poduzetnike da dizanjem svojih cijena preduhitre očekivanu buduću inflaciju, izaziva utrku (uzlaznu spiralu) cijena i plaća – sve jako dobro poznato kad je o inflaciji riječ.





Politički gledano, posebno je šokantno poskupljenje hrane veće od deset posto u vremenu u kojem je energija (glavni “input” za hranu) poskupljivala upola sporije (4,3 posto), pa čak su i usluge rasle opreznije (7,8 posto). Vlada premijera Plenkovića to je odmah detektirala: “Ne čini nam se prihvatljivim da se dižu troškovi i cijene bez odgovarajućeg rasta inputa”, rekao je premijer na Vladinoj sjednici, prvoj nakon objave stope inflacije. “Još jednom ponavljamo da je u ovakvoj krizi važno da svi akteri i subjekti djeluju odgovorno i solidarno.”

Andrej Plenković je “podsjetio da je Vlada ograničila cijene energenata”. “Mi smo kao Vlada limitirali cijene plina, struje i naftnih derivata te ih činimo najkonkurentnijima u smislu da su najniži od svih drugih zemalja i zato još jednom ponavljamo da je u ovakvoj krizi važno da svi akteri i subjekti djeluju odgovorno i solidarno”, rekao je premijer te poručio da će se “u idućim mjesecima morati poduzeti dodatni napori da se postotak inflacije smanji”.

“Nove mjere Vlade bit će i poruka svima onima koji su se, kada je Vlada donosila mjere, ponašali neodgovorno i kao da ih je baš briga”, sekundirao je premijeru i potpredsjednik Vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, te “poručio da određene analize još predstoje, no da će se pri donošenju novog paketa mjera voditi računa i o tome da su neki neopravdano dizali cijene, čime su odgovorni za to što inflacija sada ponovno raste. Ti će morati snositi posljedice, tako je to u životu uvijek”.

Vlada očito smatra da su za neočekivani rast inflacije krivi “neki koji su se neodgovorno ponašali”, odnosno dizali cijene svoje robe i usluga “više nego što bi to bilo opravdano” poskupljivanjem “inputa”. Koji su to “neki neodgovorni”, “veliki dobitnici, dok su građani i potrošači veliki gubitnici”, Vlada će tek istražiti, “ni u koga još neće upirati prstom”.

Ni prvi ni drugi čovjek Vlade nisu dali niti naslutiti koji su i kakvi napori potrebni da se postotak inflacije smanji. Osim, kako je rekao ministar Butković, da “u analizu o inflaciji treba uključiti i Hrvatsku narodnu banku (HNB) te vidjeti što o svemu ona kaže“. A HNB se “uključio” i samoinicijativno i za ubrzanje inflacije u kolovozu optužio upravo – cijene energije.

“Kao što je najviše pridonijela usporavanju ukupne inflacije u posljednjih devet mjeseci, inflacija cijena energije ujedno je odredila ubrzavanje ukupne inflacije u kolovozu za 0,5 postotnih bodova u odnosu na srpanj”, piše HNB u svojem “Komentaru o inflaciji u kolovozu 2023.”









“Naime, od sredine srpnja”, kažu u hrvatskoj središnjoj banci, po zakonu odgovornoj za stabilnost cijena, “cijene sirove nafte tipa Brent na svjetskom tržištu počele su se povećavati pod utjecajem smanjenja ponude iz OPEC+ zemalja, a u kolovozu su porasle za oko 8 posto. To je potaknulo rast maloprodajnih cijena naftnih derivata na domaćem tržištu, pa je godišnja stopa promjene cijena energije u kolovozu bila viša nego u srpnju (1,6 posto naprama -5,8 posto), što je dovelo do ubrzanja ukupne inflacije u kolovozu u usporedbi sa srpnjem”.









Potpredsjednika Vlade Butkovića HNB-ova je analiza prilično neugodno iznenadila: “Neki podaci nisu najjasniji, konkretno oni o rastu cijena energenata, a s obzirom na to da su na snazi mjere Vlade za ograničavanje cijena energenata, rasta de facto nije bilo.”

Neodgovorna ponuda

U svemu ovome ekonomisti će s lakoćom prepoznati da Vlada za inflaciju krivi “neodgovornu ponudu” robe i usluga, a zanemaruje, ili ne zna, da postoji i inflacija koju uzrokuje potražnja te da je za tu vrstu inflacije vrlo vjerojatno najveći krivac upravo Vlada.

Ne bavi se izravno Hrvatskom, ali i na Hrvatsku se može primijeniti ono što o poskupljenjima u Americi posljednjih mjeseci kažu dvojica najvećih živućih autoriteta za inflaciju – Olivier Blanchard i legendarni bivši predsjednik američke središnje banke FED-a Ben Bernanke. U zaključku svoje studije pod naslovom “Što je izazvalo američku inflaciju u pandemiji?” (NBER working paper 31417). Blanchard i Bernanke pišu: “Inflacija je u pandemiji bila komplicirani fenomen koji je uključivao višestruke izvore i složene dinamičke odnose. Naposljetku, kako su mnogi prepoznali, inflacija je uvelike odražavala snažnu agregatnu potražnju, posljedicu fiskalnih i monetarnih politika popuštanja, pretjeranu štednju akumuliranu u pandemiji, te ponovno otvaranje gospodarstava. Snažna agregatna potražnja dovela je do (sa zakašnjenjem prepoznatog) zaoštravanja stanja na tržištu rada, rekordno velikog broja slobodnih radnih mjesta prema broju nezaposlenih. Argumenti kako zategnuto tržište rada neće bitno povećati inflaciju, sve dok je ta pojava privremena, bili su u biti točni, barem u početku.”

“Međutim”, pokazalo je Blanchardovo i Bernankeovo istraživanje, “čak i kad su učinci cjenovnog šoka popustili, efekti zaoštrenog tržišta rada počeli su se gomilati. Ako sadašnje stanje na tržištu rada potraje, njegov utjecaj na cijene će rasti i sam po sebi neće splasnuti. Dio inflacije koji svoje podrijetlo vuče iz pregrijanosti tržišta rada moći će biti poništen samo politikama koje će potražnju i ponudu rada dovesti u normalu.”

Olivier Blanchard i Ben Bernanke objavili su svoj “working paper” na početku ljeta ove godine, a do početka jeseni njihova se prognoza potpuno ostvarila. Sada to više ne skriva ni guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić (je li čitao Blancharda i Bernankea, ne znamo, ali vjerojatno jest).

Naime, sredinom rujna, tjedan dana nakon što ovaj tekst dospije na novinske kioske, Europska središnja banka odlučivat će hoće li, i ako hoće, za koliko, povisiti svoje kamate u borbi s inflacijom u eurozoni.

Zadnja etapa

Vujčić je, kao guverner jedne od nacionalnih središnjih banaka u sastavu Eurosustava, član ESB-ova Upravnog vijeća pa će u tom odlučivanju i on sudjelovati. Na Reutersovu Forumu globalnih tržišta nije htio javno reći kako će glasati, samo je naglasio da će zadnja etapa dezinflacije u eurozoni “biti jako teška”. Zašto? “Zbog pritiska plaća!”

“Pritisak plaća još je prisutan, a iz podataka koji su objavljeni u posljednje vrijeme zaključujemo da neće značajno popustiti”, rekao je Vujčić Reutersu. “A sve dok je situacija takva, bojim se da će zadnja etapa (dezinflacije)… biti jako teška.” (“Guverner HNB-a objasnio što stvara dodatan rizik za inflaciju”).

To je posve na tragu onoga što pišu Blanchard i Bernanke: “Inflatorni pritisci s robnog tržišta i tržišta rada mogu utjecati jedni na druge i uzajamno se pojačavati. Dobra je vijest da smo ustanovili da su sekundarni i neizravni učinci šokova s tržišta proizvoda relativno blagi, što nas pak navodi na zaključak da stanje na tržištu rada ultimativno treba biti primarna briga središnjih banaka koje održavaju stabilnost cijena.” U Hrvatskoj, otkako je preuzela euro kao vlastitu valutu, ta središnja banka više nije HNB nego ESB.

A što se u Hrvatskoj točno dogodilo s plaćama u pandemiji i nakon nje? Na samom početku 2022. one su nominalno rasle pet-šest posto, ali realno su samo blago padale. U ostatku prošle godine nominalno su rasle između osam i deset posto, ali su realno zbog inflacije jako padale.

U veljači ove godine, kad se inflacija malo primirila na jednocifrenu, ponovo je krenuo nominalni rast plaća, oko 13 posto na godinu, ali ovaj put i realni rast, oko 2,5 posto na godinu. No, u zao tren. Ekonomisti i središnji bankari uvjereni su da je upravo to uzrok ponovnog skoka inflacije, a ne, kako to misli hrvatska vlada, “neodgovorne” ponude roba i usluga. Da nije bilo skoka potražnje, proizvođači i trgovci uzalud bi za svoju robu tražili više cijene.

Napregnuto tržište

Međunarodni monetarni fond upozorio je hrvatsku vladu da pazi da joj se to ne dogodi, ali je ona to ignorirala, a mediji su posve previdjeli. “Kao i svake godine, eksperti Međunarodnog monetarnog fonda i ljetos su u svibnju boravili u Hrvatskoj i u skladu s člankom 4 MMF-ova Statuta s predstavnicima hrvatskih vlasti pretresli su stanje i probleme hrvatske ekonomije te im u svojem posebnom izvješću prošlog tjedna iznijeli preporuke MMF-a za vođenje ekonomskih politika u neposrednoj budućnosti.

Prva njihova preporuka glasi: hrvatska ‘fiskalna politika kratkoročno mora nastojati izbjeći povećavati agregatnu potražnju’ i treba ‘biti komplementarna monetarnom stezanju Europske središnje banke’“, pisali smo sredinom srpnja ove godine i citirali zaključnu MMF-ovu preporuku Hrvatskoj: Hrvatska “fiskalna politika u bliskoj budućnosti mora biti komplementarna monetarnom stezanju i mora izbjeći dodavanje agregatne potražnje na postojeću. Tržište rada je napregnuto, temeljna inflacija i dalje je povišena… Ekspanzivna fiskalna politika riskira potpirivanje domaće potražnje i inflacije te nanošenje štete hrvatskoj konkurentnosti. Široke mjere potpora – primjerice, ograničavanje cijene energije i porezne olakšice – trebaju biti ukinute.”

Vlada premijera Andreja Plenkovića na tu se preporuku nije obazirala, a ne obazire se ni danas jer joj to politički nije oportuno. Proizvela je mrtvu utrku plaća i cijena, a posljedica je druga najveća inflacija u eurozoni. Od proizvođača i trgovaca Vlada sada traži da počiste granje pred svojim vratima, a ne vidi trupce pred vlastitima.