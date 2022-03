‘CIJELO SE VRIJEME DRUŽI S TIM MISTIKOM I HEDONISTOM’ Naša političarka otkriva tko je tajanstveni čovjek koji je impresionirao Putina

Autor: D.V

“Ne daj Bože da bi Zelenski išao u Bjelorusiju, to bi bilo samoubojstvo. Razgovori služe isključivo da bi se svijetu pokazalo da se tobože nešto razgovara. Po meni tu nema nikakve diplomacije, ovo je sami rat i to najgore vrste”, komentirala je danas bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić sastanak Sergeja Lavrova i Dmitra Kulebe u Turkoj, dodavši da su “ti razgovori u ovom trenutku na ovaj način apsolutno besmisleni, kao i oni na granici Ukrajine i Bjelorusije”.

Pusić ne skriva pesimizam te napominje kako se za vrijeme inih razgovora i pregovora bombardiraju gradovi, a Marioupulj je skoro izbrisan s lica zemlje. Ovo nije diplomacije, govori bivša ministrica, već zavaravanje svjetske javnosti.

“Rekla bih da je Lavrov žrtvovan od vlastite vlade,Vladimira Putina. On nije bio, govorilo se, u najužem Putinovom krugu i cijelo vrijeme ga kompromitiraju, guraju u situacije gdje on ne može reći ništa, nema ovlasti nego se kao glume neki razgovori. Na kraju će se sve ipak riješiti diplomacijom, svaki rat se riješi diplomacijom, ali pitanje nakon koliko mrtvih Ukrajinaca, ali i ruskih vojnika”, rekla je za N1.

‘Ruski narod će gadno nastradati’

Na pitanje dokle je Vladimir Putin spreman ići, Pusić odgovara da u ovom trenutku nitko ne može znati koja je njegova krajnja granica.

“Čini se da je Putin spreman ići do svog kraja, a gdje je njegov kraj, to nije potpuno jasno. Opasan je dodatno jer nitko ne vidi, a pretpostavljam ni on, izlaz za njega. Za njega nema poslije ovog rata, ne može se vratiti u međunarodnu zajednicu, razgovarati, nakon ratnih zločina koji su danas zabilježeni u detalje. Danas se ne može govoriti da netko nešto ne zna. Apsolutno svi u realnom vremenu imamo direktni prijenos s ratišta i s mjesta na kojima se događaju ratni zločini”, kazala je Pusić.

Kolateralna žrtva, smatra, bit će ruski narod koji će gadno nastradati. Već sada su odsječeni od svijeta, a servira im se isključivo državna propaganda.

Pravoslavni mistik i hedonist

“Žao mi je njih kao društva, ne njihovog vodstva. Već im je sad loše, naravno nije usporedivo s Ukrajincima, ali oni se bore za svoju zemlju, za svoj život, a Rusi zapravo ne znaju što se događa. Dolaze im mrtvi dečki, vojnici doma ili ne dolaze uopće i nitko ne zna gdje su nestali, kako su nestali. To su tisuće i tisuće ljudi. Sankcije nisu tako strašna stvar kao rat, ali su prilično strašne i Rusija, koja se zadnjih godina navikla na neki pristojan standard, naglo je odsječena od cijelog svijeta”, rekla je Pusić pa za kraj prokomentirala samog Putina:

“Putin se navodno od 2020. povukao u neku vrstu izolacije, ne zanima ga unutarnja politika, ekonomija, uopće situcija u Rusiji. Cijelo vrijeme se druži s jednim od oligarha koji je najveći diončar Banke Rusije i koji je kombinacija pravoslavnog mistika, nekog teorertičara zavjere i hedonista, kao što piše jedan ruski novinar koji je objavio knjigu ‘Svi ljudi Kremlja’. Čini se da se Putin potpuno koncentrirao na obnovu povijesne carske Rusije ili Sovjetskog Saveza i svoje uloge u, što bi se reklo, svjetskoj revoluciji. Najopasniji su povjesničari amateri na vlasti”.