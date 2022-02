CIJELI SVIJET JE NA IGLAMA: ‘Posve je jasno što Putin želi, a odgovor na ključno pitanje zna samo on’

Autor: Dnevno.hr

Napetost između Rusije i Zapada oko Ukrajine ne jenjava.

Moskva i dalje poriče optužbe da planira invaziju na Ukrajinu te da i dalje gomila vojsku u blizini granice s tom zemljom. Dapače, jučer su objavili da se, nakon odrađenih vojnih vježbi, dio vojnika povlači u baze.

Sjedinjene Američke Države i europski saveznici u to ne vjeruju, pozivaju se na satelitske snimke koje navodno pokazuju upravo suprotno. Dakle, Zapad tvrdi da je tijekom proteklih dana dodatnih 7000 vojnika stiglo u blizinu granice s Ukrajinom.

Ionako visoke tenzije dodatno su potpirila današnja izvješća o snažnim eksplozijama blizu kontaktne linije u Donbasu. Pljušte međusobne optužbe, i ukrajinska vojska i separatisti jedni druge krive za eskalaciju napetosti. Vođe samoproglašenih narodnih republika Donjeck i Lugansk objavili su da je ukrajinska vojska napala rubne dijelove njihovog teritorija. Iz Donjecka navode kako je vatra otvorena prema nekoliko gradova i naselja.

Druga strana tvrdi kako su pobunjenici započeli napad u kojem je pogođeno naselje u blizini pokrajine Lugansk, na teritoriju koji se nalazi pod kontrolom ukrajinskih vladinih snaga. Navode kako je tu pogođen jedan dječji vrtić te su objavljene i fotografije koje navodno prikazuju mjesto napada.

Oštre riječi pljušte s obje strane

Američki predsjednik Joe Biden ustrajan je u porukama kako je uvjeren da bi se invazija na Ukrajinu mogla dogoditi u ‘idućih nekoliko dana’, iako su Rusi do jučer ismijavali sve ‘prognostičare’, koji su ruski napad najavljivali za srijedu.

Oštre poruke dolaze i iz Kremlja, Amerikancima su poslali pisani odgovor u kojem upozoravaju da će reagirati, uključujući vojno, ako SAD odbiju glavne ruske sigurnosne zahtjeve. Traže da se američke snage povuku iz središnje i istočne Europe i baltičkih zemalja.

Moskva je u tom istom dokumentu naglasila da ne planira invaziju na Ukrajinu iako je prema izvještaju medija na njezinim granicama rasporedila više od 100.000 vojnika. Ona smatra da je Zapad optužuje da planira napad kako bi izvršio “pritisak i umanjio važnost ruskih prijedloga o sigurnosnim jamstvima” koje traži.

Avdagić: Koliko je opasnost realna prije svega zna Putin

“Posve je jasno, Putin želi ustupke koje mu Zapad ne može dati, to može, primjerice, sama Ukrajina, ali oni to gledaju kao novo poniženje koje si ne žele priuštiti. Dobro je ako u ovoj rundi ruski apetiti mogu biti zadovoljeni time da naruše kredibilitet zapadnih medija i političara, sa zaključkom kako rata eto nema, da se širila panika. Međutim ruska strana šalje dvosmislene poruke u kojima i dalje navode sigurnosne i druge interese kao problem. Tumačiti može li to na kraju sve vratiti na rat u većem ili manjem obliku je vrlo teško jer odgovor na to koliko je opasnost realna zna prije svega Putin, teško da je tu više onih koji sa sigurnošću mogu na to pitanje odgovoriti”, za Dnevno.hr analizira Denis Avdagić.

A da i dalje nitko ne može reći hoće li se napad dogoditi ili ne te kako će do njega doći, dokazuju izjave s današnje sjednice UN-ova Vijeća sigurnosti.

Amerikanci i dalje o planu za invaziju, Rusi: Širite histeriju

Američki državni tajnik Antony Blinken u četvrtak je u Ujedinjenim narodima pozvao Rusiju da “napusti put rata” pri čemu je s mnogo pojedinosti, ali bez dokaza, opisao mogući katastrofalan plan napada na Ukrajinu za koji Washington ocjenjuje da će se sigurno dogoditi.









“Naše informacije nedvojbeno pokazuju” da se ruske snage na ukrajinskoj granici, “pa tako i kopnene snage i zrakoplovi, pripremaju za napad na Ukrajinu idućih dana”, rekao je američki državni tajnik.

Rusija niječe da planira invaziju na Ukrajinu. Ruski zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Veršinin rekao je u četvrtak da je suvereno pravo njihove zemlje da u svrhu sigurnosti pozicionira svoje vojne trupe gdje god su potrebne. Dodao je i da navodi o tome da Rusija planira invaziju na Ukrajinu pridonose ‘histeriji’.

“Vjerujem u diplomaciju i drago mi je da u to vjeruju i naši partneri. Svi moramo napraviti što je god moguće kako bismo pronašli mirno i diplomatsko rješenje za ovu situaciju”, rekao je.

Na sličnom je tragu i glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov koji je reagirao na izjavu američkog predsjednika o ‘napadu koji bi se mogao dogoditi u idućih nekoliko dana’, rekavši da se, nažalost, tenzije i dalje potpiruju takvom retorikom.

Iako današnje izjave s obje strane odišu dubokim antagonizmom, utješno je što se u jednakoj mjeri i dalje poziva za nastavkom diplomacije. Jer, koliko god pojedine zemlje bile ‘sigurne da će se napad dogoditi’, činjenica je da do njega još nije došlo.