CIJELI SVIJET GLEDA PREMA ZAPOROŽJU: ‘Zaprijetili su da će svijet zasuti nuklearnim pepelom. Sada to više nije samo prijetnja’

Deveti je dan ruske invazije na Ukrajine koji je započeo sa stravičnim vijestima, bombardiranjem i požarom Zaporožja, najveće nuklearne elektrane Europe. Događaje pratite iz minute u minutu na našem portalu.

5:40 Požar u Zaporožju ugašen

Ukrajinske hitne službe kažu da su uspjele ugasiti požar u nuklearnoj elektrani.

“U 06:20 ugašen je požar u zgradi za obuku NPP Zaporožje u Energodaru. Žrtava nema”, napisala je Državna služba za hitne slučajeve na svojim društvenim mrežama.

5:30 Trudeau osudio napade na nuklearnu elektranu

Kanadski premijer Justin Trudeau upravo je razgovarao s ukrajinskim čelnikom nakon ruskog napada na nuklearnu elektranu u Zaporožju. Osudio je napade, pozvavši Ruse da “odmah prestanu”.

DPM @cafreeland and I just spoke with President @ZelenskyyUa about the horrific attacks at the Zaporizhzhia nuclear power plant. These unacceptable attacks by Russia must cease immediately. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 4, 2022

5:25 IAEA: Nema promjene u razinama radijacije u Zaporožju

Međunarodna agencija za atomsku energiju navodi da su im ukrajinski regulatori kazali da nema promjene u razinama radijacije u nuklearki Zaporožje.

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site.





— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

5:20 Borbe oko elektrane prestale, potvrdio gradonačelnik









Gradonačelnik Energodara Dmitro Orlov rekao je da su borbe oko nuklearne elektrane sada prestale, prenosi ukrajinski BBC. Izjava dolazi nakon što je postrojenje navodno pretrpjelo nekoliko sati teškog granatiranja. Prema ukrajinskim dužnosnicima za hitne slučajeve, borbe su izazvale požare na trećem, četvrtom i petom katu zgrade u nuklearnom kompleksu.

5:00 ‘Požar nije utjecao na esencijalnu opremu’

Međunarodna agencija za atomsku energiju navodi da su im Ukrajinci rekli da požar u elektrani Zaporožje nije “utjecao na esencijalnu opremu” i da osoblje elektrane poduzima sve mjere kako bi se ublažila šteta.

#Ukraine tells IAEA that fire at site of #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant has not affected “essential” equipment, plant personnel taking mitigatory actions. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

4:30 Govor ukrajinskog predsjednika

Europa se sada mora probuditi(…). Upozoravamo sve da niti jedan narod nije granatirao nuklearne elektrane. Prvi put u povijesti čovječanstva, teroristička država čini nuklearni terorizam. Ruski propagandisti zaprijetili su da će svijet zasuti nuklearnim pepelom. Sada to nije prijetnja. To je stvarnost. Moramo zaustaviti ruske trupe. Recite svojim političarima: Ukrajina ima 15 nuklearnih jedinica. Ako će doći do eksplozije, to će biti kraj svih nas, kraj Europe, evakuacija Europe”, rekao je Zelenski u emotivnom obraćaju. Ovdje PROČITAJTE VIŠE

Na Instagramu je objavio video napada na elektranu i napisao: “Upravo. Rusija napada nuklearnu elektranu u Ukrajini”.

View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

4:00 Zatražena hitna sjednica Vijeća sigurnosti

Bijela kuća je poručila da “motri zbivanja” nakon požara u Zaporožju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski čuo se s svjetskim liderima, a najavljeno je hitno zakazivanje sjednice Vijeća sigurnosti UN-a.

3:15 Zajamčena sigurnost elektrane

Nuklearna sigurnost elektrane je zajamčena, potvrdile su lokalne vlasti. Vatrogasci su ušli u krug elektrane, stali su ruski napadi.

1:40 Ukrajinski ministar poslao dramatičnu poruku Rusima

“Ako eksplodira, bit će 10 puta gore od černobilske katastrofe! Rusi moraju ODMAH prestati s napadom, dopustiti vatrogascima da ugase požar i osigurati im sigurnu zonu”, poručio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba.

1:20 Požar u nuklearnoj elektrani

Gori u najvećoj europskoj nuklearnoj elektrani Zaporižja. “Kao rezultat kontinuiranog neprijateljskog granatiranja gore zgrada i jedinica najveće nuklearne elektrane u Europi Zaporižje”, rekao je gradonačelnik Energodara Dmitro Orlov.