CIJELI SVIJET GLEDA PREMA ZAPOROŽJU! Požar ugašen, Rusi zauzeli nuklearnu elektranu. Zelenski: ‘Zaprijetili su da će svijet zasuti nuklearnim pepelom, to više nije samo prijetnja’

Autor: Dnevno.hr

Deveti je dan ruske invazije na Ukrajine koji je započeo sa stravičnim vijestima, bombardiranjem i požarom Zaporožja, najveće nuklearne elektrane Europe. Događaje pratite iz minute u minutu na našem portalu.

7:40 Ruska vojska zauzela nukleranu elektranu

Istočnoeuropska medijska agencija NEXTA navodi da je ruska vojska zauzela nuklearnu elektranu Zaporožja u kojoj je noćas, nakon granatiranja, izbio požar. Ovu vijest prenosi i BBC.

⚡️ #Zaporizhzhya NPP site was seized by #Russian military, regional military administration says. — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

7:20 Međunarodna agencija za atomsku energiju sazvala pressicu

Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Mariano Grossi apelirao je na prestanak uporabe sile i upozorio na ozbiljnu opasnost u slučaju gađanja reaktora. Očekuje se da će održati konferenciju za novinare u petak u 10:30 po našem vremenu.

IAEA Director General @RafaelMGrossi expected to hold press conference on the situation at #Ukraine’s #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant at 10:30 CET today. Link of press conference to be shared later.

📝 Latest IAEA update: https://t.co/l9hd545aBV — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

6:50 Potonuo estonski teretni brod









Estonski vlasnici teretnog broda kažu da je potonuo uz obalu Ukrajine nakon eksplozije. Kažu da su dva člana posade završila u splavi za spašavanje na moru, a četvorica su u početku nestala – svih šest je kasnije pokupila lokalna ukrajinska spasilačka služba.

Brod pod zastavom Paname u vlasništvu je estonske tvrtke Vista Shipping Agency. Baltička država Estonija članica je NATO-a i ima granicu s Rusijom. Plovilo je bilo usidreno kod ukrajinske obale nakon što je prije nekoliko dana isplovilo iz južne luke Chornomorsk u blizini Odese. Nije jasno što je izazvalo eksploziju. Ukrajinska vojska kaže da Rusija šalje amfibijske desantne brodove kako bi zauzela Odesu, milijunski grad i veliku morsku luku, dok nastavlja svoje napredovanje preko južne Ukrajine.

6:40 I Airbnb se uključuje u sankcije









Airbnb obustavlja poslovanje u Rusiji i Bjelorusiji, objavio je direktor tvrtke Brian Chesky.

Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus — Brian Chesky 🇺🇦 (@bchesky) March 4, 2022

6:30 Venezuela povećava broj letova u Rusiju

Venezuela će povećati broj letova svoje državne aviokompanije u Moskvu dok mnoge zemlje zatvaraju zračni prostor za ruske zrakoplove nakon invazije na Ukrajinu, rekao je u četvrtak venezuelski ministar turizma. “Venezuela je spremna i dalje primati ruske turiste”, objavio je ministar Ali Padron na Twitteru nakon telefonske sjednice sa čelnicom Ruske savezne agencije za turizam Zarinom Doguzovom.

06:00 Johnson zatražio sazivanje hitne sjednice UN-ova Vijeća sigurnosti

Britanski premijer Boris Johnson osudio je u petak u priopćenju “neodgovorno postupanje” ruskog predsjednika Vladimira Johnsona koje može “izravno ugroziti sigurnost čitave Europe”, pošto su ruske snage granatirale nuklearnu elektranu u Ukrajini. Nakon telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Johnson je zatražio sazivanje hitne sjednice UN-ova Vijeća sigurnosti “u narednim satima”.

5:45 ‘Starlink bi mogao biti meta napada’

Elon Musk upozorio je da postoji velika šansa da bi usluga satelitskog širokopojasnog pristupa tvrtke njegove Starlink mogla biti meta neprijatelja u Ukrajini.

5:40 Požar u Zaporožju ugašen

Ukrajinske hitne službe kažu da su uspjele ugasiti požar u nuklearnoj elektrani.

“U 06:20 ugašen je požar u zgradi za obuku NPP Zaporožja u Energodaru. Žrtava nema”, napisala je Državna služba za hitne slučajeve na svojim društvenim mrežama.

5:30 Trudeau osudio napade na nuklearnu elektranu

Kanadski premijer Justin Trudeau upravo je razgovarao s ukrajinskim čelnikom nakon ruskog napada na nuklearnu elektranu u Zaporožju. Osudio je napade, pozvavši Ruse da “odmah prestanu”.

DPM @cafreeland and I just spoke with President @ZelenskyyUa about the horrific attacks at the Zaporizhzhia nuclear power plant. These unacceptable attacks by Russia must cease immediately. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 4, 2022

5:25 IAEA: Nema promjene u razinama radijacije u Zaporožju

Međunarodna agencija za atomsku energiju navodi da su im ukrajinski regulatori kazali da nema promjene u razinama radijacije u nuklearki Zaporožje.

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

5:20 Borbe oko elektrane prestale, potvrdio gradonačelnik

Gradonačelnik Energodara Dmitro Orlov rekao je da su borbe oko nuklearne elektrane sada prestale, prenosi ukrajinski BBC. Izjava dolazi nakon što je postrojenje navodno pretrpjelo nekoliko sati teškog granatiranja. Prema ukrajinskim dužnosnicima za hitne slučajeve, borbe su izazvale požare na trećem, četvrtom i petom katu zgrade u nuklearnom kompleksu.

5:00 ‘Požar nije utjecao na esencijalnu opremu’

Međunarodna agencija za atomsku energiju navodi da su im Ukrajinci rekli da požar u elektrani Zaporožje nije “utjecao na esencijalnu opremu” i da osoblje elektrane poduzima sve mjere kako bi se ublažila šteta.

#Ukraine tells IAEA that fire at site of #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant has not affected “essential” equipment, plant personnel taking mitigatory actions. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

4:30 Govor ukrajinskog predsjednika

Europa se sada mora probuditi(…). Upozoravamo sve da niti jedan narod nije granatirao nuklearne elektrane. Prvi put u povijesti čovječanstva, teroristička država čini nuklearni terorizam. Ruski propagandisti zaprijetili su da će svijet zasuti nuklearnim pepelom. Sada to nije prijetnja. To je stvarnost. Moramo zaustaviti ruske trupe. Recite svojim političarima: Ukrajina ima 15 nuklearnih jedinica. Ako će doći do eksplozije, to će biti kraj svih nas, kraj Europe, evakuacija Europe”, rekao je Zelenski u emotivnom obraćaju. Ovdje PROČITAJTE VIŠE

Na Instagramu je objavio video napada na elektranu i napisao: “Upravo. Rusija napada nuklearnu elektranu u Ukrajini”.

View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

4:00 Zatražena hitna sjednica Vijeća sigurnosti

Bijela kuća je poručila da “motri zbivanja” nakon požara u Zaporožju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski čuo se sa svjetskim liderima, a najavljeno je hitno zakazivanje sjednice Vijeća sigurnosti UN-a.

3:15 Zajamčena sigurnost elektrane

Nuklearna sigurnost elektrane je zajamčena, potvrdile su lokalne vlasti. Vatrogasci su ušli u krug elektrane, stali su ruski napadi.

1:40 Ukrajinski ministar poslao dramatičnu poruku Rusima

“Ako eksplodira, bit će 10 puta gore od černobilske katastrofe! Rusi moraju ODMAH prestati s napadom, dopustiti vatrogascima da ugase požar i osigurati im sigurnu zonu”, poručio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba.

1:20 Požar u nuklearnoj elektrani

Gori u najvećoj europskoj nuklearnoj elektrani Zaporižja. “Kao rezultat kontinuiranog neprijateljskog granatiranja gore zgrada i jedinica najveće nuklearne elektrane u Europi Zaporižje”, rekao je gradonačelnik Energodara Dmitro Orlov.