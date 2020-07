CHARLES MICHEL DAT ĆE JOŠ 10 MILIJARDI Ukupno bismo iz Europe trebali dobiti čak 34 milijarde eura

Autor: 7 dnevno

Da Andreja Plenkovića respektiraju europski lideri, kroz svoj je premijerski mandat dokazao bezbroj puta. Upravo se njegovo ime spominjalo tijekom preraspodjele čelnih fotelja u Europskoj komisiji, na njegov je poziv Angela Merkel stigla u hrvatsku metropolu kako bi dala potporu HDZ-u u kampanji za europske izbore, pod Plenkovićevom su palicom na rukovodeće europske pozicije progurane HDZ-ovke Ivana Maletić, Dubravka Šuica, ali i ministrica Marija Pejčinović-Burić, osim toga, baš je u Plenkovićevu mandatu naša mala Hrvatska imala prilike predsjedati Europskom unijom. Za to su se razrađivali veliki planovi i predviđale velike manifestacije, koje su međutim spriječile okolnosti koje nitko nije mogao predvidjeti.

Sjajni odnosi

Pandemija koronavirusa zahvatila je cijeli svijet, ali i kompletnu Europsku uniju, i to nedugo nakon migrantske krize s kojom se Hrvatska kao predsjedateljica sasvim korektno nosila. S koronom se, međutim, ipak nešto teže nositi jer se ona odrazila i na gospodarstvo zato što su se mnoge zemlje tijekom prvoga vala odlučile na karantenu, koja je zaustavila gospodarska kretanja. No čini se da Plenković, zahvaljujući sjajnim odnosima s predsjednikom Europskog vijeća punog imena Charles Yves Jean Ghislaine Michel, kojima se više puta pohvalio tijekom dvaju televizijskih sučeljavanja s Davorom Bernardićem, za hrvatske probleme priprema rješenje. Naime, nakon što je nadmoćno pobijedio na parlamentarnim izborima, svoju će vladu, na zadovoljstvo europskih vođa, moći formirati po volji pa će time smanjiti i utjecaj žetončića i radikala, no da bi proveo nužne reforme i revitalizirao krizom pogođeno hrvatsko gospodarstvo, nedostaje mu mnogo sredstava. Stoga je odmah nakon pobjede na izborima sa svojim prijateljem Charlesom Michelom počeo pregovore o dodatnih deset milijardi eura, što je veliki vjetar u leđa s obzirom na to da bi Hrvatska trebala biti jedna od najvećih dobitnica Fonda za oporavak EU-a nakon koronakrize, koji je težak čak 750 milijardi eura, a od čega bi se za našu zemlju trebalo izdvojiti još basnoslovnih deset milijardi eura.

Inače se Fond za obnovu smatra velikim iskorakom za cijelu Europsku uniju jer se njime prvi put predlaže masovno zaduživanje na razini svih članica, što odudara od dosadašnje prakse zaduženja isključivo na nacionalnim razinama. Komisija bi prikupljeni novac trebala distribuirati u obliku nepovratnih sredstava, grantova, a i ova nova sredstva za koja Plenković pregovara s predsjednikom Europskog vijeća navodno spadaju u tu kategoriju. Ta spoznaja može se smatrati i više nego korisnom jer je i od prvih deset milijardi eura oko 7,4 milijarde trebalo biti u obliku grantova, dok je ostatak od oko 2,6 milijardi eura u Hrvatsku trebao stići u obliku zajmova. Oporba je u kampanji isticala kako je upitno hoćemo li i u kojem roku dobiti 24 milijarde eura, čime se Plenković hvalio. No očito je da je on imao plan za još 10 milijardi, dakle ukupno 34 milijarde eura, no time se nije hvalio u kampanji, a mogao je. Tu informaciju još nije podijelio s javnošću, već samo sa svojim najbližim suradnicima.

Belgijski premijer

Uz to što će članstvo u Europskoj uniji, ali i Plenkovićev utjecaj u njoj, Hrvatskoj koristiti u oporavku od koronakrize, ne treba zaboraviti ni pomoć koja Hrvatskoj iz fondova stiže za obnovu potresom razrušenog Zagreba. Hrvatska je odmah nakon potresa aktivirala Mehanizam civilne zaštite EU-a te su se promptno aktivirale članice koje su našoj zemlji pripomogle opremom poput šatora, kreveta, madraca i vreća za spavanje, koja nam je stigla čak i iz Italije, jedne od zemalja najteže pogođenih koronom.

Charles Michel (45) belgijski je političar i premijer Belgije od 2014. do 2019., kada je umjesto Donalda Tuska izabran za predsjednika Europskog vijeća. S Plenkovićem se sprijateljio još dok je bio premijer, a posljednjih godinu dana učvrstili su svoje prijateljstvo.

Hrvatska je na čelu s Plenkovićem u Europskoj uniji postala ravnopravna, ali i punopravna te poštovana članica koja bi napokon trebala osjetiti blagodati članstva, kojemu su se mnogi u velikoj mjeri opirali. No kako to nerijetko biva, ništa što se daje nije besplatno pa bi i Hrvatska uskoro po zagovoru europskih moćnika trebala krenuti u provedbu reformi, što i nije nužno loše za državu, ali je svakako izazovno za Plenkovića, čiji će se novi ministri morati pozabaviti zdravstvenom i mirovinskom reformom, urediti poreznu politiku, nastaviti s digitalizacijom zemlje, po europskim preporukama smanjuje se i broj ministarstava, a nakon toga mogao bi uslijediti i najbolniji rez – smanjenje broja općina, što je problematika kojom se ionako odavno netko morao pozabaviti.