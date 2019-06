Charles Billich: THOMPSONU sam oslikao omot njegovog novog albuma

Autor: Snježana Vučković

Charles Billich jedan je od najskupljih australskih slikara. Iako mu je 85 godina, to ga ne sprječava da u potrazi za inspiracijom i poslom, kojeg ima u izobilju, neprestano krstari svijetom. Jedna od destinacija ovih dana bila mu je opet Hrvatska u koju se, kako kaže, vraća kroz narednih nekoliko dana.

Za razgovor smo ga „ulovili“ na putu prema Münchenu, koji će mu, prema njegovim riječima, biti „odskočna daska za Njemačku“ u kojoj ga očekuje kolekcionar koji svoju vrijednu zbirku umjetnina želi upotpuniti barem jednom Billichevom gradoskopijom.

Ovaj umjetnik neobičnog životnog puta, kojeg hrvatski mediji nerijetko karakteriziraju kao „kontroverznog“, nama je bio vrlo zanimljiv prvenstveno zbog svojih svjetski poznatih umjetničkih djela, no ništa manje nam nije bila privlačna činjenica da je Charles Billich – Hrvat:

„Ljeta provodim u Hrvatskoj… U njoj sam se rodio i u nju se uvijek rado vraćam. No, ostatak godine rezerviran je za moj Sydney i poslovna putovanja po različitim, velikim svjetskim destinacijama“, kazao je naš sugovornik čija se osebujnost osjetila već u prvim rečenicama.

Slikao sam Thompsona u Livnu…

Charles Billich rođen je 1934. godine u Lovranu, kao Karlo Bilić, no zbog njegovih tekstova o tvrdom, komunističkom režimu koji su izlazili u jednim talijanskim novinama, stao je na žulj ondašnjim vlastima. Pri pokušaju bijega u Italiju, bio je uhićen i priveden na slovenski sud koji ga je kaznio s deset godina zatvora. Pušten je bio nakon odležane dvije godine, a spas je pronašao 1954. godine odlaskom u Austriju.

Nakon dvogodišnjeg studija umjetnosti u Grazu, Billich je svoj konačni dom pronašao u Australiji u kojoj je školovanje plaćao radeći sve i svašta. U konačnici, sve se isplatilo, jer je postao svjetski poznat i priznat slikar čija se ulja na platnu ne prodaju ispod 50 tisuća eura. Istodobno, na najmanje odobravanja nailazi u svojoj matičnoj domovini – Hrvatskoj. Unatoč svemu, ovaj umjetnik koji je na našim prostorima najpoznatiji kao „čovjek koji je oslikao Tita s vampirskim zubima i kosturskom ogrlicom“, ovdje rado traži inspiraciju:

„Prije nekoliko dana sam bio kod Marka Perkovića – Thompsona i mogu vam reći da je vrstan kuhar! (smijeh). S njim sa bio i na dočeku Vatrenih kada je pjevao u Livnu… Slikao sam ga dok je pjevao, radeći brze ekspresije lica. Možda je pravi trenutak i da vam ekskluzivno otkrijem kako sam mu upravo ja oslikao naslovnicu novog albuma“, kazao nam je Billich, otkrivajući da je s Thompsonom dugogodišnji prijatelj, te kako su im zajedničke karakteristike – ljubav prema Domovini i desnoj političkoj opciji.

‘Za Hrvate sam kontroverzan, osjećam antipatiju’

„Smatram da me baš zbog mojih ideoloških nazora ovdje i nazivaju kontroverznim… Osjećam antipatiju kod pojedinaca u Hrvatskoj, iako za Hrvatsku nakon komunizma u kojem je živjela, a i nakon svih naknadnih previranja – priželjkujem sretan kraj“, rekao nam je ovaj nesputani „stanovnik svijeta“, za kojeg bi Hrvatska ionako bila premala…

Iako je malo Zagrepčana toga svjesno, upravo Charlesovo umjetničko djelo krasi Gradsku vijećnicu, no postigao je on i puno više od toga. Billicheve izložbe su, naime, izuzetno posjećene, a postavljao ih je u Milanu, Rimu, Tokiju, Osaki, Los Angelesu, New Yorku, Monte Carlu i svim većim svjetskim gradovima. U Galeriji 222 u Monte Carlu, prošle je godine postavljena zajednička izložba njegovih slika i skulptura Salvadora Dalija, zbog čega je prozvan „nasljednikom dalijevskog nadrealizma“, a što bi se moglo nazvati i – vrhuncem njegove karijere.

Službeni slikar na Olimpijadi

Billich je ujedno bio i službeni slikar kineske i australske kandidature na Olimpijadi, a jedini je dva puta dobio nagradu United States Sport Academy za najboljeg sportskog slikara. Jedno je svoje djelo uručio Georgeu Bushu, a slikajući aktove i portrete, sprijateljio se s osnivačem Playboya, Hughom Hefnerom.

Engleska kraljica, princ Albert, Nelson Mandela, Muhamed Ali, svjetski modni dizajneri, pape, poznate filmske dive… Sve su to ljudi koji su ga okruživali, bilo kao modeli koje je portretirao, bilo samo kao prijatelji i poznanici koje je upoznao kroz posao.

Više velebnih privatnih galerija i život na visokoj nozi, Billicha nisu uspjeli odvojiti od Hrvatske u kojoj ga kritika nerijetko dočekuje na nož. Dapače, Nikola Tesla, Ruđer Bošković, Slavoljub Penkala, Alojzije Stepinac, Kolinda Grabar – Kitarović, Marko Perković – Thompson, sve su to lica koja su osvanula kao Charlesovi portreti:

„Imam 85 godina, no pred sobom imam još gomilu planova. Ja se jednostavno ne želim umiroviti… Prerana umirovljenja općenito smatram velikim problemom, jer čovjek nešto vrijedi samo ako nešto i radi. Nakon Njemačke i ponovnog dolaska u Hrvatsku, moram i do Las Vegasa… Preda mnom je puno urbanoskopija u planu, a radim i jedan posao s arhitektima, no to je još tajna. Bio sam i u Canessu na filmskom festivalu – to je također jedan od događaja koje ne propuštam“, rekao je za kraj razgovora ovaj osebujan i za svoju dob, neobično živopisan sugovornik, koji se, ipak, više od svega veseli skorašnjem povratku u Hrvatsku.