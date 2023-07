Četvorica prijatelja skoro umrla u mukama kod Paga: ‘Pili smo urin, nije to bila dobra ideja’

Četvorici Nijemaca ovo je ljeto umalo bilo posljednje. Muškarci iz Bavarske uputili su se motornim čamcem s otoka Raba na Pag, no putem ih je zadesila oluja života. Nakon što im je otkazao motor, njihov čamac napunio se vodom, a onda su satima strahovali za vlastiti život, odupirući se nemilosrdnoj sili prirode.

Od gotovo pa sigurne smrti unesrećene Bavarce su spasili dečki iz HGSS-a, a tjedan dana nakon traumatičnog iskustva progovorili su za njemačke medije.

Urin nije bio dobra ideja

“Legli smo da umremo. Mislio sam na svoju obitelj”, rekao je jedan od njih za Bild. Druga dvojica su skočila iz čamca u more kako bi pokušali doći do obale i potražiti pomoć. Trebalo im je više od pet sati da se dokopaju kopna, a kada su izranjavanih ruku i nogu konačno sjeli na plažu jedva su gledali od muke i umora, no uspjeli su pozvati pomoć.





“Počeli smo umirati od žeđi. Uzimali smo prazne školjke, mokrili u njih i pili urin. Nije to bila dobra ideja, grlo se dodatno steglo”, ispričao je jedan od njih. U tim trenucima su počeli vjerovati da je to njihov kraj.

U zadnji čas

Kako je Hrvatska gorska služba spašavanja objavila na Facebooku, potraga za putnicima na otoku Pagu, čija se brodica razbila zbog jakih udara bure, završena je u subotu oko 12 sati kada je Hrvatska gorska služba spašavanja pronašla četvrtog putnika u jednoj uvali. Spašeni su 14 sati nakon što su krenuli na povratak prema Rabu.

Pročelnik HGSS-a Josip Brozičević je ranije kazao kako su spašena četiri njemačka državljana kojima je za nevremena na relaciji Rab-Novalja otkazao motor, te ih je bura nosila prema hridima istočne obale Paga: “Trojica muškaraca su u dobrom stanju, dok je četvrti spašen gotovo u zadnji čas”, rekao je Brozičević.