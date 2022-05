‘ČETNIČKI OBELISK MORA ZARONITI U RIJEKU’ Milanović u elementu: Mama me zamolila da ne diram Njonju, ali morat ću nastaviti

Autor: M.P.

Svečanom sjednicom Gradskog vijeća, Vukovar obilježava Dan grada i blagdan zaštitnika sv. Filipa i Jakova.

Svečanoj sjednici Gradskog vijeća u Hrvatskom domu u 12 sati nazočan je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović koji je prije u Borovu polaganjem vijenca i paljenjem svijeće odao počast 12 pripadnika vinkovačke specijalne policije, ubijenih u tome mjestu 2. svibnja 1991.

Predsjednik Milanović je održao govor, a zatim je dao izjavu novinarima u kojoj se ponovno obrušio na premijera Andreja Plenkovića i HDZ zbog niza pitanja.

“Jučer su izjavili da sam se zalagao protiv širenja NATO-a još prije napada Rusije na Ukrajinu. Naravno da jesam, ali širenja na Ukrajinu i Moldaviju, Gruziju. Ali tad nitko nije spominjao Švedsku i Finsku. O čemu moramo razgovarati. Takvu laž može plasirati samo udbaška osovina. Takvu laž mogu plasirati samo Udbašenković, Njonjo od HDZ-a koji se javio neki dan”, rekao je Milanović.

“Moja majka me zamolila da ne diram Jandrokovića radi šireg mira u obitelji, no morat ću nastaviti. Ja nisam na strani Rusije niti poznajem Medvedeva, ja sam na hrvatskoj strani i za njih pokušavam iskamčiti što više, to udbaški podupire Plenković, nisam mu neprijatelj ni suparnik, nismo ista dimenzija, on svoj posao radi strašno, gaze svakoga tko nije na njihovoj strani, svaki ovaj skup se pretvori u muzej slave Apolona i gradonačelnike koji, ako nisu iz HDZ-a, kuku majci”, rekao je predsjednik.

Prisjetio se i dana kada se u Vukovaru suočavao s dvije kolone, je komentirao je i za Hrvatsku štetan ‘Za dom spremni’.

“Ali onda ću reći i u Borovu da četnički obelisk mora zaroniti u rijeku s Johnny Weissmüllerom (plivač, op.a)”, rekao je Milanović aludirajući na spomenik Vukašinu Šoškočaninu, vođi pobunjenih Srba i organizatora napada u kojem je 12 hrvatskih redarstvenika ubijeno početkom svibnja 1991. godine, a kojem se spomenik nalazi na groblju u Borovu Selu.

“Ali to izdajnička vlada neće napraviti jer sve kupuje, uvijek netko ima neku mrlju, fleku koju vešmašina budućnosti nikada neće oprati. Ovi dani su jako važni, ja od svog stava odustati neću, moja dužnost je da se borim mirnim diplomatskim sredstvima za naša vitalna prava, to je pola milijuna ljudi u BiH kojima prijeti realna opasnost da ih se pokrade. Udbašenković je rekao da sam Komšićev jaran, bio sam jer ljudima pristupam dobronamjerno, kada sam vidio da je džepar i lopov, doviđenja, vidimo se u novoj epizodi”, rekao je Milanović.