‘ČESTO MISLIM DA SE NEKE STVARI DOGAĐAJU NAMJERNO!’ Što stoji iza dolaska Porfirija u Vukovar? Branitelj otkriva problem: ‘Kao da je nekome u cilju da dođe do problema’

Autor: N.K

Tomislav Josić, predsjednik Odbora za branitelje Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije na temu dolaska Porfirija Perića u Vukovar na dan obljetnice pogibije general-bojnika Blage Zadre.

Predstavnici Domovinskog pokreta jučer su bili u Marincima pred Policijskom postajom, a danas odlaze u Sotin. Obilježavanja i dani sjećanja na 1991. godinu održavaju se u raznim selima u okolici Vukovara. Slijede Lužac i Bogdanovci te obljetnica Blage Zadre.

”Jesen je posebno teška za sve stanovnike Grada Vukovara i za njegovu okolinu. Dani sjećanja nama Vukovarcima ne traju samo dva dana, već puno dulje. Proglašen je, i na snazi je Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog pijeteta. Često se pitamo je li Vukovar mjesto posebnog domovinskog pijeteta samo 18.11., ili ima tu nekakav veći okvir u kojem je taj Vukovar stvarno takvo mjesto“, rekao je Josić.





Poručio je kako će se u nedjelju obilježiti pogibija Blage Zadre i Alfreda Hilla, kada će u Vukovar pristići brojni sudionici i posjetitelji, te kako se u istom trenutku pojavljuje informacija da će dan prije, 15. listopada, u Vukovar doći Porfirije.

“Nismo protiv posvete crkve”

”Vukovar je otvoreni grad, u njega može doći tko želi, no mogao se odabrati neki drugi datum”

”Ne ulazimo u to tko je, što i na kojoj razini dogovarao. Tko god da je, morao je poznavati datume i morali su to iskoordinirati. Godina je duga, imamo mjeseci i dana kada nema nikakvih obilježavanja. Nitko nije protiv posvete crkve i novootvorenog doma, u to uopće ne ulazimo, i svatko ima pravo radovati se takvim stvarima. No, moglo se to drugačije dogovoriti”, naglasio je Josić.

Upozorio je da, kada se postavi pitanje tko je za to odgovoran, nitko ne zna: ”U institucijama hrvatske države većinom su postavljeni podobni ljudi sa stranačkim iskaznicama, umjesto kvalitetnih i kvalificiranih. Kada se dogode ovakve stvari, nitko nije odgovoran i nitko nije znao da to ne treba na ovaj način, niti je pitao kako bi trebalo. Zbog raznih sitnih interesa i trgovina, dogode se ovakve situacije. A dušebrižnici i Facebook ratnici se krenu buniti. Nikoga ne sprječavamo. Vukovar je otvoreni grad, u njega može doći tko god želi. Iako bi po nekoj logici netko trebao voditi računa o ovakvim stvarima”.

”S jedne strane, održat će se komemoracija general-bojniku Hrvatske vojske, a s druge strane proslava otvaranja doma. Ljudi zovu sa svih strana, žele prosvjedovati… Grad Vukovar nije sudjelovao u organizaciji posjeta, niti je posjet organiziran na njegovu inicijativu. Grad Vukovar ne može nikoga spriječiti ili nekome zabraniti održavanje proslave i posjeta. No, netko mora odgovarati za ovo. Volio bih da se te osobe jave i objasne svima kako je moguće da nitko nije razmišljao o ovoj situaciji”, istaknuo je.

”Aktivnosti se moraju zajednički dogovarati, ovako može doći do problema”

Josić je rekao kako je moguće da će doći do problema jer će u gradu biti mnogo ljudi, a i u samom Vukovaru živi mnogo branitelja i ljudi sa PTSP-om, te kako ne mogu utjecati na mogući razvoj događaja: ”Želim da u budućnosti ne dolazi do ovakvih stvari, da zajednički dogovaramo i koordiniramo aktivnosti. Nažalost, sada smo u situaciji da nas prozivaju i žele da spriječimo posjet. Kada bi ljudi na vlasti malo više brinuli o stanovnicima gradova, ne samo Vukovara, nego i ostalih, onda bi nam svima bilo puno bolje”.









”Često mislim kako se neke stvari događaju namjerno, da je to nekome u interesu i cilju da dođe do problema i nereda. Građanima Grada Vukovara ne trebaju niti problemi niti neredi. Nama treba mir bez tenzija. Bilo bi lijepo kada bi građani Vukovara mogli odlučivati o nekim stvarima, a ne da nam se serviraju stvari sa strane, kako i kada drugima odgovara”, poručio je.

Rekao je kako osuđuju ovakvu organizaciju bez dogovora i razgovora, jer se sve moglo riješiti, te upozorio kako nitko ne razmišlja o Vukovarcima, ali kako im svi dolaze i govore da cijene grad i branitelje. Svojim postupcima svakodnevno se dokazuje da to nije tako, istaknuo je Josić te zaključio: ”I stoga, opet postavljam pitanje hrvatskoj javnosti – je li Vukovar mjesto posebnog domovinskog pijeteta samo 18.11., ili to vrijedi i drugim danima? Nadam se da će netko pojasniti što se dogodilo”.