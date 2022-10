CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB O DJEVOJČICI KOJU JE DJED ODVEO U SRBIJU: ‘Na strani roditelja utvrđeni rizici, a konačnu odluku o tome kada i kome će dijete biti povjereno uvijek donosi sud!’

Autor: M.P.

Centar za socijalnu skrb u Osijeku očitovao nam se o zaista teškom slučaju djeda koji je svoju maloljetnu unuku, umjesto da je vrati u Dječji dom u Osijeku, nakon subotnjeg posjeta odlučio odvesti sa sobom u Srbiju.

“Dijete više vidjeti nećete. Mi smo otišli u Srbiju. Nazvao sam vas samo da se ne brinete”, rekao je u telefonskom razgovoru odgojiteljici Doma te 19. lipnja ove godine s unukom krenuo prema Šidu.

Tvrdio je, stalno je plakala i pitala kada može s njima kući, pa je tada prelomio i umjesto u igraonicu i natrag u Dom, dijete odveo iz Hrvatske. Malena se od tada nalazi u Srbiji kod majke, bake i djeda koji je kazneno prijavljen za oduzimanje djeteta, sudac istrage Županijskog suda mu je odmah odredio istražni zatvor i za njim je na snazi tjeralica.





Očitovao se Centar: Na strani roditelja utvrđeni rizici

Iz Centra za socijalnu skrb Osijek nam u odgovoru na upit kažu, poznat im je slučaj maloljetnog djeteta s obzirom na to da su poduzimane mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta.

“Intervencije Centra za socijalnu skrb u području zaštite djece temelje se na sveobuhvatnoj obiteljskoj procjeni koju provodi stručni tim u sastavu socijalni radnik, psiholog i pravnik.

Sveobuhvatna obiteljska procjena uključuje procjenu djeteta, roditelja, roditeljske kompetencije, odnosno roditeljske snage te rizike za brigu o maloljetnom djetetu”, pišu nam u odogovu na upit o slučaju, ne navodeći detalje o kakvim se utvrđenim rizicima radi.

‘Konačnu odluku o tome kome će dijete biti povjereno donosi sud’

Naravno, teško je očekivati više informacija s obzirom da se radi o malodobnoj osobi. U odgovoru nadalje pišu:

“U konkretnom slučaju ovaj Centar je u okviru svoje nadležnosti poduzimao mjere obiteljsko pravne zaštite, međutim, obzirom da su na strani roditelja i nadalje utvrđeni rizici, Centar je radi daljnje zaštite maloljetnog djeteta predložio daljnje mjere i postupanja koje su u nadležnosti suda.

Napominjemo, sud je samostalno i neovisno tijelo koje nije vezano prijedlogom Centra. Sud po vlastitoj procjeni temeljem priloženih dokaza i činjenica može zatražiti dodatne dokaze (saslušanje roditelja, vještačenje i dr.) te donijeti na kraju i drugačiju odluku. Konačnu odluku o tome kada i kome će dijete biti povjereno uvijek donosi sud vodeći se najboljim interesom djeteta, kao što je u konkretnom slučaju.









Smatramo bitnim naglasiti da je Centar za socijalnu skrb te svaki stručni radnik u sustavu socijalne skrbi prema brojnim propisima, uključujući i Pravilnik o čuvanju profesionalne tajne dužan štititi osobne podatke i privatnost svojih korisnika. Prilikom obavljanja posla stručni tim postupa poštivajući načela profesionalnosti, razmjernosti, usmjerenosti na iskazanu problematiku, poštujući prava, dostojanstvo stranaka, a prvotno štiteći prava djece i njihovu dobrobit”, navodi se u odgovoru Centra za socijalnu skrb Osijek na upit redakcije Dnevno.hr o ovom slučaju.

Odgovor potpisuje ravnateljica Centra, Kristina Leventić.

Djed koji je odveo unuku: Plakala je, rekla da se neće vraćati

Podsjetimo, nakon objavljene informacije da je dijete odvedeno u Srbiju javio nam se djed djevojčice, predstavio se kao Miroslav Veršegi. U Srbiji radi kao vozač. S nama je tada podijelio svoju stranu priče.









“Rekla je da se neće vraćati, plakala je i zapomagala, Znam koliko pati, ja sam je othranio. Moj sin je redovito obilazio kćer kod žene kod koje je bila na čuvanju, to je bila osoba od povjerenja. I sama je imala djecu. Očito je problem bio što je tamo spavala tih šest dana. Ne znam tko je prijavio mog sina. U Domu su je čak željeli dati na posvajanje”, tvrdio nam djed, no to nismo mogli provjeriti jer Dječji dom u Osijeku nije želio komentirati slučaj zbog zaštite djeteta.

Potvrdio nam je da je djevojčica rješenjem Centra za socijalnu skrb uistinu oduzeta roditeljima odlukom suda u jesen 2021. Tada nam je rekao i da djevojčica ima dvojno državljanstvo – srpsko i hrvatsko- što nam iz Centra nisu potvrdili, iako smo postavili i to pitanje.

Djed osmogodišnjakinje je tada rekao kako je njegov sin, nakon što se razišao sa suprugom, majkom curice, s djevojčicom došao u Osijek. Tvrdio je da je otac djeteta još u Srbiji dobio skrbništvo nad kćeri. Nakon što je došao u Hrvatsku, gdje se zaposlio, djevojčicu je ostavio na čuvanju susjedi od povjerenja.

“Nakon šest dana netko je to prijavio jer je dijete ostavio na povjerenje osobi koju je nedovoljno poznavao. I dijete mu je oduzeto. Naveli su da je razlog grubo zanemarivanje djeteta”, rekao nam je tada djed.

Pitali smo ga i o navodima njegova sina na društvenim mrežama da je Centar djevojčicu oduzeo jer je bila na čuvanju kod osobe koja je pokušala počiniti suicid, no rekao nam je da se ‘njegov sin možda krivo izrazio’, te da se bio u vezi s osobom sklonom alkoholu i takvom činu, no da ona nikada nije čuvala dijete.

Taj dio priče i dalje nam ostaje nerazjašnjen, a nije ga komentirao niti Centar za socijalnu skrb u Osijeku.

Djevojčica je još uvijek u Srbiji

U međuvremenu je djeda Miroslava u Srbiji posjetila i policija, rekao nam je da su željeli vidjeti dijete i provjeriti njegove dokumente, te da su nakon toga otišli. Osmogodišnja djevojčica i dalje se nalazi u Srbiji.

“Centar za socijalnu skrb u Osijeku je podnio zahtjev da se dijete vrati, proglasili su me otmičarem. Kada je malena došla u Hrvatsku, ja sam se obratio konzulu RH dok je bila u Domu, da se vrati u Srbiju. Rekao mi je da je dijete dvojni državljanin i dok je u Hrvatskoj, na nju se odnose hrvatski zakoni. Ja sam prije 15 dana uputio žalbu Ministarstvu pravosuđa Republike Srbije da zaštite dijete i da ostane ovdje”, ispričao nam je djed osmogodišnjakinje .