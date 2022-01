ČEMU SE MOŽEMO NADATI OD FRANCUSKOG PREDSJEDANJA EUROPSKOM UNIJOM? Analitičar poručuje: ‘Ono što Hrvatska ima sada nije imala nikada u svojoj povijesti’

Autor: Daniel Radman

Od 1. siječnja Francuska je započela predsjedanje Europskom unijom, zastava EU zavijorila je nad slavolukom pobjede, no ne zadugo. Ubrzo je ondje, zbog kritika desnica, vraćen francuski stijeg, kao da je simbolički način došlo do povlačenja francuskog predsjednika Emmanuelea Macrona koji je tijekom predsjedanja najavio upravo to, “više Europe”.

No, Macron mora kalkulirati, u travnju ga čekaju novi predsjednički izbori, pa će i ovo francusko predsjedanje biti u znaku predizborne kampanje. Što će za Europu, a što za samu Hrvatsku, koja se u zadnje vrijeme našla na “istoj valnoj liniji” s Francuzima, značiti francusko predsjedanje pokušali smo doznati od političkog analitičara Davora Gjenera.

“Vi danas nemate onako individualno predsjedanje kakvo ste nekad imali, imate veće značenje “trojki”, a u toj trojci uvijek više znači velika država. Prema tome, francusko predsjedanje, njemačko, talijansko, španjolsko, ima veće značenje nego što ima predsjedanje manje države članice. Tek ćemo vidjeti je li Macron više pripremljen na svoje skore domaće izbore ili na zajedničke europske politike. Ako je pripremljen na predsjedanje i ima jaku agendu, predsjedništvo može biti jako značajno”, smatra Gjenero.

Osvrnuo se naš analitičar i na ono što je prethodilo, a to je slovensko vođenje Europske unije.

“Prvo slovensko predsjedanje nije za nas bilo povoljno, utjecalo je na zaostajanje naših pregovora. Tada smo bili u sistemu blokade, a Slovenija, kao predsjedavajuća, nije vodila onu politiku koja je u Europi uobičajena – da se u takvim uvjetima domaći interesi stave u drugi plan i da se zemlja članica koncentrira na zajednički europski interes. Ali ovo slovensko predsjedanje za nas je bilo izrazito povoljno, i kad je u pitanju schengenska dimenzija, i kad je u pitanju euro-dimenzija. Mislim da možemo biti jako zadovoljni time kako je je prošlih šest mjeseci Slovenija predsjedala i time što je napravila u svoju korist, ali i u korist Hrvatske u tom razdoblju.”

Spomenuli smo da Macrona očekuju izbori, no kad je u pitanju odnos prema Europskoj uniji, Gjenero kaže da imamo tu jednu dobru vijest – onu da će glavna rivalka Macronu biti kandidatkinja desnog centra Valerie Pecresse.

“Promjenom aktera koji ga najviše ugrožava na predsjedničkim izborima dosta toga se mijenja jer značenje po svemu sudeći u drugom krugu imat ćemo dva ‘europska kandidata, njega kao centrističkog liberalnog kandidata i Pecresse kao kandidatkinju umjerenog desnog centra, Europske pučke stranke. Dakle, Europska unija i odnos prema EU i (dis)kvalificariranje Europe neće biti politička tema kao što bi bilo da se tamo nađe gospođa Le Pen koja je proruski i protueuropski akter. To Macronu daje prostor da se itekako politički angažira na europskoj razini. Potencijalna pobjeda omogućila bi mu da nastupi kao akter s najviše europskog iskustva u drugom mandatu, kada politiku može puno autonomnije voditi i kad se više ne mora pripremiti na na suočavanje s voljnom biračkog tijela.

Ipak, Gjenero sumnja da će Macron u potpunosti naslijediti Merkel kao novi lider Europe.









“On neće biti ‘nova gospođa Merkel’, on nakon ovog mandata ne može ostati u igri 16 godina jer je politički model u Francuskoj drukčiji, a i nema kapacitet koji je imala Merkel. Ona je do savršenstva dovela to usvajanje političkih odluka na osnovi znanja i kompromisa, to se ne može ponoviti. Ali, dio onoga što je Merkel imala kao svoj kredit u Europi, to bi Macron mogao preuzeti.”

Osvrnuo se Gjenero i na hrvatsko pozicioniranje u odnosu na Francusku.

“Hrvatska nikad u povijesti nije imala toliko frankofonih važnih političkih aktera kao što ih ima u ovom trenutku. Imate premijera, imali ste donedavno ministricu vanjskih poslova koja je bila frankofon i izrazito dobro stajala u francuskim političkim krugovima. Također, imate i ministricu kulture, šefa kabineta predsjednika Vlade koji ima moć na ministarskoj razini te šefa sigurnosnih službi. To su jako važne poluge. Ti ljudi, odmah treba reći, nisu ljudi koji ostvaraju francuske interese u hrvatskoj političkoj areni, nego važni ljudi koji razumiju politički mentalitet Francuske i imaju vrlo snažnu komunikaciju s francuskom administracijom u kojoj opet imate ljude poput Brune Le Mairea koji su izrazito naklonjeni Hrvatskoj. To je za nas win-win situacija.”