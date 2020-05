ČELNIK ISLAMSKE ZAJEDNICE O MISI ZA BLEIBURG: Mogla bi vas iznenaditi njegova poruka!

Autor: Dnevno

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović u intervjuu za Glas Amerike govorio je o misi za Bleiburg koja će biti održana u sarajevskoj katedrali 16. maja. S obzirom na to da je tradicionalno okupljanje u Bleiburgu otkazano zbog pandemije, u Sarajevu i Zagrebu će biti održana misa zadušnica za vojnike i civile ubijene tokom bijega u Austriju.

Reis Kavazović je kazao kako Katolička crkva ima pravo donositi autonomne odluke, uključujući i održavanje svetog obreda, a da su burne reakcije u BiH upućene na pogrešnu adresu.

“Pokrovitelj manifestacije je Sabor Republike Hrvatske. Političari u Sarajevu, umjesto da adresiraju odgovornost na političku adresu, pokušavaju to izručiti Katoličkoj crkvi. Postoji politička odgovornost Hrvatske, a najlakše je sve pripisati crkvi”, rekao je on dodavši:

“U Sarajevu se spojilo sekularno i vjersko, odnosno vjersko i političko i vjerojatno kardinal o tome nije dovoljno vodio računa.”

On je rekao da muslimani u BiH ne trebju upućivati oštrice prema kardinalu i Katoličkoj crkvi.

“U obzir ne smiju doći demonstracije koje su najavljene. Trebamo ostati dostojanstveni. Neki to pokušavaju povezati s gradom, ali Sarajevo ništa ne obilježava. Katolička crkva ima misu u Sarajevu i to treba ostati u prostoru katedrale, izvan toga se ne treba ništa događati”, rekao je, poručivši da netko želi da između muslimana i katolika dođe do nesuglasica.

Reis se osvrnuo na Dan borbe protiv fašizma, rekavši da je njegovo obilježavanje obveza svih nas, a da je u Bleiburgu bilo i nevinih i onih koji su činili najgore zločine.

“Ne treba od vjerskih zajednica tražiti da utvrđuju činjenice koje su trebale utvrditi države, državni sudovi i povijest. Propustili smo to uraditi na vrijeme i nije u redu to sada izručiti jednoj vjerskoj zajednici”.