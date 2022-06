‘ČEKAO SAM SEVERINU U PARKIĆU, RASPLAKALA SE!’ Dramatično svjedočenje na sudu: ‘Stavila je ruku na moje koljeno, rekao sam da mi kvari komfor’

Autor: L.B.

Suđenje liječniku Gzimu Redžepiju, bliskom suradniku pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, nastavljeno je u Zagrebu i to svjedočenjem Vladimira Grošića, ravnatelja Psihijatrijske bolnice Sv. Ivan, liječnika – psihijatra te vještaka na Županijskom sudu u Zagrebu.

Podsjetimo, Redžepi je optužen za trgovanje utjecajem, točnije da je pokušao utjecati na vještaka u postupku dodjele skrbništva u procesu između pjevačice Severine Vučković i poduzetnika Milana Popovića.

Iako u blažoj verziji nego u USKOK-u, Grošić je na sudu opisao ono što je prošao, a nekih se stvari koje je ispričao tužiteljstvu nije mogao sjetiti, piše Jutarnji.





‘Grad zove, gazda zove, trebamo te, ideš sa mnom’

“U ljeto 2020. rješenjem Općinskog suda u Zagrebu u predmetu Severine Vučković Kojić, Milana Popovića i njihova sina, vještačio sam treći put kome će pripasti maloljetno dijete, sam obim skrbi i njihove susrete. Bio je to početak mog forenzičkog djelovanja i ta vještačenja su vrlo osjetljiva jer je jedna strana uvijek frustrirana i nezadovoljna. Kad mi je dodijeljen taj predmet, bio sam zamjenik ravnatelja bolnice koja je kasnije postala klinika, a moj ravnatelj mi je rekao kao i uvijek do tad, da ‘Grad zove, gazda zove, trebamo te, ideš sa mnom’, ali i da bi mi kožu oderao jer sam se involvirao u taj predmet. Na zakazani sastanak u polikliniku Apnea, radi eventualne poslovne suradnje naše klinike s tom, išao sam opterećen vještačenjem, a na putu do tamo ravnatelj mi je rekao da Milan Bandić neće doći, nego da ćemo se susresti s osobom od njegova povjerenja Redžepijem koji nas je proveo kroz polikliniku i potom pozvao u svoju sobu”, ispričao je Grošić.

Dodao je kako je mislio da će tada razgovarati i o predmetu vještačenja, a ne samo o poslovnoj sferi. No, vidjevši kuda ide razgovor, Grošić je ispričao da je “zamolio ravnatelja da napusti ured pa je s Redžepijem nastavio razgovarati o struci, iskustvima, životu pa i djeci.

‘Nelagoda i čista nula u odnosu na ono što sam prošao sa Severinom’

“Redžepi se hvalisao što je napravio i što planira napraviti. Spominjao je novi projekt, razne ljude iz svog okruženja pa tako i Milana Popovića da je dobar čovjek i otac. Doživio sam manji stres jer sam na slovo ‘M’ imao već trzaje, ludio sam i to sam odmah povezao s vještačenjem koje nitko nije htio treći put napraviti, a meni je to bio zamah u karijeri. No, razgovor je tu završio i rekao mi je da razmislim o svemu o čemu smo razgovarali i da se čujemo za nekoliko dana. Osim te pričice o Popoviću, nije bilo ni spomena o vještačenju. Ništa od mene Redžepi nije tražio ni nudio, niti mi je prijetio. Taj razgovor tad je bila samo nelagoda i čista nula u odnosu na ono što sam prošao sa Severinom Vučković, a to su strah, nemoć, nesigurnost, prijetnje…”, dodao je Grošić koji se nakon nekoliko dana javio Redžepiju kako bi mu priopćio svoju odluku.

Kako kaže, našli su se na kavi u kafiću na Kvatriću “kako bi izbacio sve iz sebe što ima” te mu dao do znanja da će se izuzeti iz spomenutog slučaja, ali i da će o poslovnoj suradnji na novom projektu još razmisliti.

“Na jesen sam na Općinskom sudu urudžbirao zahtjev za svojim izuzećem iz predmeta jer su mi se zaredale stvari u životu tako da mi je profesionalno bilo preteško i presloženo, a znajući što me još čeka u vještačenju, odlučio sam se povući. O tome sam obavijestio i sutkinju, usmeno i pisano te sam mislio da sam se tog predmeta tad i riješio”, navodi dalje Grošić.

‘Našli smo se na ulazu u park’

Nakon toga, kako je naveo, stigla mu je poruka na mobitel od Severine da se nađu.









“A toj poruci, da pojasnim, prethodila su tijekom ljeta vrlo iscrpljujuća vještačenja nje, Popovića i sina u KBC Zagreb. A taj susret nije htjela da bude u bolnici, pa niti na javnom mjestu, tako da sam joj rekao da navečer trčim po Maksimiru. Našli smo se na ulazu u park, sjeli smo na klupicu kod jezera. Ona je odmah iz ruksaka vadila neke dokumente kao nove dokaze. Rekao sam joj da više nisam u predmetu i da te papire preda na sud. Ona to nije znala i rasplakala se”, opisao je dalje Grošić

No, zatim je prepričao trenutke, kako kaže, “izrazite nelagode za njega”, budući se, kako tvrdi, pokušavao izvući iz tog razgovora, no Severina nije odustajala.

‘Gurala mi je te papire, hodala je za mnom’

“Vadim se iz razgovora, a ona navaljuje. Gurala mi je te papire, govorila da je puno očekivala od mene i suvještakinje. Ne znam što je bilo u tim papirima. Severina je mršava k’o kuga, stalno plače i vidim da joj treba psihološka pomoć. Ja nju ne vidim kao Severinu, nego kao moj krug svakodnevnih ljudi. Hodala je za mnom. Najednom se njezina ruka našla na mom koljenu. Imao sam kratke hlače, bilo je vruće, a to mi je značilo kao da sam dotaknuo jednu letvicu na klupi, nikakvi osjećaji. Bila je to meni bomba. Rekao sam joj da kvari moju zonu komfora, da meni sve to ne treba. Ona je u taj park došla s jednom zamisli, a ja s drugom i objašnjavao sam joj da taj predmet za vještačenje više nije moj. Sve je to u parku trajalo 15-ak minuta možda, a meni se činilo kao vječnost. Taj njezin slučaj je vrlo jednostavan, ali je medijski napuhan. Ima na tisuće stranica jer je puno dopisa i prepiski, a nalaz je vrlo jednostavan i branio bih ga do kraja života”, prisjetio se vještak epizode iz parka te otkrio da je na kraju vještački nalaz i mišljenje u famoznom slučaju izrađen tek u ožujku 2021. pred ročište na splitskom sudu.









I on ga je, unatoč pokušaju izuzimanja, morao odraditi do kraja jer je većina vještačkog posla bila obavljena. Nakon toga je odgovarao na pitanja predsjednice sudskog vijeća i Redžepijeva odvjetnika je li optuženi na njega utjecao u smislu kakav nalaz i mišljenje da izradi te kako je doživio sam razgovor s Redžepijem.

Redžepi: ‘Ne smatram se krivim’

Grošić je na to rekao da na njega Redžepi “nije utjecao ni rječju, ni iznudom, ni mentalno, ali da i danas smatra kako ti razgovori nisu vrijedni spomena te da je moguće da je nešto krivo shvatio jer je bio izvan sebe”.

Vezano za Grošićev susret sa Severinom, pjevačica je priznala u USKOK-u da je točno da su se našli u parku Maksimir.

“Imala sam dodatnih saznanja koja sam smatrala bitnima za predmet pa sam vještaku poslala poruku i dogovorila susret. Bila sam iznenađena takvim dogovorom, ali sam smatrala bitnim da vještaci budu upoznati s novim činjenicama. Namjeravala sam mu predati papire koje sam nosila, ali on ih uzeo nije jer mi je priopćio da je tražio izuzeće iz slučaja. Tom prilikom mi je rekao i da je od kraja kolovoza izložen pritiscima s očeve strane (Milana Popovića op.a.) te da mu je to sve preteško pa je zato donio takvu odluku”, rekla je u tužiteljstvu Severina Vučković.

Podsjetimo, na početku suđenja Redžepi je rekao da je razumio optužbu, ali i da se ne smatra krivim. Na idućoj raspravi bit će saslušana i druga vještakinja koja je sudjelovala s Grošićem u vještačenju te izradila pisani nalaz i mišljenje nakon čega će Redžepi iznijeti obranu.

‘Očekivao sam više od vas kao vještaka’

Podsjetimo i da Redžepija optužnica tereti da je krajem kolovoza 2020., koristeći autoritet zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, bivšeg zamjenika pročelnice Ureda za zdravstvo Grada Zagreba te osobe od povjerenja tadašnjeg gradonačelnika Bandića, pokušao utjecati na ishod vještačenja koje je bilo ključno za odluku o dodjeli roditeljske skrbi nad djetetom pjevačice i poduzetnika.

Zapravo, sve je krenulo upravo toga ljeta kad je sud u postupku oko skrbništva imenovao dvojicu vještaka kako bi proveli psihijatrijsko-psihologijsko vještačenje pa je Redžepi, smatra USKOK, inicirao sastanak s vještakom Vladimirom Grošićem, uvjeren da će iz svoje pozicije doista moći ostvariti taj utjecaj.

Razgovore s Redžepijem koje je vodio kao s predstavnikom u Gradskoj skupštini za Grošića su, suprotno izjavama u USKOK-u,, bili OK, nipošto nadmeni, već kolegijalni, normalni. U nekoliko navrata ponovio je i da je sve što je rekao bilo u njegovoj glavi, a što je Redžepi mislio u pojedinim situacijama, rekao je da ne zna jer da ga nije pitao što misli, već je jedino mogao misliti što misli.

No, USKOK tvrdi da je na sastanku Redžepi rekao da je prijatelj Milana Popovića, pritom naglasivši da je Popović dobar otac i kako je puno učinio za Grad Zagreb, neizravno aludirajući kako bi vještakov nalaz trebao biti upravo u poduzetnikovu korist, a nakon svega je od vještaka Redžepi tražio i da mu javi kakva će biti finalna odluka. Nakon svega toga, Grošić je tražio izuzimanje iz predmeta, ne želeći napraviti ništa suprotno svom stručnom uvjerenju pa mu je Redžepi na sve to, tvrdi USKOK, rekao: “Očekivao sam više od vas kao vještaka”.

Nakon svega, splitski je sud odredio da roditelji imaju pravo jednako viđati zajedničko dijete i skrbiti o njemu.