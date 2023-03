‘ČEKAJTE, HALO, PA ‘AJMO MALO O MILANOVIĆU!’ Predsjednik ‘poderao’ premijera, župana i HDZ, Plenković mu vratio: ‘Ponoć je, Velika subota, na koji način to ima veze sa mnom’?

Nakon sjednice Vlade te nakon teških optužbi predsjednika Zorana Milanovića da krši Ustav, premijer Andrej Plenković održava press konferenciju.

Podsjetimo, predsjednik RH Zoran Milanović, između ostalog, kazao je ranije:

“Ovo što se dogodilo u Vinkovcima s ovim županom, to ide do vrha. Ja sam bio premijer, da se župan u moje vrijeme ponapijao i porazbijao pola šora i avliju i da je to zataškavano godinu dana i da premijer s tim nema nikakve veze, e to, brate, na drugom molitvenom doručku pričaj. To je problem, koji zakon to pozna, koji moralni kodeks, koja vjerska knjiga? To je upropaštavanje države. Tako da, ljudi se plaše i nije vreme”, kazao je Milanović.





Očekuje se da će premijer komentirati uhićenje vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića

Jedna ga je novinarka upitala hoće li vlada objaviti popis kompanija kojima je pomogla budući da neki povećavaju cijene te prelijeva li se pomoć države u njihovu dobit? “Oni dobivaju pomoć tako da je fiksirana cijena. Ja sad ne znam popis od tih tisuću kompanija napamet. Možemo pitati HEP pa vam javiti”, rekao je Plenković. “Na svim akterima je da svojim djelovanjem, cijenama budu primjereni trenutku. Mislim da su na razgovoru u ponedjeljak poslodavci itekako svjesni težine ovih potpora”, dodao je. Na primjedbu da on samo poziva na solidarnost, a da se cijene dižu, kaže da se ne slaže s tim jer je bilo djelovanja inspekcija.





“Održat ćemo HEP, ne samo na nogama nego kao jaku kompaniju”, rekao je. “Vjerujete li još uvijek da je Dekanić bio suvozač?”, upitao je jedan novinar. “Kad sam ja to rekao?” odgovara Plenković. “Ja sam dao samo jednu izjavu o tome… Vidite, institucije djeluju, bez pritiska HDZ-a i vlade. Da ima pritiska iz HDZ-a i vlade, onda ne bi bilo ničega. Vidim deklaracije strančica poput DP-a koji otvoreno govore da su radili pritiske na policiju i DORH. To nije normalno”, kaže.





Upitan je o Milanovićevoj izjavi da priča s Dekanićem vodi do vrha. “Na koji način vodi do vrha?”, kaže. “Ponoć je, Velika subota, na koji način to ima veze sa mnom?”, kaže o nesreći. “Što se tiče insinuacija da to ima veze s nekime od nas, to je netočno”, rekao je. Zašto je istraga trajala godinu dana? “Morate pitati USKOK, DORH i policiju”, odgovara. “Da ga netko štiti, bi li došlo do ovoga jučer? Što se zataškalo, ako je došlo do uhićenja njega i tri policajca?”, rekao je. “Ono što je važno je da Vlada donosi paket pomoći koji će milijunima ljudi pomoći da prebrode krizu. To je važna tema”, rekao je.. “Dobro, pa to pozdravaljmo”, odgovorila je jedna novinarka. “Slabo vi to pozdravljate, treba to malo jače”, rekao je Plenković ‘Ajmo malo o Milanoviću’ Novinari su u tom trenutku počeli napuštati prostoriju, a Plenković im je brzo rekao: “Čekajte, halo, pa ajmo malo o Milanoviću”. “On se ponaša protuustavno i bavi se poslom koji nije njegov. I to na najbrutalniji naćin da vrijeđa ministre i članove Vlade. Tako se nije ponašao niti jedan predsjednik do sada”, rekao je premijer. “Nema nikakve potrebe stoga s njime vodimo bilo kakav politički dijalog niti da se sastajemo s njime”, kazao je govoreći o Milanovićevom pismu u kojem ga je pozvao na sastanak. “Bilo bi dobro da hrvatski mediji osvijeste tko se to ponaša sve ovo vrijeme protuustavno. Ovako se nije ponašao nijedan predsjednik do sada. Budući da se tako ponaša, dobiva tretman kakav zaslužuje a to je da nema nikakve potrebe da se s njim sastajemo”; rekao je. “Načinom na koji se ponaša izaziva politički odgovor vlade RH. On nama treba. Moramo surađivati u normalnim uvjetima i s normalnim uvjetima. On je zavarao svoje birače”, rekao je. “Čak je u jednoj kolumni kolega koji su inače na njegovoj strani precizno konstatirano da je oko Milanovića međunarodna zajednica stvorila sanitarni koridor”, kaže.

