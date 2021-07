ČEKA NAS VRUĆA JESEN: Plenković u problemima, zbog toga je niknuo šator u Savskoj! NA DNEVNI RED DOLAZI ‘ZA DOM SPREMNI’ Važnu ulogu igrat će Pupovac?

Autor: M.P.

Saborski zastupnici završili su zasjedanje, otišli su na dvomjesečnu stanku, no ne i bez mogućnosti za izvanrednim sastancima odluči li Vlada pitanje cijepljenja regulirati zakonom.

Vlada i dalje zasjeda, a tradicionalno se očekuje da bi sam politički vrh s godišnjim odmorom, ako im okolnosti to dopuste, mogao krenuti nakon obilježavanja obljetnice Oluje 5. kolovoza.

Radno je i u Gradu Zagrebu, iduća Skupština održat će se u kolovozu, a kako je krenulo s uhićenjima bivših kadrova povezanih s pokojnim gradonačelnikom Milanom Bandićem, možda ćemo svjedočiti još kojoj policijskog akciji.

Povrh svega, čeka nas još jedno vruće pandemijsko ljeto u kojem, upozoravaju nas, nema opuštanja s obzirom na to da nismo postigli dovoljnu procijepljenost te nam brojke posljednjih dana blago rastu, zbog čega je naša obala na karti ECDC-a iz zelenog skočila u narančasto.

Ovakvi trendovi mnoge brinu jer bi nam turistička sezona, glavni punitelj proračuna, mogla naprasno završiti.

S obzirom na sve ovo, nećemo imati klasično dugo i mirno ljeto, a kakva će nam biti jesen, pitali smo političkog analitičara Tomislava Stipića.

Kaže nam, društvo je posredstvom problema koje je uzrokovala pandemija zakoračilo u vrlo nesigurna vremena i dodatno je naelektrizirano.

“Čeka nas vrlo vruća jesen, pogotovo u političko – zdravstvenom segmentu što će sigurno oslabiti poziciju Vlade, bez obzira što izbori nisu na vidiku”, smatra Stipić i ističe nekoliko ključnih problema s kojima ćemo se suočiti kada ljeto dođe svom kraju.









Ako turistička sezona ne dočeka 15.08., bit će nam teško

Za početak, smatra, mala procijepljenost stanovništva mogla bi biti alibi za vlast da krene u represivnije mjere.

“Mogli bi ponovno, kako to Stožer radi od početka, prebaciti svu odgovornost na građane i kaže da su neprocijepljeni građani krivi za ekonomsku stagnaciju i veliki broj hospitaliziranih i umrlih. Naravno, kao i obično Stožer neće biti samokritičan da se upita koliko su oni svojim nekonzistentnim radom tomu doprinijeli. Po meni nema relevantnog argumenta zašto se ljudi ne bi cijepili, cjepiva su kroz povijest spasila milijune života, ali otpor je plod dvosmislenog djelovanja i pojedinih izjava, recimo premijera Plenkovića kako smo pobijedili koronu koliko se god on trudio to demantirati da je rekao da smo pobijedili u prvom poluvremenu ili prvom valu, postoji izjava prije parlamentarnih izbora 26. svibnja 2020. koja ga demantira. Ukoliko turistička sezona ne dočeka barem 15. kolovoza, vjerojatno ćemo biti u teškoj situaciji”, smatra naš sugovornik.

Zagreb će dočekati drugu, a Banovina prvu zimu bez adekvatne obnove

Osim pandemije, Hrvatsku su prošle godine pogodila dva snažna potresa. U Zagrebu je prošlo više od godinu dana, a obnova gotovo da nije ni počela. Na Banovini tek nešto više od 6 mjeseci, a ljudi i dalje ne znaju kako će dočekati zimu.

“Druga stvar koja će opterećivati vjerodostojnost Vlade jest katastrofalna situacija oko obnove potresom pogođenih područja kao i obnove u Zagrebu koja nerazumljivo zapinje što je prema Damiru Vanđeliću odgovornost Ministarstva graditeljstva. Sjećamo se svi izjava dužnosnika Vlade kako će se sve učiniti da se ne dočeka zima, Zagreb će dočekati već drugu zimu, a Banovina prvu bez adekvatnog plana obnove. To je veliki udarac na kredibilitet Vlade jer se pokazuje da je nesposobna pokrenuti se s mrtve točke unatoč Plenkovićevim trijumfalističkim najavama o novcu iz Europske unije. Ako je novac tu, zašto nema adekvatne obnove?”, pita se Stipić.









‘Za dom spremni’ okupirat će javni prostor, Pupovac će ponovno ucjenjivati vladajuću većinu

Politika ne bi bila to što jest bez izvlačenja svjetonazorskih kostura iz ormara kada prilika to zatraži. Na to nas podsjeća i Stipić.

“Sve ovo odrazit će se i na ekonomsku stagnaciju unatoč najavama o rastu BDP-a, Hrvatska nema luksuz provesti još jednu jesen i zimu u zatvaranju gospodarstva. Tome u prilog svakako ne ide najava reguliranja rada nedjeljom što je HDZ-ovo obećanje, prvenstveno zbog svjetonazorske važnosti i udovoljavanju zahtjevima Crkve. Međutim, kada su vremena krize, vlast se nastoji baviti svjetonazorskim temama jer su to teme koje zapale stanovništvo u toj mjeri da se zaborave glavni problemi. Jedna od tih tema mogla bi ponovno biti artikulacija pozdrava „Za dom spremni“ koji će na jesen okupirati javni prostor ukoliko se bude razmatrala zakonska zabrana koju predlaže Zajednica židovskih općina. Predviđam da će Milorad Pupovac to iskoristiti za ucjenjivanje vladajuće većine jer on sad više nema manevarski prostor izbjeći tu temu ako ona dođe na dnevni red. Plenković je sada u nezgodnoj poziciji jer mu se valja nezadovoljstvo branitelja usvajanjem novog zakona o civilnim žrtvama rata, istovjetan onome kojega je htio predložiti Fred Matić zbog čega je niknuo šator u Savskoj. To će sigurno pokušati iskoristiti desnica za dodatno dekredibiliziranje Plenkovićevog HDZ-a, prvenstveno će se tu za biračko tijelo boriti Domovinski pokret, Most i Suverenisti”.

Možemo! će prestići SDP kojem slijedi teško razdoblje

Borbe će biti i na ljevici na kojoj posrnuli div SDP i dalje ne uspijeva doći do zraka zbog gušenja unutarstranačkim sukobima. Stipić najavljuje možda i ne tako veliko iznenađenje.

“Što se tiče političke jeseni na ljevici, očekujem da Možemo prestigne SDP u anketama, to je sad pitanje vremena, a onda SDP može tražiti svoju priliku jedino u konfrontaciji s Možemo jer drukčije neće moći doći do izražaja. Ne isključujem u tom pravcu ni fingiranje krize vlasti u Zagrebu, pogotovo ako zaredaju Tomaševićevi gafovi koje je napravio s imenovanjima, što bi SDP mogao iskoristiti za bildanje svojeg rejtinga, iako će to biti teško jer su si zavezali ruke ulaskom u formalnu koaliciju. Slijedi teško razdoblje za SDP, može ga spasiti izrazito loše upravljanje Možemo u gradu Zagrebu”.

Milanović će nastaviti iritirati HDZ, tvrda kohabitacija ide dalje

A kako će dalje ‘predsjednik s karakterom?’ Ovu godinu obilježile su zaista žestoke svađe s premijerom Andrejem Plenkovićem, ali i brojnim drugima s kojima je otvorio frontove. Pošto se sam često predstavlja kao fajter, koji od ‘fajta’ ne bježi, zanimalo nas je hoće li se ipak umoriti od konstantnih udaraca koji, u nekim trenutcima, nekontrolirano lete.

“Zoran Milanović u godinu i pol svojeg mandata uspio je „razbucati“ političku korektnost, razočarati dio svojih birača ali i dobiti simpatije ne samo dijela desnice, već i onih koji su vrlo kritični prema načinu vladanja HDZ-a. U dvije stvari će Milanović imati vrlo važnu ulogu, tu je ponovno izbor predsjednika Vrhovnog suda, čini mi se da će ovog puta Milanović ići mekšim pristupom što bi na koncu mogao proglasiti svojom pobjedom ukoliko predloženi kandidat bude izabran. Druga stvar bit će vanjska politika s posebnim naglaskom na BiH i promjena izbornog zakona koji bi Hrvatima trebao omogućiti da biraju vlastite predstavnike. Željko Komšić preuzima predsjedanje Predsjedništvom BiH, bit će zanimljivo gledati nastavak sage o promjeni političke paradigme u BiH. Milanović na ovoj temi snažno ulazi na teren HDZ-a i praktički im oduzima „core business“. Milanović će svakako nastaviti iritirati HDZ svojim ocjenama o njihovom načinu vladanja, prvenstveno u vođenju zdravstvene krize i brojnim korupcijskim aferama koje ih opterećuju. Tvrda kohabitacija nastavit će se u punom kapacitetu”, zaključuje Stipić.