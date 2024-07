Čeka nas pakleni tjedan, zbog opasne pojave pale se alarmi: ‘Atmosfera neće biti posve stabilna’

Autor: M.D.

Tjedan pred nama donijet će obilje sunčanog vremena, ali i vrlo visoke temperature. Doduše, atmosfera sve do srijede neće biti sasvim stabilna pa su u pojedinim krajevima Lijepe naše mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Tijekom ponedjeljka malo kiše očekuje se u zapadnoj Slavoniji.

“U ponedjeljak na istoku zemlje pretežno sunčano i vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslijepodne su mogući rijetki pljuskovi, osobito u zapadnoj Slavoniji. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna između 33 i 35 stupnjeva”, prognozirao je za HRT meteorolog DHMZ-a, Dragoslav Dragojlović.

Šanse za lokalne pljuskove bit će i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. No, prevladavat će sunčano i podjednako vruće vrijeme. Zapuhat će slab do umjereni sjeveroistočni vjetar. Slično vrijeme će tijekom dana biti i na sjevernom Jadranu, no u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru uz umjeren razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, uz obalu između 20 i 23 stupnja. Najviša dnevna od 28 do 30, na moru između 30 i 33 stupnja.

Pretežno sunčano i vruće

“U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, u njezinoj unutrašnjosti ponegdje s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a more mirno ili malo valovito. Zbog visoke jutarnje i dnevne temperature zraka na snazi će biti žuto upozorenje za toplinski val. Upozorenje na toplinski val bit će i za južni Jadran gdje će biti obilje sunčana vremena. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Noć će biti topla, a najviša temperatura bit će od 31 do 34 stupnja”, nastavio je Dragojlović. “Toplinski val. Minimalna temperatura veća od 22 °C. Budite na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece”, stoji u objašnjenju DHMZ-a za žuti alarm.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje od toplinskog vala i za ostatak tjedna. Tako u srijedu i četvrtak postoji vrlo velika opasnost od toplinskog vala u riječkoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji, dok će za ostatak zemlje na snazi biti narančasto upozorenje.

“Idućih dana na kopnu pretežno sunčano i vruće, pa će na snazi biti i upozorenje na toplinski val. Uz visoku dnevnu temperaturu zraka atmosfera neće biti posve stabilna, pa su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u utorak i srijedu. Na Jadranu idućih dana obilje sunčana vremena. Uz visoku dnevnu temperaturu zraka, i noći će biti tople, pa će i ondje biti upozorenje na toplinski val, u utorak narančasto, a od srijede crveno. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni”, prognozirao je Dragojlović.

Toplinski val

Stoga postoji opasnost i od toplinskog udara koji nastaje zbog naglog prekomjernog povišenja tjelesne temperature koje organizam ne može efikasno rashladiti znojenjem, što može biti uzrokovano ekstremno visokim vanjskim temperaturama ili toplinskim valovima. Stoga je važno pratiti preporuke lokalnih zdravstvenih ustanova i upozorenja DHMZ-a o toplinskim valovima tijekom vrućih dana.









Za svaki slučaj ako osjećate vrtoglavicu, slabost ili izraženu žeđ, važno je potražiti pomoć i što prije se smjestiti u hladniji prostor te izmjeriti tjelesnu temperaturu. Kako biste se zaštitili od vrućina, preporučuje se rashladiti dom, izbjegavati izlaganje vrućini, redovito unositi tekućinu i pomoći drugima koji bi također mogli biti ugroženi. Posebno treba paziti na starije osobe i one s kroničnim bolestima te ih posjećivati redovito, pružajući im potrebnu podršku i pomoć.









U slučaju vruće suhe kože, delirija ili gubitka svijesti, bitno je odmah kontaktirati liječnika ili hitnu pomoć. Do dolaska pomoći, ugroženu osobu treba smjestiti u hladnu prostoriju, podići joj noge i kukove te početi s vanjskim hlađenjem primjenom hladnih obloga i mahanjem lepezom. Važno je da svi članovi obitelji i bližnji znaju kako reagirati u slučaju toplinskog udara i koje mjere zaštite poduzeti, prilagođene njihovom zdravstvenom stanju i aktivnostima. Redoviti posjeti starijim osobama i bolesnicima koji žive sami također su važni, kako bi se osiguralo da imaju potrebnu podršku i savjete za vrijeme vrućina.