Meteorolozi izdali crveni alarm i upozorenje za opasno vrijeme: Evo u kojoj regiji će biti najgore

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je objavio da će danas biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu.

“U unutrašnjosti mjestimice više oblaka, a uglavnom u gorskim predjelima prijepodne lokalno uz mogućnost za malo kiše. Ujutro lokalno magla, ponajprije uz rijeke i po kotlinama.

Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu slaba i umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, podno Velebita i olujnim, a poslijepodne na srednjem i južnom dijelu ponegdje jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura na kopnu uglavnom od 20 do 25, a na moru od 25 do 29 °C”, stoji u prognozi DHMZ-a.





Pretežno sunčano s naoblakom

Za danas je izdan crveni alarm za Velebitski kanal, te upozorenje za opasno vrijeme za Kvarner.

Sutra će biti pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti ujutro mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni.

Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare jaka, a podno Velebita i olujna, u drugom dijelu dana na srednjem i južnom Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 17 i 22 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 23 do 28 °C.