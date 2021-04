ČEKA LI NAS NOVA DRAMA? Rok za prijavu za predsjednika Vrhovnog suda traje još tri dana, Đurđević se nije prijavila

Autor: M.V.

Do 3. svibnja rok je za prijavu za predsjednika Vrhovnog suda, mjesto oko kojeg između ostalog koplja lome predsjednik RH, Zoran Milanović i Vlada. Predsjednik je, kako znamo, predložio Zlatu Đurđević, koja se na natječaj prvnotno nije ni javila. Ta činjenica najviše je kopkala vladajuće.

Kako javlja Jutarnji list, ona to pak nije učinila ni sada. Ima doduše još tri dana da to učini.

S druge strane, do kraja ovog tjedna na mjesto Đure Sesse javile su se dvije kandidatkinje, pravnica sa splitskog Fakulteta strojarstva i brodogradnje Snježana Rizvan te sutkinja Visokog kaznenog suda Lana Peto Kujundžić. Ona je u studenom 2019. godine došla na to mjesto, a bila je i kandidatkinja na natječaju za predsjednicu istoga, no na to mjesto u konačnici je došao Željko Horvatović.

Pravila natječaja

Državno sudbeno vijećetvrdi kako će prijave kandidata čekati do utorka navečer, dan nakon isteka krajnjeg roka za primanje prijava poslanih poštom koje će onda proslijediti predsjedniku koji bi trebao odabrati kandidata ili kandidatkinju za to mjesto. Pretpostavlja se da će se Đurđević na natječaj javiti zadnjeg dana prijave, a neslužbeno se govori i o tome kako se suci tog tijela uopće ne žele prijaviti na natječaj jer je svima jasno da će predsjednik odabrati Đurđević.