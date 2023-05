ČEKA LI NAS KOLAPS? Suci kreću u štrajk, svi se slažu da su potplaćeni: Svoje je rekao i Milanović

Autor: Eduard Petranović

Došao je i taj trenutak, hrvatski suci će prvi put u povijesti krenuti u štrajk.

Tako hrvatski sudovi stupaju u dvotjedni bijeli štrajk koji bi trebao početi od ponedjeljka 8. svibnja, a trajat će do 19. svibnja. U tom razdoblju odgodit će se sve zakazane sudske rasprave, osim hitnih. Na štrajk su se, navodno, suci odlučili nezadovoljni plaćama, nedostatkom sudskih zapisničara, uvjetima rada i preopterećenošću poslom.

Upravo o ovakvom scenariju prošlog smo tjedna pričali s iskusnim pravnikom i bivšim saborskim zastupnikom Perom Kovačevićem. Tada je rekao kako nije dovoljno dobar položaj sudaca u pravosuđu i da su njihove plaće stvarno male s obzirom na troškove inflacije i na sve ostalo. “Slažem se da se njima mora povećati plaća. Isto tako se slažem da se moraju uvesti sudačke norme, pravosuđe mora djelovati. Ako vi od počinjenog kaznenog djela do pravomoćne presude čekate 10, 15 i više godina, onda je jasno da puno stvari tu ne funkcionira”, rekao nam je Kovačević.





Slažu se u jednoj stvari

Da je stanje u pravosuđu loše te je tromo sudstvo rak rana društva i države, znaju već i ptice na grani. No, zna se tako i da suci nisu zadovoljni svojim plaćama pa su neki od njih podložni korupciji i mitu. Svjestan je toga i predsjednik RH Zoran Milanović koji je u četvrtak dajući izjavu medijima oštro progovorio o pojedinim sucima, ali i priznao da su im plaće premale. Predsjednik se, međutim, nada kako štrajk neće dugo trajati.

“Suci gledaju oko sebe i vide kako se drugi uspijevaju izboriti, a kada se država vodi parcijalno, uvijek će negdje voda puštati. Jako je važno da se ljudi osjećaju ravnopravno i da su vrednovani na isti ili sličan način kao oni s kojima se mogu uspoređivati”, istaknuo je. “99.99 posto sudaca je svjesno kakvu imaju moć. Budi pravedan, pogriješi, revidirat će ti presudu, ali nemoj koristiti javni prostor za politički obračun. Posebno jer si dobalavio kao obični politički paž, dakle kao štitonoša drugim raubritterima (barun pljačkaš) i drumskim razbojnicima. Tako si se dočepao visoke pravosudne pozicije. Mediji to podržavaju. To je potpuna kriva koncepcija i koliko je to pogrešno i protudruštveno govori to da to drugim sucima ne pada na pamet. Ne mogu ja sad izvući neku sutkinju iz Bjelovara i gledati kakve su njihove presude, a ima ih bože sačuvaj. Međutim, bitange koje arlauču u javnosti, to nisu suci. To su politički ljudi. Plaće su malo niske, suci vjerojatno ni ne očekuju da previše rastu jer znaju da ne mogu”, rekao je Milanović.

Ne čeka nas kolaps

A izvor iz sudačkoj miljea ispričao nam je što misle oni koji kreću u prosvjed.

“Glede sudaca – ne čeka nas nikakav kolaps i nema potrebe za dizanjem panike. Problem plaća sudaca nije tu od jučer i razumljivo je da se isti bore za svoja prava, jer odlučuju o predmetima i vrijednostima koje višestruko nadmašuju njihova primanja, koji su složeni, a pritom nisu honorirani za rješavanje složenih, nego se svi predmeti, neovisno o debljini spisa i složenosti, gledaju kao jednako vrijedni.

Logično je onda, da će suci potezati za raznim solomonskim rješenjima, nego se baviti suštinskom problematikom. Problem plaća je i taj što de facto i de iure on ovisi o izvršnoj vlasti, stoga ne možemo govoriti o stvarnoj neovisnosti sudbene vlasti, kada joj plaću tj. primanja za život kroji izvršna vlast. Za to ne može biti odgovoran sudac pojedinačno, već se sustav mora mijenjati iz korijena, a korak u tom smjeru je povećanje plaća, rasterećivanje sudstva i činjenje pravosudnog aparata efikasnijim kroz izmjene procesnopravnih zakona“, rekao nam je izvor čiji je identitet poznat redakciji.

Čim je najavljen štrajk, stiglo je priopćenje iz Ministarstva pravosuđa i nova obećanja koja na suce, čini se, nije ostavilo neki dojam.









“Ministarstvo pravosuđa i uprave Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika predložilo je povećanje osnovice od 8% za sve pravosudne dužnosnike i dodatno povećanje od 26,28% za pravosudne dužnosnike prvog stupnja”, stoji u priopćenju. A hoće li ubrzo doći do dogovora ili nas čeka još veća blokada pravosuđa u koje je povjerenje građana najniže u povijesti, ostaje za vidjeti…