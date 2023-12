Čeka li Hrvatsku novi užas? Dodik prijeti, ali jednu stvar ne zna: ‘Siromak toga nije svjestan’

Čelnik bosanskih Srba, Milorad Dodik, iznio je prijetnje odcjepljenjem Republike Srpske od Bosne i Hercegovine u intervjuu za entitetsku Televiziju RS (RTRS). Dodik tvrdi da ima prijatelje u svijetu koji će spriječiti međunarodnu vojnu intervenciju u slučaju proglašenja neovisnosti RS-a.

U razgovoru s RTRS-om, Dodik je najavio da će odcjepljenje biti proglasit će istog trenutka ukoliko visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt u siječnju nametne zakon o rješavanju statusa i prava raspolaganja državnom imovinom. Dodik tvrdi da bi odluka o odcjepljenju mogla uslijediti u siječnju.

“Ne očekujemo da će se netko iz Federacije BiH ohrabriti da napadne RS. I u takvim okolnostima mi ćemo procijeniti na koji način ćemo djelovati. Od EUFOR-a očekujem da stane na međuentitetsku crtu i spriječe dodir”, kazao je.

Dodikove prijetnje za portal Dnevno komentirao je politički analitičar Davor Gjenero, koji ističe kako Dodikove tvrdnje treba uzeti s dozom skepticizma.

“O tome da bi Dodik mogao bez intervencije odvojiti manji entitet jednostavno nema govora. On ima samo nekoliko prijatelja u inozemstvu. Jedan je njegov glavni sponzor Vladimir Putin, drugi je onaj koji ga podnosi, odnosno Aleksandar Vučić, a treći je Viktor Orban“, rekao je Gjenero.

Milorad Dodik under the guidance of Vladimir Putin: “Srebrenica was a hoax that never happened. It’s a desperate myth Bosniaks created out of nothing.” pic.twitter.com/8qkGCvCnOO

— United Bosnia (@United_Bosnia) April 12, 2019