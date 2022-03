ČEČENI PUSTILI ZVIJER, IDE SATRATI UKRAJINCE DO KRAJA! Zloglasni krvnik kreće u pohod: Dozivaju Alaha, odzvanjaju pucnjevi i motori tenkova

Brutalnost rata u Ukrajini najbolje se ogleda u razaranju Mariupolja, grada na Azovskom moru. Ruska vojska sravnila je sa zemljom dobar dio grada, a u tome im pomaže i čečenska vojska Ramzana Kadirova.

Ovih dana, pojavile su snimke kako jedan čečenski bataljon vodi i zloglasni Ruslan Geremejev, jedan od optuženika u slučaju ubojstva Putinovog velikog kritičara Borisa Nemcova 2015. godine.

Informaciju je potvrdio i Ramzan Kadirov na svom Telegramu.

“Moj dragi brat Ruslan Geremejev uvijek privodi zadani posao do kraja. Njemu je dodijeljen najteži dio u Mariupolju, a zapovjednik se savršeno nosio sa zadatkom“, poručio je Kadirov.

“Naša jedinica, koju je predvodio dragi brat Ruslan Geremejev, započela je jutro molitvom Svevišnjem i uz pomoć Svemogućeg Alaha odbila naciste i zauzela administrativni centar”, rekao je on.

Uz objavu je priložio i snimku na kojoj se vidi kako se Geremejev moli dok je okružen ruskim snagama.

Oporbeni lider Boris Nemcov bio je jedan od najžešćih kritičara Putina i rata Rusije protiv Ukrajine 2014. Nemcov je radio na izvještaju o ruskoj vojnoj intervenciji u Ukrajini, a ubijen je uoči značajnog političkog skupa. Upucan je s leđa i u glavu u noći s 27. na 28. veljače na mostu Boljšoj Moskvorecki u blizini Kremlja. Vraćao se kući nakon večere u društvu ukrajinske manekenke Ane Durickaje. Preminuo je na mjestu.

“Svatko tko je odgovoran za organiziranje rata u Ukrajini mora odgovarati za svoje zločine”, rekao je Nemcov 2014. dok je sudjelovao u izradi i potpisivanju rezolucije za sveruski Marš mira protiv Putinovog rata u Ukrajini.

Putin i predstavnici državnog vrha odmah su osudili zločin. Europski parlament ocijenio je kako se radi o najznačajnijem ubojstvu u novijoj povijesti Rusije.

Za ubojstvo je optuženo pet Čečena koji su pristali ubiti Nemcova za 15 milijuna rubalja. Glavni osumnjičeni je bio Zaur Dadajev, bivši zapovjednik elitnog čečenskog bataljona “Sever”. Prvo je priznao krivnju, pa onda i povukao priznanje tvrdeći da je iznuđeno mučenje. Predsjednik Čečenije, Ramzan Kadirov rekao je tada kako je Dadajev hrabri vojnik i rodoljub koji nikada ne bi izvršio zločin protiv Rusije.

Svi su osuđeni na dugotrajne kazne zatvora, ali organizatori i naručitelji zločina nisu uhvaćeni niti im je suđeno, ali osuđeno društvo upiralo je prstom prema Ruslanu Germejevu koji ovih dana pustoši ulice Mariupolja.

Na sudu su rekli kako su angažirani preko vozača Ruslana Geremejeva. Ruski FSB pokušao ga je uhititi, ali Geremejev je pobjegao u utvrđeno selo Dzhalka. Vlasti su tvrdile kako zbog toga njegovo uhićenje nije bilo moguće. Ubrzo nakon toga pobjegao je iz Rusije. Sve to dovelo je do sumnje međunarodne zajednice u posvećenost Rusije da riješi slučaj.

Ruslan Geremeyev, the main suspect in the high-profile murder case of Boris Nemtsov, poses for a video of #Kadyrov‘s tiktok battalion. pic.twitter.com/uXoH1v7LjX

— NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2022