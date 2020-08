Časopis Nature objavio: Proizvodnja hrane iz oceana mogla bi znatno porasti do 2050

Autor: HINA

Godišnja globalna proizvodnja hrane iz mora mogla bi porasti za 21 do 44 milijuna tona do 2050. godine, što je porast od 12 do 25 posto svog mesa potrebnog za prehranu 9,8 milijardi ljudi do sredine stoljeća.

O tome je ovaj tjedan izvijestio časopis Nature.

Ostvarivanje takvog povećanje održive prooizvodnje hrane ovisit će o različitim čimbenicima, uključujući političke reforme, tehnološke inovacije i buduću potražnju.

Hrana iz mora visoko je nutritivna, sadrži bitne vitamine, minerale i masne kiseline.

Dok u svijetu raste potražnja za hranom, neizvjesno je može li se opskrba povećati bez ugrožavanja drugih usluga ekosustava.

Hrana iz mora, izlov ribe i morskih plodova i uzgoj, čini samo 17 posto sadašnje proizvodnje mesa diljem svijeta, ali bi mogla imati važnu ulogu u globalnoj sigurnosti hrane.

Christopher Costello, profesor ekomomije okoliša, kaže da ocean ima velik, neotkriven potencijal da pomogne nahraniti svijet idućih desetljeća, a to je moguće realizirati tako da otisak na okoliš bude manji od onog što ga proizvode drugi izvori hrane.

Ako se provdu brze i dalekosežne promjene u načinu na koji upravljamo industrijom eksploatacije mora i pritom očuvamo njegove ekosustave, možemo ojačati dugoročnu sigurnost hrane i egzistenciju milijuna ljudi, smatra on.

Znanstvenici pozivaju na provedbu daljnjih istraživanja potencijala proizvodnje hrane iz mora.

Costello i njegovi kolege izračunavaju potencijalnu buduću proizvodnju hrane iz mora koristeći bioekonomske modele. Oni među ostalim kažu da bi do 2050. godine do 44 posto hrane iz mora moglo potjecati iz uzgoja.