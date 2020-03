Cappellijev plan B za spas sezone: Moliti Boga da stane epidemija do prvog svibnja

Autor: D.Kt.

Da nam je sezona zbog epidemije koronavirusa više nego ugrožena, konačno je spoznao i resorni ministar, a ako je suditi po njegovoj reakciji to ga previše i ne zabrinjava jer mu je Uskrs ove godine nešto ranije nego prošle pa za konkretne mjere spašavanja sezone neće čekati uskrsne nego prvomajske praznike. A to što nam tradicionalni prvosvibanjski gosti iz Italije, Austrije i Njemačke neće doći iz straha od epidemije, je u ovom slučaju ministru očito manje važno.

Ne brine njega ni činjenica da se s predsezonom ove godine možemo pozdraviti, iako je – ajde, mora se priznati – istaknuo da su zbog zaustavljanja bookinga turistički prihodi od dolazaka i noćenja ipak manji za oko 20 milijuna eura, odnosno pet posto manje od 486 milijuna eura koliko smo ostvarili u istom razdoblju lani. Istodobno, ministar financija Zdravko Marić uoči Vladine sjednice izvijestio je da je broj izdanih fiskaliziranih računa u turističkoj branši manji za deset posto i pri tom je rekao novinarima „uz dužno poštovanje“ da on ne voli koristiti „glagol strahovati“.

Na upit novinara postoji li plan B za spašavanje sezone u slučaju da se epidemija nastavi širiti, Cappelli je kao prvu mjeru naveo podmirivanje troškova hrvatskim izlagačima na odgođenom sajmu turizma u Berlinu (!), ako im organizator ne vrati pare. A druga mjera je snažnija promocija Hrvatske na inozemnim tržištima ako epidemija ne posustane do zacrtanog prvog svibnja. Dok bi treća mjera resornog ministarstva bila pogledati u nebo i nadati se da će epidemija dotad završiti, a ako ne završi onda ćemo se čuditi ko’ pura dreku kako bismo vidjeli hoće li korona imati utjecaja na cijelu sezonu.

Drugim, riječima, umjesto da ministarstvo zaduženo za gotovo 20 posto nacionalnog bruto bogatstva reagira proaktivno, ono je odlučilo sjesti i čekati da vide što će biti. To dokazuje i Cappellijeva izjava za Večernji list da “čim se virus zaustavi, mi se vrlo brzo možemo oporaviti… jer mnogi gosti su na dva-tri sata udaljenosti automobilom, pa možemo brzo dobiti turiste ako se situacija počne smirivati”. To što se Hrvatska „vrlo brzo može oporaviti“ trenutno ne zanima turističke i ugostiteljske djelatnike te čitavu vojsku sezonskih radnika (iako to znaju i bez Cappellija) jer svi oni, a i cijela Hrvatska, sada i odmah očekuju konkretne mjere za spas sezone, a ne procjene o tome što će biti nakon što nam hotele umjesto turista zaposjednu virusi. I pri tom otkrio toplu vodu da ćemo „rezultate ove turističke godine znati u siječnju 2021.“ (a mi mislili na svetog Antu, sad kad smo već kod blagdana). Tako su premijer Sanader i ministar financija Šuker krajem 2008. čekali da vide hoće li i nas pogoditi kriza nakon što je propala gigantska Lehman Brothers banka. Hrvatska je zbog njihovog „čekanja“ bila posljednja europska zemlja koja je izašla iz recesije…