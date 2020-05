Cappelli: ‘Turisti će u Hrvatsku moći ući samo s potvrdom rezervacije, sa Slovencima idući tjedan dogovor o turističkim dolascima’

Autor: D.Kt.

Ministar turizma Gari Cappelli komentirao je na RTL-u najnovije preporuke Europske komisije o postupnom i koordiniranom otvarnja granica između članica EU-a, a u cilju spašavanja turističke sezone.

Rekao je da su preporuke u skladu s onim što je Hrvatska predlagala te da je najvažnije da se dopušta bilateralno razgovaranje s državama koje imaju sličnu epidemiološku situaciju. Poanta je, kaže, otvoriti granice onima koji u Hrvatskoj imaju kuće i plovila zbog čega smo imali “ogroman pritisak.”

“Ulazak u Hrvatsku omogućit će se svim stranim državljanima koji imaju dokaz za ulazak, a to je rezervacija hotela ili privatnog iznajmljivača kako bismo znali gdje ide i zašto”, pojasnio je Cappelli dodavši da se bez rezervacije kao dokaza neće moći ući u našu zemlju. Turisti će prilikom ulaska u Hravtsku biti upoznati što ih očekuje i pod kojim mjerama u okviru modela koji je Cappelli nazvao ‘Od kuće do destinacije.’ Također, ukoliko se otkrije virus u nekoj destinaciji neće se zatvarati cijela Hrvatska, navodi ministar, nego samo to odredište.

Prema ministrovim najavama idućeg tjedna trebali bismo imati kvalitetan dogovor sa Slovenijom o turističkim ulascima, a naveo je primjer baltičkih zemalja koje su međusobno otvorile granice i omogućile kretanje. Istodobno, kaže, premijer Plenković razgovara s kolegama iz država okruženja, a pregovara se i s Izraelom da se Hrvatsku uvrsti u paket aranžman s Grčkom.

Cappelli je ponovio da ostaje pri procjeni o ovogodišnjem padu turističkog prometa od 70 posto. Ipak, naveo je da za srpanj i kolovoz nema većih otkazivanja te da se u jednom otvorenom hotelu u Zagrebu čak bilježi blagi porast gostiju.