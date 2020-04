CAPAKOV ‘BEZOBRAZLUK’! Puhovski otkriva što vam je sigurno promaklo!

Autor: Dnevno

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je za N1 rad stožera i vlade te poručio kako je raspuštanje stožera uvjet za raspisivanje izbora.

“Hrvatska ima gotovo identične rezultate kao i BiH. Bivše socijalističke države bolje izlaze s time na kraj. U zadnjih nekoliko dana je počela okopnjavati ta neka vrsta autoriteta koju je nametnuo Stožer. U ovom trenutku je počelo rasti nezadovoljstvo. Do izbora će negativna tendencija prema HDZ-u rasti”, ističe.

Raspuštanje Stožera uvjet za raspisivanje izbora

“Ustavni uvjet za raspisivanje izbora i raspuštanje parlamenta, politički uvjet jest raspuštanje stožera. Tako dugo dok postoji ta jedna grozna pojava koja se zove Stožer, za koju se ne zna tko su njezine članice i članovi koja nam određuje život svakidašnji, a da nema praktički nikakvu kontrolu nad sobom. Iako tu i tamo Plenković izviri da se ne zaboravi da su to njegovi dečki i cure. Tako dugo mi ne možemo imati normalnu predizbornu kampanju sa stajališta elementarne demokratske kulture”, kazao je Puhovski.

“Imamo tragikomičnu situaciju da jedan od glavnih ljudi u Stožeru dr. Capak kaže jučer “privatno je pitanje jesam li član HDZ-a”. I to bi bio bezobrazluk jer to kaže čovjek koji odlučuje svaki dan o tome smijem li van, s kime se smijem družiti, što mogu imati na nosu, što mogu jesti, kad mogu ići po hranu, itd. Kad se ne bi pokazalo da je taj čovjek toliki politički amater da čak ni ne zna da se bavi politikom i to se odlučujuće bavi politikom. Dakle, imamo ljude koji se bave onom jezgrom politike, a to je odlučivanje o svakodnevnom životu, a blaženo nemaju pojma o tome da to rade”, dodao je.

Puhovski tvrdi kako iza članova Stožera stoje oni koji državu vode, Andrej Plenković i ostali.

“I vode se tzv. strukom. Ista ta struka je odlučila da u nedjelju iz određenih epidemioloških razloga nije dobro izlaziti van naprimjer, jer virusi posebno funkcioniraju nedjeljom, itd. No, ostavimo to po strani, iza njih je stranka koja je to mogla koristiti. Iako sad to mogu sve manje koristiti”, smatra.