CAPAK OTKRIVA VAŽNE NOVOSTI: Evo kako planiraju povećati broj cijepljenih: Od cijepljenja po kućama i drive-in, do nove kampanje, ovo su detalji

Ministar zdravstva Vili Beroš završio je sastanak s predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za zdravstveno osiguranje o strategiji cijepljenja.

Nakon sastanka ministar održao je konferenciju za novinare.

Podsjetimo, u Hrvatskoj su barem jednom dozom cijepljene 2.300.234 osobe, a od njih je cijepljenje završeno za 2.215.898 osoba, što čini 65,12% odraslog stanovništva.

“Smanjuje nam se broj dnevno zaraženih, imamo kontinuirani višetjedni pa, no 14-dnevna stopa nam je visoka. Na bolničkom liječenju danas imamo 2 bolesnika više no jučer, no ovaj blagi porast možemo smatrati uobičajenom oscilacijom, a ne trendom. Najvažnije pitanje mi je koliko imamo hospitaliziranih osoba. Svjedočimo promjeni prioriteta, broj zaraženih dolaskom omikrona više nije toliko važan. Zatim smo gledali broj bolesnika u bolnicama. Omikron u bolnicu dovodi starije necijepljene, mijenja nam se pobol. Zato je meni najvažnije sada koliko je osoba na intenzivnom liječenju i respiratoru. Broj novozaraženih dnevno, ako neće završiti u bolnici, nije tako relevanatna. Imamo 47 preminulih u zadnja 24 sata, 31 je od covida, 13 s covidom.”, rekao je Beroš nakon sastanka.

“U Zagrebačkoj županiji je 66 posto udio pozitivnih u testiranima, to je najviše u Hrvatskoj. Kad je riječ o broju testiranja brzih testova, imamo 139.080, to su oni koji su testirani radi ulaska u bolnice, javne ustanove i dolaska na posao. To su nađeni kao pozitivni i izolirani iz daljnjih poslovnih procesa, tako smo spriječili širenje bolesti”, rekao je Beroš.

“Otkad smo počeli koristiti novu metodologiju, vidimo da kod oko trećine bolesnika uz covid dominira i neko drugo patološko stanje, puno je ispravnije tako komunicirati mortalitet nego ranije”, rekao je.

Capak o cijepljenju: Što će napraviti da se više ljudi cijepe?

“S obzirom da smo dosegli plato cijepljenja koji teško mičemo prema većim brojkama, u studenom su ljudi pojačano zainteresirani dolazili po prve doze, sada imamo mali broj prvih i booster doza, već neko vrijeme razgovaramo što možemo napraviti prema većem pomaku u cijepljenju, napravili smo analize. Imamo neke prijedloge. Važno je da smo paralelno kako smo provodili cijepljenje, mijenjali smo planove kako su se stvari mijenjale, nema u dokumentu ništa novo, no baziramo se na slabim točkama. Naše stanovništvo, kada ih pitamo zašto se neće cijepiti, oni koji nisu tvrdi anitvakseri kažu da se boje jer je cjepivo nedovoljno ispitano i stah od nuspojava. Ranije smo otvorili savjetovališta, svatko je mogao doći i konzultirati se s liječnikom. Pojačat ćemo te aktivnosti, zamoliti ćemo kolege na terenu da se naglasak stavlja na savjetovanje. Pitat će se ljude zašto se nisu cijepili i dat će im se odgovori. Pojačat ćemo mobilne timove, da se svakome omogući, dođe u kuću i cijepi ako treba. Za kronične bolesnike koji dolaze u bolnice, zamolit ćemo kolege da ih pitaju jesu li se cijepili, postoje kapaciteti da se cijepljenje obavi tijekom pregleda. Stimulirat ćemo i drive-in cijepljenje, pojačat ćemo i taj dio i stimulirati, da ljudi ne moraju izlaziti iz automobila”, rekao je Capak.

Imali smo medijsku kampanju, sada smo temeljem informacija s terena što ljudi smatraju boljom porukom razgovarali da bi promotivnu kampanju usmjerili na osobna iskustva osoba koje su imale teške oblike covida, to ćemo u idućih nekoliko dana napraviti, rekao je Capak.









Lucian Vukelić iz Zavoda za javno zdravstvo: 5 milijardi smo potrošili na pandemiju

“Od ovog tjedna do danas 75 milijuna kuna je narastao trošak testiranja, samoizolacije i bolovanja, potrošili smo 5 milijardi kuna na pandemiju”, rekao je Vukelić iz Zavoda za javno zdravstvo.

Pitanja novinara

Do koje brojke cijepljenih misle da mogu doći?

“Brojke od 90 posto koje su postigle neke zemlje nećemo doseći, nadali smo se na početku 70-80 posto, moguće je da dođe nova varijanta cjepiva pa će se ljudi dodatno cijepiti. Cjepivo booster dozom je najvažnije što možete napraviti da se zaštitite, a dolazi nam i turistička sezona pa gledam kako u turističkim županijama povećati broj cijepljenih”, rekao je Capak.

"Što se tiče ruralnih cjelina, nama se dominantno cijepi dobna skupina 60-80 godina. Djeca i mladi se cijepe slabo i to je naš glavni problem. Prema preporukama HZJZ-a pozivamo i mlade i djecu da se također cijepe", rekao je Capak.









Jesu li pogriješili u strategiji?

“Ne bih rekao da smo pogriješili s kampanjom cijepljenja, imali smo dobar slogan, otvoreni smo za prijedloge ako netko ima bolji, medijsku kampanju smo dobro usmjerili, no ključna je zdravstvena pismenost i edukacija stanovništva”.

Zdravstvena pismenost

“Znanje o vlastitom zdravlju, da ljudi više znaju o cijepljenju. U zemljama zapadne Europe postoji više sati utrošenih u školama o vlastitom zdravlju nego kod nas, to se nastoji promijeniti zadnjih godina”, objasnio je Capak što je mislio pod izrazom zdravstvena pismenost.

Beroš dodaje:

“Ministarstvo u kontekstu nove reforme razmišlja o informiranju pacijenata, odgovornosti i participacije u brizi za zdravlje. Bit će jako naglašena primarna prevencija, u školama ćemo više govoriti o prehrani, tjelovježbi, to je jedan od segmenata predložene reforme da bismo bili svjesni o zdravstvenim rizicima”.

Patronažne sestre od rujna nazvale više od 1000 osoba za cijepljenje odazvalo se oko 300. Što više mogu napraviti?

Beroš kaže, tu bez određene komunikacije i napora svih u sustavu nećemo polučiti rezultate. 1000 građana samo u Zagrebu se nalazi na listi da putem mobilnih timova cijepe sugrađane, to ne ide brže jer jedan tim može cijepiti 5-7 ljudi dnevno.

“Primaraca koji su do sada cijepili i cijepit će, zajednički moramo doseći brojeve. Sve u sustavu još jednom molim, znam da postoje oni koji ne vjeruju u cijepljenje i boje ga se, no apeliram da se cijepe svi koji mogu. Osigurali smo dovoljan broj cjepiva, punktova, svatko tko je želio, mogao se cijepiti, to je najbolji način da se sačuva od teških oblika bolesti. Ako nekome nije jasno reći da se sačuva od smrti u tijeku smrtonosne pandemije, onda ne znam što. Zagreb i danas zatvara neke cjepne punktove jer nema interesa. Pozivam građane da dođu i cijepe se. Ja sam neurokirurg, kada je riječ o cijepljenju, imam struku koja to govori. Jednog dana me veseli analiza sociološke studije da se vidi što je bilo loše i što je uzrokovali nepovjerenje. Ne stoji da je Stožer kriv, pustili smo struku, a ne politiku. Imamo li pozitivnih rezultata? Nemamo”.

Osjeća li se Beroš odgovornim?

“Ne, jer nisam propustio nešto napraviti u kampanji cijepljenja”.

Postoji li mogućnost obveznog cijepljenja?

“Da, u jednom trenutku je opcije obvezno cijepljenje, rijetke su zemlje koje su se na to odlučile, mi nismo i u ovom trenutku, no ako bi se desila nova varijanta koja bi bila zarazna kao omikron, a imala smrtnost kao delta, to bi bila opcija”, rekao je.

Suživot s virusom?

“Teško je reći kad će se razmatrati suživot s virusom. Kada bolest, bez obzira na brzinu širenja i procijepljenost, neće imati značajne posljedice na naše građane u smislu hospitaliziranih i umrlih, tada ćemo moći pričati o suživotu s virusom. Omikron već mjesec i pol dana nije u Hrvatskoj polučio ono čega smo se bojali. Zdravstveni sustav nije toliko opterećen i to je dobro”, rekao je Beroš.

Problem s aparatima za onkološke bolesnike

“Broj aparata za zračenje, ne možemo se komparirati s drugim zemljama, nema ih dovoljno, često se kvare, zato smo prepoznali problematiku, predviđeno je 720 milijuna kuna za odgovor na ključne izazove. To će se sukcesivno dogoditi do 2025., morali bi napraviti 23 nova aparata za zračenje. Ponekad se desi da je neki linearni akcelerator van funkcije, tijekom 2021. godine prvi linearni akcelerator je bio 22 dana van upotrebe, od 15 linearnih akceleratora, 3 su nove generacije u koje se možemo kompletno pouzdati. Problem je prepoznat, nabavit ćemo 23 nova. U KBC-u je 4. mjesec i 5. mjesec ove godine rok prijave tih bolesnika na listi čekanja, to je relativno dobro, 2 ili 3 mjeseca se čeka na zračenje u RH. To je dobro s obzirom na starost opreme”, rekao je Beroš.