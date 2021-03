CAPAK OTKRIO ZAŠTO JE HRVATSKA PROŠLA LOŠE S CJEPIVOM: ‘Bogatije zemlje su od svih proizvođača naručile maksimalne doze’

Autor: N.K

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a bio je gost emisije Hrvatskog Radija, U Mreži Prvog gdje je govorio o zajedničkoj nabavi cjepiva Europske unije, a odgovorio je i na pitanje treba li Hrvatska samostalno uvesti doze ruskog i kineskog cjepiva.

Hrvatska je dobila zatražene dokumente zbog čega je Capak upitan postoji li mogućnost da Hrvatska samostalno uveze rusko cjepivo.

Interventni uvoz ruskog cjepiva

Poručio je da mogućnost interventnog uvoza postoji te da je korištena u mnogo slučajeva kad nismo imali potreban lijek ili cjepivo.

Interventni uvoz moguć je samo ako je i dokumentacija koju je Hrvatska zaprimili u redu. Također je poručio da u ovom trenutku nećemo zaustaviti cijepljenje AstraZenecinim cjepivom.









U drugom kvartalu stižu veće količine

Kada je riječ o AstraZeneci i isporuci tog cjepiva, Capak se nada da će u drugom kvartalu pristići znatno veće količine, međutim, dogovorene količine neće biti isporučene ni u drugom kvartalu. Inače AstraZeneca je cjepivo na koje je Hrvatska kako kaže, odigrala najjače karte.

“Pfizer najavljuje nešto veće količine. Mi smo u međuvremenu uzeli još takozvane dodatne doze, top up doze, sad razgovaramo o super top up dozama, dakle, doći ćemo skoro do 3 milijuna doza Pfizerovog cjepiva”, rekao je Capak.









Greška je što se vjerovalo farmaceutskoj industriji

Capak je poručio kako je greška što je Vlada vjerovala farmaceutskoj industriji te u količine i vrijeme registracije koje su obećavali. Sve je upućivalo na to da će AstraZeneca biti prva i da odmah u početku možemo dobiti veće količine, rekao je Capak pojasnivši kako su “druge bogatije zemlje kojima nije bio bitan novac, odmah išle na maksimalne količine i za druga cjepiva za koja smo mi smatrali da nam neće trebati. I ta cjepiva smo naručili, ali ne u toliko velikim količinama.”