BOŽINOVIĆ OTKRIO PROMJENE ZA COVID POTVRDE, NAJAVIO TESTIRANJE UČENIKA: Capak kaže da nismo najgori: ‘Neke afričke zemlje nemaju zdravstveni sustav, a ne da bilježe smrtnost od covida’

Autor: Daniel Radman

Od 1. veljače EU covid potvrde za prelazak granice za one koji su cijepljeni s dvije doze trajat će 270 dana, najavio je šef Stožera Davor Božinović.

“Kod PCR-a se ne mijenja ništa. Što se tiče brzog testa s njim će se moći prijeći granica ako nije prošlo 24 sata. Kod preboljenja je 180 dana“, pojasnio je uz bitnu napomenu da će svi koji imaju ranije izdane digitalne Covid potvrde moći koristiti iste do datuma do kad im je izdato. Dakle, 365 dana.

Pojasnio je i kako neće postojati hrvatske i EU covid potvrde. “Pravila unutar Hrvatske se ne mijenjaju, samo ukoliko putujete”, rekao je.

Testiranje učenika

Otkrio je i kad će počet “kućno” testiranje školaraca.

“Ostala je stvar tehničke izvedbe. Po meni ne treba čekati da se cijela isporuka od tri milijuna dogodi već se može krenuti uz dobru organizaciju vrlo brzo”, mišljenja je.

Predsjednik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak komentirao je danas navode da Hrvatska na samom vrhu po broju umrlih od covida. Pojasnio je zašto se smatra da je tako.

“To je izrazito kompleksno pitanje, imamo visoku smrtnost, ali usporedbe između zemalja i rang ljestvice bi dolazile u obzir samo kad bi sve zemlje imale jednake sustave bilježenja. Neke afričke zemlje nemaju zdravstveni sustav, a ne da bilježe smrtnost od covida”, kratko je poručio Capak.

Za deset dana brojke će padati

Ipak, nije pobjegao od činjenica da imamo previše umrlih. Kazao je Capak da je deset glavnih razloga zašto je tako, pa je naveo one presudne.









“Najvažniji su niska procijepljenost, na žalost, pri kraju smo zemalja EU što se tiče procijepljnosti, nadalje mi smo zemlja koka ima izrazito staru populaciju, dominiraju osobe starije od 60 godina koji su najveći rizik. Nakon toga, imamo prisustvno rizičnih faktora kao što su pušenje, konzmacija alkohola, nekretanje, hipertenzija, dijabetes… Po općem moratlitetu bili smo pri vrhu i bez covida, što je dovelo do toga smo na 24. mjestu po ovom indikatoru broj umrlih na miliju stanovnika”, pojasnio je.

Odgovorio je i na pitanje kada možemo očekviati smanjenje broja zaraženih.

“Za to bi trebala kristalna kugla. No, za Božić sam najavio da će omikron biti na vrhuncu u drugoj polovici prvog mjeseca, pokazalo se da je to točno. Ovo sada će trajati još desetak dana pa će brojke početi padati.