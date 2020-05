CAPAK O KORONI NA BRAČU: ‘To je upozorenje svima nama, takva situacija može se brzo dogoditi ako ne poštujemo mjere’

Autor: Dnevno

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak bio je gost Dnevnika Nove TV gdje je komentirao novonastalu situaciju na Braču uzrokovanu koronavirusom. Tamo su danas zabilježena nova 22 slučaja zaraze.

Capak kaže, još nije apsolutno siguran, no kako je najvjerojatnije da se radi o nultom pacijentu. “Ljudi su mislili da su sigurni i zbog toga neoprezno dolazili u posjetu i bili u kontaktu s tom osobom pa imamo 22 pozitivne osobe na Braču. To je upozorenje svima nama, da se takva situacija može vrlo brzo dogoditi ukoliko nismo dovoljno oprezni i ne poštujemo mjere koje cijelo vrijeme preporučamo”, kazao je Capak.

“Pacijent se najvjerojatnije zarazio u bolnici, ako je on taj nulti pacijent. Jer on je bio od 11. do 17. u bolnici i nakon toga je otpušten i najvjerojatnije je tamo bio u kontaktu s nekim tko je također, najvjerojatnije, asimptomatski pa se nije znalo da je pozitivan i sa sobom virus ponio na Brač”, objasnio je.

“S obzirom da pacijent nije imao tipične simptome za koronavirusnu infekciju i bio je tamo zbog kardioloških problema, a kasnije mu je postavljena dijagnoza plućne dijagnoze pa pretpostavljam da kliničari koji su se s njime bavili nisu smatrali da ga treba testirati na COVID-19 nego su se držali dijagnoze koju su postavili”, ističe.

Capak navodi da su, osim 22 slučaja, uzeti novi brisevi. “Uzeto je 37 briseva jučer od svih kontakata koji su se uspjeli identificirati i od njih je 22 pozitivno, tri su brisa bila ‘plus-minus’, što znači da se testovi moraju ponoviti njihovi rezultati će biti poznati kasno večeras”, objasnio je.

Sutra će se od strane epidemiologa na Braču uzeti brisevi ljudi koji su bili u kontaktu s novim identificiranim pozitivnim kontaktima pacijenta, piše Dnevnik.hr.

Za pomoć koja je poslana u Split, Capak kaže da se radi o pomoći kolegama. “Mi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo smo osjetili da bi možda trebalo kolegama pomoći iz razloga što imaju žarišta na više mjesta i iako imaju više epidemiologa nego što imamo mi, ipak smo im poslali dvije naše kolegice i jednog inžinjera da im pomognu u provođenju svih epidemioloških mjera i u sastancima s Kriznim stožerom”, naveo je.