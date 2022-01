CAPAK IMA NOVOSTI: Covid se može dijagnosticirati i brzim antigenskim testovima. Evo detalja

Autor: Dnevno.hr

Danas poslijepodne u Ministarstvu zdravstva ministar zdravstva Vili Beroš sastao se s predstavnicima HZJZ i epidemiolozima vezano uz najavljenu promjenu dokazivanja prisutnosti koronavirusa.

Naime, Ministar zdravstva Vili Beroš najavio je u ponedjeljak da PCR test više neće biti obavezan, odnosno da će uskoro brzi antigenski test biti dovoljan za dokazivanje covida-19 i dobivanje EU-ove digitalne covid potvrde.

”Razgovarali smo o promjeni strategije i činjenici da su sve zemlje Europe limitirane PCR kapacitetima. S obzirom na pojavu boljih brzih antigenskih testova i njihovu reakciju, epidemiolozi su mišljenja da njihova upotreba doživljava novi vid”, rekao je nakon sastanka Beroš.

”Bitno je vrijeme reakcije i vrijeme dijagnosticiranja novih slučajeva. Jučer je HZJZ nešto promijenio upute za karantenu i izolaciju. Sve u svemu, dobar sastanak”, poručio je ministar.

‘Brzi antigenski testovi se više ne moraju potvrđivati PCR-om’

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak govorio je o testiranju brzim antigenskim testovima.

“Sastali smo se da pronađemo rješenje i infrastrukturu jer su potrebni veći kapaciteti testiranja u petom valu. Dogovorili smo se da proširimo mogućnost izrade brzih antigenskih testova uz plaćanje od HZZO-a u dijagnostičke svrhena testna mjesta koja se nalaze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u zdravstvenim ustanovma i ordinacijama. Dogovorili smo i kako će se to financirati. Skupa s preporukama koje su jučer izdano, gdje smo rekli da se brzi antigenski testovi ne moraju potvrđivati PCR-om, proširujemo mogućnosti da se dijagnosticiranje covida obavlja brzima antigenskim testovima na testnim mjestima, mislimo da smo problem dijagnostike omikrona u povećanom broju riješili”.

Gdje se testirati i koliko će to koštati?

Kako ćemo financirati govori je Lucian Vukelić, ravnatelj HZZO-a.

“Nakon sastanka koji je prilagođen novoj situaciji, reagirali smo s jednim analitičkim pristupom, sve naše ustanove koje su i do sada radile brze antigenske testove inicirali smo tako da ćemo ih plaćati prema dijagnostičko terapeutskom postupku koji će biti evidentiran u primarnoj zdravstvenoj zašiti pod koju spada obiteljska medicina, stomatologija, ginekologija i pedijatrija. To su ordinacije koje to mogu obavljati i bit će plaćeno prema broju postupaka. Ordinacija koja će raditi testove koji su ‘donirani’ iz robnih rezervni bit će plaćena za rad, a oni koji budu sami nabavljali bit će plaćeni prema dijagnostičko.terapeutskom postupku. U ovom trenu treba brzo reagirati”, rekao je.









Dodaje, u ovom trenutku nema mogućnosti da se testira u ljekarnama jer se tamo ne može poslati uputnica.

Testiranje će biti obavljeno u svim ustanovama u kojma imamo ugovor, domovima zdravlja i liječnika koji su u koncesiji”.

Potvrde neće vrijediti u ostatku EU

“Mi smo dali mogućnost, kad smo uveli potvrde u sustav socijale i zdravstvo, tad smo dali mogućnost da osoba zarazu potvrdi brzim antigenskim testom”, nastavlja Capak. “Ta mogućnost, dakle, već sada postoji, a sada će se proširiti na cijelu Hrvatsku i vrijedit će samo u Hrvatskoj. Mi smo uložili prigovor na to što takve potvrde neće vrijediti u Europskoj uniji”, rekao je Capak.

“Možda će se lista testnih mjesta proširiti. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti imamo skoro 1000 testnih mjesta”, kaže.









Koliko će vrijediti covid-potvrda koja se dobije temeljem brzog testa?

“To je potpuno jednako, brzi antigenski test u svrhu toga da ostvarite neko pravo vrijedi 48 sati, a PCR vrijedi 72 sata. Što se tiče trajanja covid-portvrde, tu nema razlike”, objasnio je Capak.

Beroš ističe da je sad riječ o dijagnostičkoj upotrebi BAT testova.