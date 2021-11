CAPAK DEMANTIRAO ŠIRENJE COVID POTVRDI: Naša strategija je da pratimo situaciju

Autor: M.P.

Provođenje mjere obveznih COVID potvrda u javnim i državnim institucijama prvog dana izazvalo gužve na punktovima za testiranje, ali i prosvjede.

Oni koji nemaju potvrdu i odbijaju se testirati od jutra prosvjeduju diljem Hrvatske.

U emisiji Otvoreno su o uvođenju obveznih COVID potvrda u javne i državne institucije gostovali su Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Saša Ceci, znanstveni bloger i voditelj emisije Treći element HTV-a, Iva Šušković, predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja i Josip Samardžić, ravnatelj Opće bolnice “Dr. Josip Benčević”, Slavonski Brod.

Sanja Šprem je govorila o tome kako je prošla nastava na današnji dan.

“Sve ovisi o pristupu ravnatelja, moram ih pohvaliti. Od same najave je prošlo tjedan dana, trebalo je voditi računa o svim specifičnostima sustava, mi smo kao sindikat bili spremni, no ne odobravam da je uz odluku bilo na popisu preko 6000 mjesta gdje se moglo testirati, percipiralo se da je problem riješen, no vidjeli su da sva popisna mjesta nisu bila informirana, niti su imali pribavljene testove. To je problem. Drugo što se nametnulo jest da svi poslodavci nisu izašli u susret zaposlenicima u školi i nisu osigurali testiranje, tako da su bile različite situacije. Kada poslodavac to nije osigurao, zaposlenici su prepušteni sami sebi. Pitanje je kako je testiranje besplatno, ako čovjek kroz mjesec dana mora dati oko 1000 kuna, što će mu se refundirati, to je udar na budžet. Pitala bih Capaka da zamisli situaciju, da se nađe na mjestu učiteljice koja nije mogla obaviti testiranje, dođe pred školu, poslodavac joj ne dozvoli ulazak. to je stres za nju”.

Capak je rekao da je svih 6300 testnih mjesta je dobilo obavijest o tome gdje mogu preuzeti testove u petak.

“O njima ovisi jesu li se snašli i organizirali testiranje, no to je omogućeno svima s popisa. Žao mi je da se takve situacije događaju, da su svi preuzeli obvezu i počeli testirati do toga ne bi došlo”.

Ceci: Ima nekih koji se osjećaju pogubljeno, hvataju se za teorije zavjere

Saša Ceci je govorio o tijeku epidemije, cjepivu, ali i zašto određeni ljudi prema tome imaju otpor.









“Kad nemamo cjepivo imamo pet mjera, i tada je bilo jasno da ćemo morati čekati neko vrijeme da se pojavi cjepivo, a na iznenađenje mnogih, ali ne i znanstvenika koji se bave cjepivima, došlo je niz sasvim dobrih cjepiva koja su se testirala kao niti jedno do sada. Imamo nešto što nam može pomoći da se završi ova priča, no cijelo vrijeme, od lockdowna, pojavila se priča da je to jedna katastrofa. Znanstvenici su pitali ‘zašto’. Počela su se širiti pitanja što ako su ta cjepiva prebrzo napravljena, znanstvenici su rekli da to nije točno. Sve to pratila je neka suluda priča, od čipova, i tome slično. Ono što je ostalo je da ne kontroliramo svoj strah, u nama je ostala nelagoda koja je prerastala u paničan strah. Ima nekih ljudi koji se osjećaju pogubljeni, hvataju se za teorije zavjere jer su jednostavne”.

Capak: Zasad nećemo širiti covid potvrde

Capak je upitan o proširenju covid potvrda.

“Demantirat ću to, vidio sam naslove na portalima. Ako pogledamo zemlje u okruženju, mnoge imaju jako široku upotrebu covid potvrda. U većini ne možete ni u kafić ni restoran, neke su zemlje počele uvoditi 2g potvrdu, o cijepljenju i preboljenju. Sigurno je da se one šire, mi smo zasad to uveli u zdravstvo, socijalu, za javne službenike i namještenike, izvjesno je da će se o tome razgovarati ako će se situacija pogoršavati. Zasad imamo relativnu stagnaciju brojki, mi ćemo i dalje razgovarati, naša strategija je da pratimo situaciju i proširujemo i smanjujemo mjere”, rekao je Capak.