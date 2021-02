ČAČIĆ SASUO KRITIKE OPORBI ZBOG HGK: Imali su prilike od 1991. godine do danas činiti što su htjeli, to je neozbiljno i populistički

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs održao je sastanak u Varaždinu o aktualnim projektima u obrazovanju s varaždinskim županom Radimirom Čačićem.

Novinare je, naravno, zanimao stav Čačićevim reformista o obveznim članarinama u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Varaždinski župan kaže, svi koji su se javljali na ovu temu imali su svoju priliku, pobrojavši Most, SDP, HSLS i HNS.

“Imali su prilike do 1991. godine do danas, jer to je zakon od tada, učiniti sve što su htjeli. Sve što smo čuli od Mosta se sastoji u strašnom naporu da se promijeni jedan članak u zakonu koji kaže ‘ukinimo komoru’. Jer, kada ukineš financiranje, tog trena kažeš da komora ne postoji. To je neozbiljno, populistički, mi Reformisti to nećemo podržati. HGK treba iz temelja reformirati i uputiti na tržište, ali i prepoznati na segmentu uključivanja u obrazovni proces, EU projekte, to ćemo reći u zaključku koji će biti prijedlog podnesen u Saboru. Što tamo bude pisalo, to je moj stav. NE populizmu, DA reformama. Zato nismo htjeli niti mogli podržati opstanak HGK kakva jest jer nije dovoljno dobra, no ne pada nam na pamet uništavanje jedne od institucija važne za gospodarstvo i društvo, čiji je jedan od osnivača Strossmayer”, rekao je Čačić i komentirao odnose u vladajućoj većini.

“Mi s većinom nemamo problema, ali uvijek imamo nešto za reći”, rekao je varaždinski župan.