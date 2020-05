ČAČIĆ OTKRIO POZADINU! Organizirana provokacija: Evo kome zaista pogoduje jučerašnji incident u Okučanima!

Jučerašnje obilježavanje VRO Bljesak u Okučanima ostalo je u sjeni incidenta, zbog kojeg je predsjednik Zoran Milanović napustio obilježavanje jedne od najvažnijih akcija u Domovinskom ratu. Na njegov su potez uslijedile brojne reakcije, a svaka strana glavnih aktera ove sage prebacuje odgovornost na onu drugu stranu.

Ta bi priča sasvim sigurno mogla imati malo dublje značenje, jer kao što je poznato, izvjesno je da ćemo na parlamentarne izbore ići već na ljeto. Varaždinski župan Radimir Čačić i predsjednik stranke Reformisti, smatra da je ovo samo jedan veliki primitivizam koji se odigrao oko vrhunske vojne akcije, a koji zapravo pogoduje i HDZ-u i SDP-u.

“To je jedna primitivna provokacija koja odgovara i HDZ-u i SDP-u. Provokacija je organizirana, za svakoga tko ima imalo poštenja i pameti je očita. Radi o provokaciji, ni o čemu drugom, a odgovara i jednima i drugima, jer se ponovo glasa protiv onih drugih. Ne za, nego protiv”, rekao je Radimir Čačić u razgovoru za portal Dnevno.

“Inače tko je otac Bljeska – general Janko Bobetko. Otac Hrvatske vojske, autor, genije koji je osmislio Bljesak, pratio ga je iz kreveta, svi se pozivaju na to”, govori nam.

“On je imao tri brata. Njemu su sva tri brata ubili ustaše pod parolom ‘Za dom spremni’, a jednog od njih su živog prepilili. Toliko o tom pozdravu na obilježavanju jedne fantastične vojne akcije, u kojoj HOS uopće nije sudjelovao jer nije postojao više, jer ga je Tuđman ukinuo, ne slučajno”, zaključuje varaždinski župan svoj stav o jučerašnjem incidentu u Okučanima.

Na pitanje hoće li njegovi Reformisti na nadolazećim izborima koalirati s nekom od velikih stranaka, Čačić spremno odgovara: “Ne pada nam na pamet!”

“Mi se sasvim sigurno nećemo šlepati iza ovih crveno-crnih priča, a zadnja takva je ovaj primitivizam oko Bljeska”, govori.

“Sada imamo nekoliko situacija. Politizira se ponovo situacija, mi u tome sudjelovati nećemo. Ne želimo niti s SDP-om niti s HDZ-om. Ići ćemo sami, ili sa svima onima koji se ne opredjeljuju protiv nekoga. Na izbore ne želimo ići sa strankama koje će reći ‘mi ni mrtvi sa HDZ-om’ ili ‘mi ni mrtvi s SDP-om’. Želimo ići sa strankama koje su centrističke, građanske stranke, ako takvih ima i one su dobrodošle”, rekao je Čačić, pa nadodao kako u svojoj okolini praktički takvih stranaka nema. Nekada je to bio HNS, no on je nestao, konstatira Čačić.