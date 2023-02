ČAČIĆ OTKRIO KAKO SE UHLJEBLJUJE! ‘To je normalno’: Radimir zapaprio Plenkoviću, ‘mi smo zarobljeni’

Autor: Dnevno.hr

Nakon briga koje more vladajuće zbog novih afera koje svakodnevno iskaču kao iz paštete, nema tko nije dao svoj sud spomenutih događanja.

Gost N1 Studija uživo bio je predsjednik Reformista i donedavni Plenkovićev partner Radimir Čačić.

Čačić je komentirao saznanja prema kojima su najbliži suradnici premijera Andreja Plenkovića, među njima i glasnogovornik Vlade i sin poznatog novinara i urednika Gorana – Marko Milić, sudjelovali u razmjeni poruka o pojedincima koji su zapošljavani na mjesta u državnim poduzećima.





Žicanje je normalno?

“Da netko zove i žica posao je normalna stvar”, tvrdi Čačić.

“Apsolutno je normalno, svugdje u svijetu pa je normalno i kod nas. Kod nas je malo više uobičajeno. To je nemoguće izbjeći, svi ti ljudi su u nekim okruženjima, imaju neke prijatelje, neke poznate. Jedan primjer, ja sam predavao povijest i teoriju arhitekture kod nas na građevini i to građevinare u principu ne zanima uopće. To je bio potpuno bezvezni predmet, ali ja sam im htio objasniti neku širu sliku. Svi su uvijek prolazili. Jedanput me nazvao jedan moj prijatelj, brat od jedne naše tada direktorice banke i kaže – ‘slušaj, ona neće zvati, ali njezin sin izlazi tebi na ispit, možda daj da nekako prođe’. Ja mu kažem: ‘slušaj, da me nisi zvao sigurno bi prošao, jer nitko nikad nije’. I pao je, naravno da je pao. Da je u malom gradu kakav je Varaždin, svi se znaju, jedan kod mene prošao na ispitu tako da je netko nazvao da prođe, gotovo, više nikada vi ne možete odbiti jer je kriterij ‘nazvao sam prijatelja’ postavljen. To je princip”, prepričao je svoje iskustvo prekaljeni Čačić.

Šef Reformista i bivši HNS-ovac kaže da su ga zvale tisuće ljudi, ali da je odgovor bio uvijek isti:

“Ako je u okviru pravila igra, ono što ti ja mogu reći je da mogu garantirati da ti neće podmetnuti nogu ako imaš pravo proći. Zašto mene nije nikad netko prijavio, zašto nemate moje SMS-ove?”

Stvari su, kaže Čačić, krajnje jednostavne i gotovo uvijek se daju racionalizirati i matematički pokazati.

HDZ-ovci na svakom koraku

“Mi u ovoj maloj zemlji imamo 212.000 članova HDZ-a, imaju svoje supruge, žene i muževe, imaju neku svoju djecu… Ukupno 400.000 radnih mjesta direktno je ovisno o politici u ovoj zemlji. U ovoj maloj zemlji kad se mi svedemo na to da je to članska iskaznica HDZ-a ili netko vezan na člansku iskaznicu, mi smo zarobljeno društvo, zarobljena zemlja, mi se svodimo na stranačku iskaznicu. Petrov je rekao da smo država-samoposluživanje. Otprilike je to to. Imamo kastu koja je potpuno umrežena, naš razvojni kapacitet je sveden na njihovu intelektualnu razinu, to je tih 200k ljudi koji su povezani”, rekao je bivši HDZ-ov partner Čačić.









Dodaje da su svi oni potpuno svjesni da je to užasno za zemlju, da smo nepravedna državi, ali “i oni rijetki HDZ-ovci koji imaju povjerenja u sudstvu još uvijek ponosno nose iskaznicu jer bliže je zapošljavanje nećaka, nego sudbina ove zemlje”.

“Nitko nije cijepljen od toga, nijedna stranka. Stvar je u tome postavljaš li ti sustav da tako funkcionira. Uvijek će toga biti, u Švedskoj ima, Americi… Ali ovdje sustav kreira da bude tako. Ne tretira se kao problem sve dok se ne rastvara. Sad kad se rastvara i dalje se pokušava tretirati kao nešto što nije problem. Čuo sam da je to ne-tema. Naravno da je tema, to su simptomi karcinoma. Nije karcinom sam po sebi, ali je pokazatelj da mi kao društvo imamo taj karcinom. Možete reći što hoćete, ali u vrijeme Vlade SDP-a i HNS-a niste imali tu masu, niste ni mogli imati. Uči se da, kada birate menadžera, da ga nakon osam godina obavezno maknete jer uđe u te neke kanale. Uvijek ga maknite jer se stvara ta mreža. Ova država je u toj mreži potpuno zarobljena i mi ćemo morati učiniti strašan napor da to očistimo”, kazao je Čačić.

Kaže da po njegovom “dubokom uvjerenju premijer ne prima novce, ali to ne znači da nije odgovoran za ovu korumpiranu i nesposobnu državu”, rekao je između ostalog Radimir Čačić.