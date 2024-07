Čačić otkrio kakav oblak se stvorio nad Vukovarom: ‘Ovo bismo trebali znati’

Autor: M.P.

Jako nevrijeme u ponedjeljak je poharalo dijelove Hrvatske. Najveće štete su zabilježene u Slavoniji. Tuča je padala u Županji i općini Bošnjaci, a led veličine teniske loptice nanio je golemu materijalnu štetu. Razbijeni su prozori, uništeni krovovi i fasade, vozila i poljoprivredne površine.

Županija je najavila proglašavanje elementarne nepogode za općinu Bošnjaci, a pogođeno područje posjetio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Josip Dabro te najavio pomoć države.

Podsjetimo, razorno nevrijeme je prošle godine u srpnju pogodilo Zagreb, a zatim je stiglo i do istoka, u Vukovarsko – srijemsku županiju. Bilo je poginulih i više od stotinu ozlijeđenih osoba.

Čačić o superćelijama: Jače su od drugih oluja, mogu stvoriti i tornado

Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić komentirao je sve češću pojavu oluja s razornim posljedicama kao i pojavu superćelija. “Ne smijemo zaboraviti i živjeti u nekoj iluziji. Energija u atmosferi se sve više pojačava. Sada smo 1,1 stupanj od prosjeka predindustrijskog doba, a do kraja stoljeća će biti do 2 ili 3 stupnja. To ne ide linearno nego višestruko”, rekao je Čačić.

“Svjedoci smo vremenskih prilika koje odstupaju od prosjeka. Prvenstveno se to odnosi na vremenske nepogode kao što su olujni oblaci, tuča, bujične poplave, vjetar…”, objasnio je poznati meteorolog.

Nadalje je komentirao superćelijski oblak koji se u ponedjeljak pojavio iznad Vukovara. “Trebamo još znati da se ovaj oblak diže iznad 15 kilometara. Znači to je samo dno oblaka, samo dio priče. Inače, te superstanične oluje traju puno duže te su jače od drugih oluja. Redovito stvaraju tuču, olujne vjetrove i bujične poplave”, rekla je Čačić te nadodao kako nije nepoznato da ovakve superćelije diljem Europe znaju stvoriti i tornado.