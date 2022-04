ČAČIĆ ‘OPALIO PLJUSKU’ PLENKOVIĆU? ‘Zemlju treba ozdraviti. Liberalnom lijevom centru treba dati prostora da vodi zemlju, treba iskočiti iz struktura koje su kancerogene za nas

Autor: Dnevno.hr

Radimir Čačić, predsjednik stranke Reformisti i član vladajuće koalicije, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao rekonstrukciju Vlade.

Na pitanje treba li Hrvatskoj netko poput pobjednika slovenskih izbora Roberta Goloba, Čačić je odgovorio:

“Apsolutno. Iz puno razloga. Zemlju treba ozdraviti, liberalnom lijevom centru treba dati prostora da vodi zemlju, treba iskočiti iz tih partitokratskih struktura koje su kancerogene za nas, što ubija potencijal zemlje”, rekao je Čačić.

Upitan tko bi bio dio te lijevo liberalne Vlade, Čačić je rekao da to “potencijalno može biti Možemo!, zeleno-lijevo, sve ovo što objektivno nema političku snagu, Centar, Fokus, mi i sve ovo nepostojeće”.

Neće s HDZ-om, ali hoće s HDZ-om?

“Ja ne bih surađivao u smislu izlaska na izbore s HDZ-om, nisam nikad i nisam ni sad. Sve je bolje od nedostatka vođenja države i nemojmo se zavaravati. S SDP-om sam u životu išao samo jedanput”, rekao je Čačić.

Što se tiče rekonstrukcije Vlade, Čačić je rekao da ćemo je dočekati.

“Jasno je rečeno i od strane predsjednika Vlade i HDZ-a i od strane potpredsjednika HDZ-a da će to biti sad, ovo sad je bilo predviđeno nakon Uskrsa, prošao je katolički, a sad imamo i pravoslavni. Očekujemo da se to dogodi, vjerojatno sad baš ne, jer prvo se na tijelima HDZ-a o tome treba razgovarati. Što se mene tiče, što prije, to bolje to učiniti”, rekao je Čačić.