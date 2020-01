ČAČIĆ NAHVALIO PLENKOVIĆA! Evo zašto nam on treba: ‘Za Hrvatsku je dobro da ostane na svojoj poziciji, vodi nas u dobrom smjeru’!

Autor: Dnevno

Radimir Čačić, varaždinski župan i čelnik stranke Reformisti, prokomentirao je za Novi dan N1 televizije dnevnopolitičke aktualnosti.

Za početak se osvrnuo na Andreja Plenkovića te prokometirao kako vidi način i smjer na koji premijer vodi državu.

“Vodi u dobrom smjeru, puno, puno presporo i premalo odlučnosti da se sprovedu reforme koje trebamo učiniti. Lako je provjeljivo iz činjenice da cijela Europa raste ubrzanim tempom, mi smo na samom začelju, rastemo zajedno sa njima jer je trend rasta, tu nismo ništa bitno doprinijeli. Ali u tom rastu i dalje zaostajemo i povećavamo razliku između nas i razvijene Europe. U međuvremenu nas je pretekla i Rumunjska”, rekao je.

Smatra da je rejting HDZ-a utjecao na rezultate predsjedničkih izbora jer, kako kaže Čačić, da nije bilo HDZ-a, Kolinda Grabar-Kitarović ne bi osvojila ni 400.000 glasova.

“Grabar-Kitarović je marioneta, u odnosu na ono što je pokazala u svom mandatu dobila je fantastičan broj glasova”

“Sasvim sigurno je utjecao. Da nije bilo HDZ-a mislim da Grabar-Kitarović ne bi dobila ni 400.000 glasova. Ona je druga derivacija, loša derivacija ne-dobrog HDZ-a. Predsjedenik države je ličnost, ako nemate ličnost nemojte biti predsjednik države. Ne možete biti marioneta, a ovdje je ta marioneta dobila fantastičan broj glasova u odnosu na ono što je pokazala u svom mandatu, a naročito u odnosu na to kad je progovorila”, komentirao je.

Suradnju Plenkovića i novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića smatra mogućom te vjeruje kako su njihovi stavovi bliži nego što su bili stavovi Plenkovića i Grabar-Kitarović.

“Oba imaju vrlo razvijen ego kao što je u politici često. Reakcije Plenkovića nakon pobjede pokazuju da ga nije baš uspio kontrolirati nakon što je Milanović rekao duhovito ‘pogledat ćemo u Ustavu’ za kohabitaciju, Plenković je rekao ‘vidjet ćemo’. To je na razini dječjeg vrtića. Oboje će morati kontrolirati svoje karaktere, svoj ego, obadvojica to mogu.

Njihove osnovne političke pozicije su bitno korektnije i bliže nego što je bila situacija s Grabar-Kitarović. Ona i kad je pokazivala neke naznake stava, bili su za Hrvatsku u krivom smjeru, primjerice snažno vezivanje za HDZ. Mislim da su njihovi stavovi puno bliži nego što su bili stavovi Grabar-Kitarović i Plenkovića”, kazao je.

Komentirao je i jučerašnju izjavu HDZ-ovog europarlamentarca Karla Resslera, koji Plenkoviću nije dao izravnu podršku za unutarstranačke izbore, već je rekao da nijedan kandidat neće imati bjanko podršku.

“Uvjeren sam da je Plenković, čak i ne na prvo mjesto, na bilo koje mjesto stavio Kovača,Stiera i Petirku, osvojio bi peti, ako ne i šesti mandat, toga je vjerojatno sad i on svjestan. To nije učinio. Stavio je mladu nadu, koji je obrazovan i civiliziran, europski konzervativac. Izjave su mu bile pristojne, odmjerene i korektne. On će ostati uz Plenkovića. Ako Plenkoivć ode, neće ni politička karijera Resslera biti preblistava. Smatram da Plenković neće otići, da će uspjeti ostati na poziciji na kojoj je, smatram da je to za Hrvatsku dobro”, otkrio je Čačić.