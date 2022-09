ČAČIĆ MAESTRALNO IZVRIJEĐAO HDZ-ovca! ‘Oduzeo mu muškost’ nakon teških optužbi: ‘Kad su u pitanju muškarci, uglavnom dobije batina’

Autor: Dnevno.hr

Radimir Čačić je u petak komentirao pozive oporbe za nacionalizacijom INA-e, no puno je zvučniji ostao njegov komentar o HDZ-ovom županu Anđelku Stičaku kojega je prozvao “notorno nesposobnim tipom”.

Podsjetimo, Stričak je krajem rujna pogođen čašom u glavu na terasi varaždinskog lokala Strauss nakon otvaranja Varaždinskih baroknih večeri.

Kako doznaje Jutarnji oko 3.10 sati jedan je mladić ustao od stola i župana koji se uputio prema izlazu čašom udario u glavu. Krvi je prema riječima svjedoka bilo posvuda, a Stričak je završio u bolnici. No prije toga župan je zaradio prekršajnu prijavu jer je vrijeđao policajce koji su došli na mjesto okršaja.





‘Ispod svake razine’

A kao što nije drag mladiću još uvijek neotkrivenog identiteta, Stričak se nije omilio ni Čačiću.

“On je prije svega trajno prisutan u kronikama zbog nasilja nad ženama. Kad su u pitanju muškarci, uglavnom dobije batina. Imate nekoliko slučajeva obiteljskog nasilja, policijske izvještaje, pa povlačenje tužbe od strane supruge. Imate i neanonimnu prijavu jedne gospođe koja ga je prijavila zbog zlostavljanja, nasilja i silovanja. To je na kraju sve odbačeno”, rekao je pa zaključio:

“On je notorno nesposobni tip, čije je obrazovanje tri godine u milicijskoj školi, nakon čega je postao policajac. To ne kažem ja, već policija. Sve to piše u prijavi. O njemu se ne priča jer je policajac i došao je iz tih krugova. Plenković je rekao da je shvatio kako je on napadnut. Pa to je ispod svake razine”.

Župana Stričaka zamolili smo za komentar na ove optužbe. Objavit ćemo ga čim ga dobijemo.