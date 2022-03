ČAČIĆ IZNIO SKANDALOZNE OPTUŽBE PROTIV TUĐMANA: ‘Poslao je člana SIS-a da mi stavi metak u čelo’! A to nije bila jedina prijetnja

Autor: D.V

Vijest da se prijeti ministrici Nataši Tramišak proširila se domaćim medijima, a šef Reformista Radimir Čačić danas je otkrio kako ih ni on nije bio pošteđen.

“Svom šefu nisam nikad prijavljivao ništa. Bilo je različitih prijetnji. Jedna prijetnja je bila bombama kad je došla policija i ispraznila kuću. Pa je bio poslan član SIS-a da ću dobiti metak u čelo – tu prijetnju sam prijavio predsjedniku Vrhovnog suda, Vlade i Sabora. Tuđmanu nisam jer ga je on i poslao, jedino je Krunislav Olujić reagirao koji je tad bio predsjednik VS-a”, otkrio je Čačić.

Posljednja koju je dobio, tvrdi, bila je Bašićeva.

‘Ja sam stvari rješavao sam’

“Napisao mi je da znaju nagrađivati prijatelje, a obračunati se s neprijateljima. Tu prijetnju sam predao načelniku zagrebačke policije”, rekao je na N1.

Misli da su prijetnje ministrici ozbiljne.

“Lobije koje spominje, to je ozbiljno… Neka se policija time pozabavi. Ne vidim potrebu da se obavijesti premijer, ja sam stvari rješavao sam. Prijava i policija pa neka rade svoj posao”, mišljenja je.

Pohvalio Milanovića

A govoreći o prijetnjama dotaknuo se i pada bespilotne letjelice u Zagrebu.

“Čudi me i nije dobro da su svi koji su o tome govorili, govorili bez jasnih argumenata. Bit će loše ako se pokaže da neke stvari nisu točne. Ne mogu ulaziti u kemijske ekspertize ostataka. Priču s glavnim tajnikom treba drugačije gledati, on nije bio dovoljno informiran. No, procjene policijskog centra i forenzičara moraju biti relevantne – ili imamo nesposobne vojne forenzičare ili policijske”, smatra Čačić.

Čačić smatra da je Zoran Milanović ovaj put dobro postupio što nije na prvu reagirao: “Mislim da se Milanović postavio bolje. Mogli su obojica drugačije, no ovaj put Milanović nije na prvu reagirao nego s distancom.”