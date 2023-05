BUTKOVIĆ SPUSTIO VUČIĆA NA ZEMLJU! Oleg kakvog još nismo vidjeli: ‘Trebao bi se koncentrirati na svoje probleme’

Ministar Oleg Butković je nakon sjednice šireg predsjedništva HDZ-a dao izjavu za medije u kojoj se osvrnuo na izjavu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je u nedjelju izjavio da Zagreb želi rušiti vlast u Srbiji.

“Koji je interes Zagreba? Taj da Srbija ne bude regionalno konkurentna. Da bude jednako slaba kao u vrijeme Borisa Tadića, da predstavlja regionalnu krpu koja će se svuda ispričavati i koja će biti posljednja ekonomska rupa na svirali Zapadnog Balkana. Naravno da to žele i da je to za njih uspješna i pristojna Srbija. Za nas i građane Srbije je jako važno da ljudi to vide”, rekao je Vučić.

Butković je poručio kako bi se Vučić trebao baviti situacijom u svojoj zemlji.





“Ne iznenađuje me, to je u maniri onog što Vučić govori cijelo vrijeme. On stalno vidi neprijatelje negdje izvan države. Sigurno da Hrvatskoj niti je stalo niti želi rušiti vlast u bilo kojoj državi, pa tako ni u Srbiji.

‘Tko je to? Pa neka ide u politiku?’

On bi se trebao koncentrirati na svoje probleme i sve ono što se događa u njegovoj zemlji i voditi računa o tome. Uplitati Hrvatsku ili bilo koju drugu zemlju, mislim da to nije dobro, ali to je viđeno”, rekao je ministar.

Komentirao je i dva modela izbornih jedinica koji je napravio Kristian Sabo, pročelnik Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a koje bi poštivale zahtjeve Ustavnog suda za jednakom težinom glasa i poštivanjem granica županija.

“Tko je to? Pa neka on ide u politiku i kad ljudi budu za njega glasali, onda će raspravljati o tome kada dobije priliku”, rekao je Butković.