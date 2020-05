BUTKOVIĆ: Škoro i njegov pokret? Nema tu perspektive! Evo koji će biti rezultat izbora

Autor: Dnevno

Potpredsjednik HDZ-a ne vidi perspektivu u platformi koju okuplja bivši predsjednički kandidat. O tome kada ćemo na izbore u RTL-u Danas govorio je potpredsjednik HDZ-a i ministar prometa Oleg Butković.

“Još uvijek nismo raspravljali na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća detaljno o tome kada će biti izbori. Najbitnije nam je trenutno da se Hrvatska gospodarski što prije oporavi, da pobijedimo koronavirus. Izbori će se održati ovo godine, hoće li to biti u lipnju ili u rujnu, sada je to manje bitno, ali je definitivno da će se izbori održati ove godine. Naravno, kad se za to steknu uvjeti jer ponavljam, zdravlje ljudi nam je na prvom mjestu”, rekao je.

Na pitanje je li realno da se Sabor raspusti sredinom ovog mjeseca, Butković je odgovorio: “Ne mogu konkretno reći, sve je realno. Ušli smo u zadnje mjesece ove Vlade, prije četiri godine izbori su se održali u rujnu. Ponavljam, bili oni u lipnju, srpnju ili rujnu, sada je manje bitno. Bitno je da se situacija smiri, da se izbori održe i, naravno, da nakon toga Hrvatska dobije stab Vladu jer je stabilnost nešto što je sada najbitnije jer treba rješavati sitauciju s koronavirusom”.

Miroslav Škoro okuplja platformu na desnici, no Butković se njih ne boji.

“Legitimno je pravo svih da se okupljaju za izbore pa tako i gospodina Škore, ali i ne vidim neku perspektivu u tome. Kao običan građanin ne vidim što to gospodin Škoro i ovi ljudi oko njega mogu ponuditi Hrvatskoj”, rekao je.

Škoro je na predsjedničkim izborima dobio četvrtinu glasova u prvom krugu, a suradnju je već dogovorio s nekad visoko rangiranim HDZ-ovcem, Zlatkom Hasanbegovićem.

“Ne bojimo se mi ničega, mi ćemo na tim izborima pobijediti, to je definitvno jer sve što smo radili posljednje vrijeme nije bilo lako i ova kriza uzrokovana koronavirusom je udarila, ne samo Hrvatsku, nego i Europu i svijet i mi smo se kao Vlada tu jako dobro postavili, vidite rezultate. Ne bojimo se ničega. Sve što smo radili sada i što pripremamo za sljedeći mandat s projektima i rješenjima… Evo, Vlada priprema svibanjski paket mjera i ukidanje određenih parafiskalnih nameta. Mi smo u jednom kontinuitetu i nema razloga da se bilo koga bojimo”, tvrdi Butković.

Boji li se ipak da će Škoro pokušati “oteti” neke HDZ-ovce? “Svatko može pokušati, ali hoće li uspjeti, to ćemo vidjeti”, odgovorio je Butković.

Ni Ivana Penavu? “Ne vjerujem u to, gospodin Penava je moj dobar prijatelj, gradonačelnik Vukovara, ne vjerujem da će on ikada napustiti HDZ”, uvjeren je Butković.